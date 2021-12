10 dintre cele mai bune filme despre răzbunare, dar și consecințele ei, care sunt adesea tragice

Răzbunarea este o temă care se regăsește tot mai des în filme. Fie că vorbim de un personaj care a fost înșelat, trădat sau atacat personal, dorința de a-și face dreptate îl schimbă dramatic și îl poate determina să facă anumite acțiuni pe care în mod normal le-ar fi negat cu vehemență. Îți propunem să descoperi 10 filme în care tema principală este răzbunarea, dar și consecințele ei, care sunt adesea tragice.

10. Carrie (1976)

Acest film bazat pe romanul lui Stephen King spune o poveste de groază care o are în prim-plan pe Carrie, o adolescentă timidă, fără prieteni care e hărțuită de colegii ei la balul de absolvire. Cu ocazia asta descoperă că are puteri telekinetice și le folosește pentru a se răzbuna. Pelicula ne arată o fată vulnerabilă, care decide că este suficient cât a îndurat și se folosește de o abilitate unică pentru a-și face dreptate.

9. John Wick (2014)

John Wick a vrut să lase în urmă trecutul de asasin și să îmbătrânească alături de soția lui. Însă, atunci când ea moare, lasă un ultim cadou pentru John, care să îl ajute să treacă mai ușor peste suferință și să găsească un nou sens în viață, și anume un pui de beagle. Dar când un mafiot rus pe nume Iosef Tarasov și oamenii săi pătrund în casa lui și ucid câinele, fostul asasin expert e nevoit să își scoată la iveală identitatea pe care o ținea ascunsă. Acum, dorința lui este aceea de a se răzbuna pe cei care i-au ucis câinele și i-au luat totul.

8. Taken (2008)

Liam Neeson îl interpretează pe Bryan Mills, un agent CIA pensionat și divorțat care călătorește prin Europa și se bazează pe vechile sale abilități pentru a-și salva fiica înstrăinată, care a fost răpită în timpul unei călătorii la Paris. Dorința lui Bryan de a porni în căutarea fiicei sale este cu atât mai intensă cu cât el este în Los Angeles, iar fiica lui, Kim, în Paris.

7. Cape Fear (1991)

Atât filmul original din 1962, cât și remake-ul lui Martin Scorsese din 1991 prezintă povestea unui violator condamnat, ulterior eliberat din închisoare după ce a executat o pedeapsă de 14 ani, care urmărește familia avocatului care l-a trimis după gratii. Avocatul a avut șansa să îl salveze, dar a ascuns dovezile pentru că și-a dat seama de vinovăția sa.

6. The Count of Monte Cristo (2002)

Adaptat după cartea lui Alexandre Dumas, The Count of Monte Cristo îl are în centrul său pe Edmond Dantes, care a avut parte de o viață grovază și carieră pe măsură până când este trădat de prietenul său cel mai bun și este închis pe nedrept. Scapă de închisoare și intră în lumea aristocrației drept misteriosul conte de Monte Cristo pentru a se apropia de bărbatul care l-a trădat și pentru a se răzbuna.

5. Memento (2000)

În filmul Memento, Leonard vrea să răzbune uciderea soției sale. Leonard este fost anchetator de asigurări, care suferă de o formă rară de amnezie. După ce soția lui este ucisă de un criminal, amintirile lui sunt tot mai intense, iar principalul scop este de a încerca să îl găsească pe acel criminal. Deși își amintește tot ce s-a întâmplat până la momentul crimei, după acest eveniment tragic el uită totul după 15 minute.

4. Gladiator (2000)

Russell Crowe îl joacă pe Maximus, un fost general roman iubit de toți. Însă el este trădat, iar familia lui este ucisă. Se hotărăște să devină gladiator, pornind astfel într-o căutare în încercarea de a face dreptate. La un moment dat e capabil să își privească în ochi inamicul, fiind pregătit să răzbune moartea familiei.

3. The Crow (1994)

Acțiunea filmului The Crow are loc cu o noapte înainte de Halloween, când Eric Draven și logodnica lui sunt uciși cu brutalitate. Un corb intervine și îl aduce înapoi în țara celor vii pentru a se răzbuna pe cei care i-au vrut răul. Personajul Eric Draven este jucat de regretatul Brandon Lee, fiul celebrului Bruce Lee, care a murit în anul 1993 în timp ce filma o scenă pentru acest film. A fost împușcat cu o armă din recuzită care nu a fost încărcată corespunzător.

2. Kil Bill (2003)

Filmul Kill Bill regizat de Quentin Tarantino spune o altă poveste despre răzbunare. Personajul jucat de actrița Uma Thurman se trezește dintr-o comă de patru ani pentru a se răzbuna pe foștii aliați care i-au ucis logodnicul și copilul. Ea e dispusă să treacă peste orice în drumul spre dreptate.

1. Oldboy (2003)

După ce a fost răpit și închis timp de 15 ani, Oh Dae-su este eliberat în mod neașteptat. Cât timp a fost închis, s-a gândit la răzbunare. El trebuie să descopere cine l-a închis și să îl pedepsească pe acesta. Filmul Oldboy te va face să te întrebi de ce a fost închis protagonistul, dar și care este scopul pentru care a fost eliberat.

Foto: PR

