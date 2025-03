Meghan Markle a dezvăluit imagini rare cu Prințesa Lilibet, în timp ce se joacă cu „mătușa” Serena Williams

Meghan Markle a împărtășit un videoclip rar cu fiica ei, Prințesa Lilibet, în care apare jucându-se alături de „mătușa” Serena Williams.

Ducesa de Sussex a publicat în acest weekend o filmare adorabilă cu fosta jucătoare de tenis și micuța de 3 ani jucând un joc de Candyland. Lilibet, îmbrăcată într-un tricou roz și colanți roz cu verde, stătea lângă Williams, care era așezată, în timp ce mutau piesele pe tablă.

„Când vin mătușile să se joace și să sărbătorească! Te iubesc @serenawilliams”, a scris Meghan Markle în descrierea videoclipului, pentru care a folosit melodia Lovely Day de Bill Withers.

Meghan Markle a postat și o fotografie cu fiica sa și Serena Williams jucând clasicul joc de societate, alături de mesajul: „3 zile până începe petrecerea. Toată lumea este invitată ❤️ @netflix”, făcând referire la premiera noului ei show, With Love, Meghan.

Meghan Markle a început să posteze mai multe imagini cu copiii ei, Lilibet și Archie, de când a revenit pe Instagram, în ianuarie. De Valentine’s Day, de exemplu, Ducesa de Sussex a mai împărtășit un videoclip cu Lilibet, care o ajuta să taie căpșuni în formă de inimă și să le așeze pe covrigi unși cu cremă de brânză.

Meghan Markle are o nouă afacere

Meghan Markle suferă o nouă lovitură în afaceri. Documentele judiciare au dezvăluit că Ducesa de Sussex se confruntă cu noi obstacole în lansarea brand-ului său de lifestyle, As Ever. RadarOnline.com a relatat că Markle, în vârstă de 43 de ani, are interdicție de a vinde haine sub noul său brand din cauza unor probleme legate de marcă, cauzate de o companie de fast fashion din China, numită ASEVER.

Potrivit publicației, conflictul a apărut atunci când Oficiul pentru Brevete și Mărci Comerciale din SUA (USPTO) a emis o „respingere parțială” a cererii sale de marcă în luna iulie, invocând similitudini între denumirile companiilor.

USPTO a adăugat: „Înregistrarea mărcii solicitate este refuzată din cauza probabilității de confuzie.”

Un avocat specializat în mărci comerciale a declarat pentru RadarOnline.com: „Dacă va vinde haine sub brandul As Ever, riscă să fie dată în judecată.”

Mark Kolski, proprietarul unei companii de îmbrăcăminte din New York cu numele As Ever, și-a exprimat îngrijorările legate de conflictul de branding. El a spus pentru RadarOnline.com:

„Am o afacere foarte mică, o afacere de familie. Practic sunt singur. Această nouă inițiativă beneficiază de puterea și banii de la Netflix. Chiar dacă aș vrea să fac ceva, nu cred că am la dispoziție armata de avocați și banii care stau în spatele acesteia.”

Kolski a adăugat că nu deține marca As Ever, dar consideră că are drepturi legale comune de a vinde îmbrăcăminte folosind acest nume, având în vedere că face afaceri sub acest brand din 2017.

Recent, Meghan Markle și-a redenumit brandul său de lifestyle, „American Riviera Orchard.” Cu doar câteva zile înainte de premiera serialului său marca Netflix, With Love, Meghan, programată pentru 4 martie, Ducesa de Sussex a dezvăluit că noul nume al afacerii sale va fi As Ever. Aceasta va fi lansată împreună cu emisiunea sa despre gătit, grădinărit și ospitalitate, semnând începutul unui nou capitol important în viața sa profesională.

În momentul anunțului, Meghan Markle a prezentat și un nou site web pentru As Ever, care include o fotografie cu fiica sa de 3 ani, Prințesa Lilibet. Pe 18 februarie, Ducesa a împărtășit vestea printr-un videoclip filmat în aer liber și postat pe Instagram, în care soțul ei, Prințul Harry, apare scurt, spunându-i „Se înregistrează” și întinzându-i telefonul.

„Secretul a fost dezvăluit”, a spus Meghan Markle zâmbind, purtând o cămașă albă și jeanși. „Sunt surprinsă că am reușit să păstrăm acest lucru atât de mult timp. În două săptămâni, emisiunea mea va fi lansată și sunt extrem de încântată. De asemenea, și afacerea mea, care știu că a stârnit multă curiozitate.”

Meghan Markle a explicat și motivația din spatele schimbării numelui brand-ului:

„Anul trecut m-am gândit că American Riviera sună grozav. Este cartierul meu, este porecla orașului Santa Barbara, dar mă limita doar la lucruri produse și cultivate în această zonă.”

„Apoi a intervenit Netflix, nu doar ca partener al emisiunii mele, ci și ca partener în afacerea mea, ceea ce a fost imens. Așa că m-am gândit mult la asta și am așteptat momentul potrivit pentru a dezvălui un nume pe care l-am înregistrat încă din 2022. Acesta este momentul, iar numele este As Ever”, a dezvăluit Meghan.

