Zalando desemnează finaliștii pentru Visionary Award 2026: Institution, KYLE HO și Milk of Lime

Zalando își reafirmă angajamentul de a susține designul emergent la cea de-a patra ediție a Zalando Visionary Award, selectând Institution, KYLE HO și Milk of Lime drept finaliștii anului 2026.

  de ELLE
Pe 20 noiembrie, la Berlin, Zalando a dezvăluit finaliștii pentru Zalando Visionary Award 2026: Institution (Italia), KYLE HO (Regatul Unit) și Milk of Lime (Belgia/Germania). Brandurile finaliste din acest an au fost atent selectate de juriu pe baza abordării lor vizionare în raport cu pilonii premiului: impact social, inovație și design. Fiecare brand împinge limitele creativității, subliniind în același timp rolul pe care moda îl poate juca în impulsionarea progresului cultural și industrial.

Juriul va anunța câștigătorul Zalando Visionary Award 2026 pe 28 ianuarie. Invitații vor avea ocazia să vadă în realitate o parte din ținutele brandurilor finaliste și să le descopere mai bine în cadrul unei discuții moderate de Giuliano Calza, fondatorul și directorul de creație al GCDS. Brandul câștigător va avea ocazia să-și lanseze colecția primăvară-vară 2027 în august, cu o prezentare  în cadrul Săptămânii Modei de la Copenhaga.

Institution, KYLE HO și Milk of Lime au atras aprecierea juriului pentru abordările lor creative și distincte:

  • Institution, un proiect creativ înființat de Galib Gassanoff, funcționează ca o organizație socio-artistică bazată pe fundamente etice. Înrădăcinat în moștenirea azeră a designerului, proiectul se extinde dincolo de modă, folosind măiestria, materialele naturale și implicarea comunității pentru a conserva abilitățile artizanale care încep să se piardă.
  • KYLE HO, un brand de modă londonez, fondat de Kyle Ho, se axează pe croitoria contemporană. Fondat pentru a contesta convențiile tradiționale ale modei masculine, brandul redefinește masculinitatea prin siluete progresive și măiestrie inovatoare. Având o perspectivă globală și dedicându-se designului rafinat, brandul depășește permanent limitele pentru o nouă generație.
  • Milk of Lime, un brand belgiano-german de prêt-à-porter, fondat de Julia Ballardt și Nico Verhaegen, ambii absolvenți ai Academiei Regale din Anvers. Având la bază relația omului cu natura și măiestria colaborativă, brandul explorează aspectele poetice ale vieții prin intermediul narativului său „punk-rural'. Colecțiile sale îmbină fibre naturale, tehnici de haute couture și elemente brute pentru a crea un sentiment distinct de poezie vestimentară.

Premiul Zalando Visionary Award onorează excelența în design, inovație și impact social și se aliniază cerințelor de sustenabilitate ale Săptămânii Modei de la Copenhaga. Avându-i drept câștigători anteriori pe Paolina Russo, Sinéad O’Dwyer și IAMISIGO, premiul continuă să promoveze și să sprijine designerii care remodelează peisajul modei prin abordări îndrăznețe, vizionare și o abordare proaspătă.

Alături de Edward Buchanan în juriu se află un nou grup de experți din industrie care au selectat finaliștii din acest an și care vor desemna brandul câștigător în ianuarie:

  • Edward Buchanan, director de creație și promotor cultural
  • Christiane Arp, fost redactor-șef la Vogue Germania
  • Jeanie Annan-Lewin, editor de modă colaborator la British Vogue
  • Sara Sozzani Maino, director de creație la Fondazione Sozzani
  • Sara Spännar, VP Marketing la Zalando

Sara Sozzani Maino, membră a juriului și recunoscută pentru implicarea sa în inițiative dedicate unui viitor mai responsabil, a declarat: „Avem trei finaliști cu trei povești unice de spus.' Fiecare este adânc înrădăcinată în moștenirea brandurilor și este exprimată prin colecții atent gândite și meticulos realizate. Toți au demonstrat o viziune clară și un angajament neclintit față de ADN-ul brandului lor. Aștept cu nerăbdare să văd cum vor împinge limitele inovației în ianuarie, cum își vor amplifica impactul social și cum își vor exprima creativitatea prin design – rămânând totodată autentici în poveștile pe care le construiesc.e.

Câștigătorul Premiului Zalando Visionary 2026 va primi un premiu de 50.000 de euro și sprijin financiar în valoare de 35.000 de euro pentru producția prezentării din luna august. Mentoratul și sprijinul vor fi oferite de membrul juriului, Edward Buchanan, alături de un masterclass susținut de expertul din industrie, Giuliano Calza.

Sara Spännar, VP Marketing la Zalando, spune: „Sunt încântată că aceștia sunt cei trei finaliști ai noștri. Cu Premiul Zalando Visionary, dorim să susținem brandurile care îndrăznesc să fie diferite, să sfideze convențiile și să depășească limitele. Selecția din acest an evidențiază trei voci distincte, fiecare aducând perspective și ambiții proaspete asupra modului în care impulsionează industria în privința designului, inovației și impactului social. Aștept cu nerăbdare luna ianuarie, când brandurile vor putea să își prezinte și mai mult din munca lor.'

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
