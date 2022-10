Drew Barrymore, declarații inedite despre viața sa sexuală

În urmă cu câteva săptămâni, Drew Barrymore a atras atenția publicului printr-o remarcă pe care a făcut-o în timpului emisiunii sale. Actrița a vorbit despre faptul că Andrew Garfield a renunțat la sex timp de șase luni pentru a se pregăti pentru un rol.

„Ce e în neregulă cu mine dacă șase luni nu mi se pare o perioadă lungă de timp?”, i-a spus Drew colegului său, Ross Mathews.

„Acesta este titlul: Drew poate sta fără sex timp de șase luni, nu e mare lucru”, a răspuns Ross, iar actrița a continuat discuția mărturisind că pot trece și ani fără să aibă o relație intimă cu cineva.

După ce este aceste declarații au devenit virale, Barrymore a decis să scrie despre acest subiect, în speranța că va clarifica situația.

„Zilele trecute am intrat la o oră de sport și o femeie mi-a spus: Arăți exact ca Drew Barrymore, doar că tu arăți ca și cum ai avea o stare mintală bună și în plus…ea urăște sexul. Nu știam despre ce vorbește această femeie”, și-a început actrița eseul.

„Apoi, câteva zile mai târziu, am aflat că era vorba despre un comentariu pe care îl făcusem în emisiune despre cum abținerea de la sex timp de șase luni nu mi se pare atât de mult timp, pentru că la vârsta mea și cu experiența mea de viață, pur și simplu nu mi se pare. Întreaga conversație a apărut pentru că știrile au relatat că un actor talentat și cool, de sex masculin, s-a abținut de la sex timp de șase luni, ca parte a unui rol la care lucra. Iar eu îl iubesc pe acest actor. Pentru el, asta trebuie să fi fost o provocare. Înțeleg asta acum. Și sunt sigură că a existat un moment în viața mea în care șase luni ar fi putut părea o chestie extremă, dar acum sunt de partea cealaltă a acestei situații.

Am sentimente foarte diferite față de intimitate față de cele pe care le aveam în copilărie. Nu am avut părinți model și am avut interacțiuni mature cu oamenii încă de la o vârstă fragedă! Căutam companie! Validare! Emoție! Plăcere! Hedonism! Distracție! Și aventuri!!! Acum, pentru că nu pot să mă urc într-o mașină a timpului și să-mi schimb istoria, aleg să o privesc printr-o lentilă pozitivă, și anume că am trăit! Am trăit o viață foarte bogată și plină. Cu toate acestea, după doi copii și o despărțire de tatăl lor care m-a făcut să fiu precaută, mi-am schimbat focusul în ceea ce privește dragostea pentru mine și pentru cele două fiice ale mele.

De când sunt mamă singură, nu am reușit să am o relație intimă”, a concluzionat Drew, care s-a despărțit de fostul ei soț, Will Kopelman, în 2016.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro