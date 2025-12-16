Meghan Markle, scrisoare pentru tatăl său aflat în spital. Ducesa de Sussex, implicată într-o nouă controversă

Meghan Markle a reușit să îi trimită o scrisoare tatălui ei, Thomas Markle, după operația de urgență prin care acesta a trecut, în urma mai multor zile de declarații contradictorii cu privire la posibilitatea Ducesei de a intra în contact cu el.

Meghan Markle i-a trimis o scrisoare tatălui ei

O notă i-a fost înmânată bărbatului de 81 de ani, internat într-un spital din Filipine, datorită „sprijinului unor persoane de încredere și demne de încredere”, a transmis un reprezentant al ducesei de Sussex, în vârstă de 44 de ani.

Thomas, de care Meghan este înstrăinată din 2018, se recuperează în spital după ce a suferit o amputație la nivelul gambei pe 3 decembrie. Pe 9 decembrie a apărut informația că Meghan încerca să îi trimită o corespondență, deoarece apelurile și emailurile ei nu ar fi fost primite. Acum, demersul a avut succes, a anunțat purtătorul ei de cuvânt în dimineața zilei de 10 decembrie.

„Cu sprijinul unor contacte de încredere, corespondența ei a ajuns în siguranță în mâinile lui.”

Meghan i-a trimis tatălui ei un email vineri, 5 decembrie, după ce vestea operației s-a răspândit. Inițial, ea a păstrat discreția, însă după ce Mail on Sunday a relatat, pe 6 decembrie, că Thomas ar fi „confuz” de aceste informații și că nu ar fi primit nimic de la Meghan, apropiații Ducesei au decis să facă publice încercările ei.

În eforturile de a-și contacta tatăl, revista PEOPLE notează că Meghan a sunat personal la mai multe spitale pentru a încerca să afle unde este internat. Echipa Ducesei a solicitat, de asemenea, clarificări de la apropiații lui Thomas privind cea mai bună modalitate de a lua legătura cu el pe durata recuperării. Jurnalistul care ținea legătura cu Thomas afirmase anterior că acesta nu are în posesie telefonul mobil, iar Ducesa de Sussex nu deține un număr de telefon valabil pentru el.

Operația lui Thomas vine după câțiva ani marcați de probleme de sănătate, inclusiv un accident vascular cerebral în 2022. Meghan este înstrăinată de tatăl ei din perioada premergătoare nunții cu Prințul Harry, în mai 2018.

Ruptura a început după ce Thomas a recunoscut că a pus în scenă fotografii pentru paparazzi și, potrivit lui Meghan, nu a fost sincer cu ea în privința comunicărilor sale cu presa. Ea a discutat despre acest subiect în interviul acordat împreună cu Harry realizatoarei Oprah Winfrey în 2021, spunând că a simțit că relația lor a fost distrusă iremediabil și adăugând atunci: „Mi-am pierdut tatăl.”

Thomas Markle o critică pe fiica sa

Thomas Markle și-a exprimat dezamăgirea față de noua emisiune a fiicei sale, With Love, Meghan, de pe Netflix. Într-un interviu acordat publicației The Mail on Sunday, Thomas a acuzat-o pe Meghan că „se preface pentru camerele de filmat” și că încearcă prea mult să își mențină profilul public.

Comentariile sale au venit după ce Meghan i-a spus lui Mindy Kaling în cadrul emisiunii că numele ei nu mai este Markle.

„E atât de amuzant că tot spui Meghan Markle. Știi că acum sunt Sussex”, a spus soția Prințului Harry.

Thomas Markle susține că decizia lui Meghan de a renunța la numele său de familie ar fi dezamăgit-o profund pe bunica sa, care „o iubea foarte mult.”

„Mama mea era mândră că era Markle. Și eu sunt. Meghan nu a avut nicio problemă cu numele Markle până când l-a întâlnit pe Prințul Harry”, a spus el pentru The Mail on Sunday.

foto: Arhiva ELLE

