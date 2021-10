Familia lui Brandon Lee reacționează la tragedia în care e implicat Alec Baldwin

Brandon Lee, fiul celebrului Bruce Lee, a murit în anul 1993 în timp ce filma pentru lungmetrajul The Crow în Carolina de Nord. Actorul avea 28 de ani atunci și a fost împușcat în abdomen cu un glonţ de calibrul 44. Pistolul era din recuzită și ar fi trebuit să aibă gloanțe oarbe. În urma anchetei de la vremea respectivă, s-a ajuns la concluzia că accidentul s-a produs din cauza neglijenței.

Brandon Lee filma o scenă în care Eric Draven, personajul pe care îl interpreta în The Crow, era ucis. Sharon Lee, sora regretatului actor, a transmis un mesaj pe Twitter cu privire la tragedia în care Alec Baldwin este implicat. „Ne pare rău pentru familia Halynei Hutchins și a lui Joel Souza și pentru toți cei implicați în incident. Nimeni nu ar trebui să fie omorât vreodată pe platourile de filmare”

Our hearts go out to the family of Halyna Hutchins and to Joel Souza and all involved in the incident on Rust'. No one should ever be killed by a gun on a film set. Period. 💔

