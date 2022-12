Cele mai bune 10 filme de comedie de Crăciun

Sărbătorile de iarnă sunt un prilej excelent pentru a petrece timp alături de familie și prieteni, iar cel mai bun mod prin care te poți relaxa este vizionarea celor mai cunoscute și apreciate comedii de Crăciun. Dacă te afli printre iubitorii de filme care stârnesc râsul, cu siguranță vei găsit ceva potrivit pentru tine în zilele de Sărbătoare.

Love Actually (2003)

Love Actually documentează viețile a opt cupluri diferite care au fiecare abordări foarte diferite în ceea ce privește căutarea unei relații romantice. Povestea este plină de o varietate de teme diferite și, deși pare a fi mai mult o dramă, este unul dintre cele mai amuzante filme de Crăciun realizate vreodată. Fiecare cuplu este unic și, prin urmare, la fel și simțul umorului lor.

Jingle All The Way (1996)

Howard Langston, interpretat de Arnold Schwarzenegger, și-a pus de prea mult timp munca mai presus de familie. El decide să se revanșeze de acest Crăciun, petrecând mai mult timp cu ei, dar mai ales, oferindu-i fiului său, Jamie, jucăria pe care și-o dorește de Crăciun . Din nefericire pentru Howard, tot ce vrea Jamie este o figurină Turbo-Man, dar aceasta este epuizată peste tot. Myron, un poștaș, și-a lăsat și el cumpărăturile de Crăciun pe ultima sută de metri, ceea ce face ca cei doi tați să se ciocnească în mod regulat de-a lungul filmului.

Noelle (2019)

Noelle spune povestea înduioșătoare a fiicei lui Kris Kringle și a repercusiunilor cu care se confruntă după ce își încurajează fratele, Nick, să își ia o vacanță. Nick urmează să preia rolul tatălui său de Crăciun, dar nu este sigur dacă este capabil să îl ducă până la capăt. Simțindu-se prins în capcană, el părăsește Polul Nord și dispare fără urmă. Noelle, simțindu-se responsabilă, pornește într-o călătorie pentru a-i da de urmă.

The Santa Clause (1994)

Scott Calvin nu prea este interesat de Crăciun, dar decide să depună un efort suplimentar pentru a sărbători atunci când primește custodia fiului său în ziua de Crăciun. Cei doi petrec împreună un Ajun relativ normal, până când Scott face din greșeală ca un bărbat îmbrăcat în Moș Crăciun să cadă de pe acoperișul său.

Bad Santa (2003)

Bad Santa este, probabil, printre cele mai cunoscute filme de Crăciun. Acesta urmărește povestea lui Willy Stokes, un escroc răzbunător care se dă drept Moș Crăciun în fiecare an pentru a jefui diverse magazine. Deși a fost cândva un expert în înșelarea magazinelor locale, consumul de alcool l-a făcut să devină stângaci și nesigur pe el. Lui Willie îi pasă doar de el însuși, dar mentalitatea sa începe să se schimbe după ce îl întâlnește pe Thurman Merman, un băiat care crede că Willie este de fapt Moș Crăciun.

The Night Before (2015)

The Night Before documentează o noapte din viața lui Isaac, Ethan și Chris, trei prieteni de lungă durată care, în ultimii zece ani, și-au petrecut Crăciunul la petreceri. Cu toate acestea, în condițiile în care Isaac se pregătește să aibă un copil, trio-ul trebuie să accepte că nopțile lor anuale de sărbătoare ar putea lua sfârșit.

How The Grinch Stole Christmas (2000)

How the Grinch Stole Christmas are loc în ținutul magic Whoville, un oraș pitoresc ai cărui locuitori adoră Crăciunul. Cei din Whos duc o viață relativ fericită și liniștită, dar cineva care se ascunde în Muntele Crumpit din apropiere încearcă să schimbe acest lucru.

Grinch a disprețuit Crăciunul încă de când era copil. Era batjocorit în mod regulat de colegii săi de clasă din cauza înfățișării sale și, deși a încercat să se integreze pentru o vreme, a fugit în cele din urmă în Muntele Crumpit și de atunci locuiește acolo. A dezvoltat o ură fermă față de Crăciun în timpul petrecut în munți, dar dispoziția sa începe să se schimbe atunci când o întâlnește pe Cindy Lou Who.

Home Alone (1990)

Kevin McCallister este trimis mai devreme în camera lui ca pedeapsă pentru că a stricat o cină în familie. Enervat de modul în care familia sa îl tratează, își pune o dorință ca ei să dispară, doar pentru a se trezi în dimineața următoare singur. Kevin își petrece următoarele câteva zile sărbătorind dispariția familiei sale, dar lucrurile iau o întorsătură când doi hoți încep să-i cerceteze casa.

Home Alone este o călătorie capricioasă de la început până la sfârșit, datorită farmecului pe care îl emană. În timp ce majoritatea copiilor ar tremura la gândul că un spărgător le-ar putea sparge casa, Kevin acceptă acest lucru și, dacă nu cumva, îi încurajează pe hoți să încerce.

The Muppet Christmas Carol (1992)

The Muppet Christmas Carol este, fără îndoială, una dintre cele mai simpatice adaptări cinematografice realizate vreodată. Bazat pe povestea clasică a lui Charles Dickens, filmul urmărește viața lui Ebeneezer Scrooge, un bătrân amar care iubește banii mai mult decât orice altceva. Ebeneezer își petrece restul narațiunii învățând despre ceea ce face Crăciunul atât de special, înainte de a-și schimba în cele din urmă modul de viață.

Elf (2003)

Elf este unul dintre cele mai amuzante filme de Crăciun care au apărut vreodată pe marele ecran. Filmul urmărește povestea lui Buddy, un elf carismatic care locuiește la Polul Nord. Buddy nu este ca niciunul dintre ceilalți spiriduși din atelierul lui Moș Crăciun; este mult mai înalt și nu are abilitățile necesare ca producător de jucării.

Povestea începe atunci când tutorele său, Papa Elf, dezvăluie că Buddy este de fapt un om. După ce află că tatăl său, Walter, se află pe lista răutăcioșilor, Buddy pornește într-o călătorie spre New York City pentru a afla de ce. Totuși, după ce și-a petrecut întreaga viață la Polul Nord, se străduiește să se integreze când ajunge la destinație.

