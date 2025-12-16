3 zile în septembrie, cel mai nou film semnat de Tudor Giurgiu, selectat în secțiunea Limelight a Festivalului Internațional de Film de la Rotterdam

Filmul "3 zile în septembrie" semnat de regizorul Tudor Giurgiu a fost selectat în secțiunea Limelight a Festivalului Internațional de Film de la Rotterdam.

3 zile în septembrie, cel mai nou film semnat de Tudor Giurgiu, selectat în secțiunea Limelight a Festivalului Internațional de Film de la Rotterdam

Cel mai recent lungmetraj al regizorului Tudor Giurgiu, 3 zile în septembrie, a fost selectat în prestigioasa secțiune Limelight a Festivalului Internațional de Film de la Rotterdam (IFFR), ajuns la ediția 55, care se va desfășura în perioada 29 ianuarie – 8 februarie.

Cu o medie de 275.000 de spectatori și peste 2.000 de profesioniști din industria filmului, provenind din mai mult de 100 de țări, IFFR este unul dintre cele mai importante festivaluri de film din lume, recunoscut atât pentru dimensiunea sa, cât și pentru relevanța sa artistică. Secțiunea Limelight a festivalului reunește filme premiate, succese de public sau titluri în avanpremieră semnate de autori consacrați. În 2026, aceasta va cuprinde producții precum Father Mother Sister Brother de Jim Jarmusch, No Other Choice de Park Chan-wook, Dead Man’s Wire de Gus Van Sant, Silent Friend de Ildikó Enyedi și L’étranger de François Ozon, precum și filmul românesc 3 zile în septembrie. Selecția confirmă vizibilitatea internațională a cinema-ului românesc și poziționează noul proiect al lui Tudor Giurgiu alături de unele dintre cele mai importante titluri ale cinematografiei actuale, într-unul dintre cele mai influente festivaluri de film din lume.

3 zile în septembrie este o comedie romantică explozivă, care surprinde parcursul plin de neprevăzut al unei femei către libertate și regăsire. A fost realizat în luna septembrie la Eforie Sud, în cadrul Arome Film Creative Camp, și se remarcă printr-un demers cinematografic ambițios: un plan-secvență de 65 de minute, filmat fără întrerupere, în grădina Hotelului Arome 22, pe străzile și pe plaja din Eforie Sud, de o echipă formată din peste 70 de membri. Opțiunea de a filma într-un singur cadru plasează publicul direct în spirala emoțională a eroinei, amplificând haosul și încurajând o relație mult mai intimă cu personajele, evenimentele și stările de care aceasta se lovește în periplul său.

În rolurile principale regăsim actori cunoscuți și iubiți de marele public: Andreea Vasile (De ce eu?, Umbre, Ramon), Emilian Oprea, Conrad Mericoffer, Mirela Zeța, Emilia Popescu, Adela Popescu și Maria Junghietu.

Scenariul este semnat de Conrad Mericoffer, Radu Grigore și Tudor Giurgiu, iar imaginea aparține lui Alexandru Dorobanțu, unul dintre cei mai apreciați directori de imagine din zona de publicitate și videoclipuri muzicale, aflat acum la debutul său în lungmetraj. Din echipa creativă mai fac parte Adela Cotimanis (scenografie), Miruna Bălașa (costume), Daniel Soare (sunet), Alex Pintică (montaj) și Raluca Moldoveanu (machiaj).

3 zile în septembrie este o producție independentă, realizată în coproducție de Point Film, StaySharp.Film, Libra Films și Arome 22.

Arome Film Creative Camp este o tabără anuală de creație care își propune să revitalizeze Eforie Sud ca destinație turistică și culturală, valorificând patrimoniul, istoria locală și atrăgând artiști și public nou prin crearea unui film pe durata taberei. Parteneri ai proiectului: Primăria Eforie Sud, Regina Maria, Aqua Carpatica, Jidvei, Iulius Group, Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual (UPFAR)

În România, filmul este distribuit de Transilvania Film și va avea premiera pe 18 septembrie.

