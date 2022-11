11 comedii foarte bune care abordează prietenia dintre femei

Fie că vorbim de comedii clasice cu unele dintre starurile emblematice de la Hollywood sau de filme lansate în ultimii ani cu actori din noua generație, peliculele de mai jos sunt unele dintre cele mai bune care arată, sub o formă sau alta, prietenia dintre femei.

1. The Banger Sisters (2002)

Susan Sarandon și Goldie Hawn sunt protagonistele filmului The Banger Sisters. Cele două joacă rolurile unor prietene foarte bune, care se întâlnesc după ce nu s-au mai văzut 20 de ani. În timp ce una dintre ele și-a păstrat stilul de viață zbuciumat, alta s-a orientat către o viață liniștită. Deși au personalități diferite, acest lucru parcă nici nu mai contează atunci când se revăd.

2. Baby Mama (2008)

Tina Fey și Amy Poehler au o chimie fabuloasă pe ecrane și vei vedea din plin asta în Baby Mama. În film, Kate este o femeie de afaceri de succes, care își dorește un copil, însă află că e infertilă. Decide să apeleze la o mamă surogat, dar de aici lucrurile nu devin mai ușoare, ba din contră, se complică semnificativ.

3. Charlie’s Angels (2000)

Cameron Diaz, Lucy Liu și Drew Barrymore sunt trei detective care se pricep să se deghizeze, să spioneze și să practice artele marțiale. Lucrează pentru Charlie și pornesc în misiuni care le pun în pericol viața. Scopul lor este acela de a-i prinde pe cei răi. Povestea ia o întorsătură surprinzătoare când un secret iese la iveală.

4. Do Revenge (2022)

Do Revenge este o comedie modernă cu adolescenți care, după cum probabil ți-ai putut da seama din titlu, abordează tema răzbunării. La prima vedere, nu ai zice că Drea și Eleanor se vor apropia, însă se împrietenesc, își unesc forțele și fac o echipă grozavă după ce află una de la cealaltă că au trecut prin experiențe de hărțuire.

5. Unpregnant (2020)

După ce află că este însărcinată, Veronica, o adolescentă în vârstă de 17 ani, pleacă împreună cu Bailey într-o călătorie pentru a face avort pentru că în Missouri e nevoie de consimțământul părinților pentru această procedură. Pe tot parcursul excursiei lor, cele două sunt puse în fața unor situații neașteptate, limită, care le ajută să-și dea seama că se pot baza una pe cealaltă.

6. The Heat (2013)

Sarah Ashburn, o agentă FBI ambițioasă, e trimisă la Boston pentru o misiune care ar putea să o promoveze la locul de muncă. Aflată acolo, o întâlnește pe Shannon Mullins, detectivă și ea, care lucrează la același caz care vizează un traficant de droguri. Așa că, împreună trebuie să îl oprească pe acel mafiot.

7. The Sweetest Thing (2002)

Cameron Diaz o joacă pe Christina, care a evitat bărbații ani de zile. Dar, lucrurile se schimbă atunci când, în timp ce se află împreună cu prietenele ei cele mai bune, Courtney și Jane, îl întâlnește pe Peter. Povestea nu se termină aici pentru că atunci când descoperă că Peter a părăsit orașul, nu stă pe gânduri și îl urmărește.

8. The First Wives Club (1996)

The First Wives Club se bazează pe cartea cu același nume. În film este vorba despre trei femei divorțate care vor să se răzbune după ce soții lor le spun adio pentru femei mai tinere. Diane Keaton, Goldie Hawn și Bette Midler sunt grozave în rolurile lor, iar faptul că sunt parte din distribuție ar trebui să te convingă să vizionezi filmul.

9. The Other Woman (2014)

Carly Whitten e o avocată din New York care își trăiește viața amoroasă urmând reguli bine stabilite. Se îndrăgostește de Mark King și începe o aventură cu el, însă află că e căsătorit. Începe să se cunoască cu soția lui, Kate, și ajung să realizeze că au destul de multe lucruri în comun. Când iese la iveală o altă femeie care are o relație cu Mark, cele trei vor să se răzbune.

10. A League Of Their Own (1992)

În filmul A League Of Their Own, două surori se înscriu în prima ligă profesionistă de baseball feminin. În câteva luni, liga e amenințată cu închiderea, până când Dottie iese în evidență. Din distribuția filmului din 1992 regizat de către Penny Marshall fac parte Geena Davis și Madonna.

11. 9 To 5 (1980)

Această comedie le surprinde în rolurile principale pe Jane Fonda, Lily Tomlin și Dolly Parton. Povestea are în prim-plan trei femei din clasa muncitoare care fac echipă pentru a-l da jos din funcție pe șeful lor egoist, sexist și ipocrit. Cele trei staruri feminine au o chimie uimitoare în peliculă și se completează perfect.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro