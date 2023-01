Adio, cearcăne! Trucuri eficiente și soluții pentru a scăpa de cearcănele și pungile de sub ochi

Însă înainte de toate, trebuie să clarificăm câteva lucruri. Până să consult mai mulți medici dermatologi, eram convinsă că cearcănele mele sunt cauzate exclusiv de orele puține de odihnă sau de calitatea precară a somnului. În realitate, factorii care duc la apariția cearcănelor sau care fac ca pielea din zona ochilor să aibă o nuanță mai închisă sunt mult mai complecși de atât. Moștenirea genetică, alimentația precară, stresul, hiperpigmentarea, alergiile sau chiar expunerea prelungită la device-uri electronice pot determina sau accentua aceste probleme. Cu toate astea, chiar dacă nu există o soluție miraculoasă care să ducă peste noapte la dispariția cearcănelor sau a aspectului obosit și tern al pielii din zona ochilor, situația poate fi ameliorată. Ai nevoie doar de timp, de consecvență și de adoptarea unor obiceiuri mai sănătoase.

Chiar dacă lipsa somnului nu reprezintă întotdeauna principala cauză a cearcănelor, asta nu înseamnă că ar trebui să neglijezi acest aspect. Încearcă să te odihnești cel puțin șapte ore în fiecare noapte și, pentru a evita ca zona perioculară să fie umflată dimineața, dormi pe spate, cu capul ușor ridicat (poți folosi o pernă în plus). În ceea ce privește dieta, stai departe de alimentele bogate în sare și orientează-te către cele cu proprietăți antiinflamatorii precum roșia, pepenele, morcovul, ardeiul, ananasul sau afinele. De asemenea, îmi pare rău să îți dau această veste proastă, dar fumatul și băuturile alcoolice sau bogate în cafeină accentuează cearcănele și pungile de sub ochi. Apa, în schimb, poate face minuni asupra tenului tău, așa că asigură-te că te hidratezi corespunzător în fiecare zi.

Skincare routine

La fel de importantă este și rutina de îngrijire pe care o adopți. Pentru a te asigura că alegi produsele potrivite, în primul rând trebuie să identifici care este motivul pentru care pielea de sub ochi are o nuanță închisă. Cu cât înaintăm în vârstă, cu atât această zonă își pierde densitatea și devine mai subțire, lucru care o va face să pară mai întunecată. Pentru asta, e nevoie să folosești produse bogate în retinol, un ingredient ce stimulează producția de colagen și contribuie la recăpătarea volumului și densității pielii. Evită, însă, produsele care au o concentrație mare de retinol, fiindcă ar putea să-ți irite și să îți sensibilizeze și mai tare pielea. Poți alege RoC Retinol Correxion Eye Cream, o cremă cu o formulă blândă care, pe lângă retinol, conține și un complex bogat în antioxidanți, ce hrănește pielea și ameliorează aspectul cearcănelor.

Uneori, aspectul închis al cearcănelor poate fi provocat de o hiperpigmentare. De aceea, e esențial să adaugi în rutina de îngrijire ingrediente care ajută la depigmentarea pielii, precum vitamina C, acidul kojic, niacinamidele sau extractul de lemn dulce. Dacă ai tenul sensibil, încearcă La Roche-Posay Pigmentclar Eye Cream, o cremă bogată în cafeină și niacinamide, ce ajută la hidratarea pielii, îi oferă luminozitate și îmbunătățește vizibil cearcănele închise la culoare. O altă variantă la fel de eficientă este și Banana Bright Eye Crème de la Olehenriksen. Formula sa îmbogățită cu vitamina C și colagen corectează nuanța pielii, diminuează ridurile și oferă o bază excelentă pentru machiaj. Dacă preferi produsele vegane, atunci îți recomand C-Tango™ Multivitamin Eye Cream de la Drunk Elephant, o cremă reparatoare care, datorită unei combinații de opt peptide, cinci tipuri de vitamina C, ceramide, uleiuri vegetale și extract de castravete, tratează eficient hiperpigmentarea pielii, oferindu-i în același timp hidratare și luminozitate. Iar dacă ești dispusă să investești ceva mai mult în rutina de îngrijire, Tata Harper Illuminating Eye Crème merită toți banii! Pe lângă faptul că are o formulă 100% naturală, această cremă tratează toate problemele care pot apărea în zona perioculară: ridurile, cearcănele închise la culoare sau pungile de sub ochi.

De asemenea, nu uita că hidratarea este esențială! Pe lângă cei doi litri de apă pe care ar trebui să îi consumi zilnic, poți folosi o sumedenie de produse de îngrijire care să te ajute să hidratezi zona ochilor și să reduci aspectul cearcănelor. Printre preferatele mele se numără crema Moisturizing Eye Bomb de la Belif, Estée Lauder Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex, Dr. Jart+ Ceramidin ™ Eye Cream și SkinCeuticals A.G.E. Eye Complex.

Beauty tools

O altă soluție rapidă și ușor de pus în practică pentru tratarea cearcănelor o reprezintă crioterapia. Cum este una dintre tendințele majore ale acestui an în materie de skincare, vei găsi o sumedenie de beauty gadget-uri, măști sau produse de îngrijire care se bazează pe ideea de expunere a pielii la o temperatură scăzută pentru a provoca contractarea vaselor de sânge. Preferatele mele sunt cele două „globuri” de la Omorovicza, care ajută nu doar la reducerea cearcănelor, ci și a inflamației. În plus, le poți folosi și pentru a masa zona obrajilor, pentru a căpăta un aspect mult mai sculptat. Ține-le în frigider și aplică-le în fiecare dimineață pe tenul curat.

Rămânând la categoria instrumentelor de beauty, pietrele gua sha sau jade roller-ele sunt extrem de eficiente în îmbunătățirea drenajului limfatic și în a diminua aspectul umflat al zonei perioculare. Aplică un serum, un ulei facial sau o cremă, iar apoi începe să masezi ușor zona cearcănelor. Pentru ca rezultatele să fie și mai vizibile, folosește jade roller-ul după ce l-ai depozitat la rece, în frigider.

Tratamente faciale

Dacă nu ai nici timpul și nici răbdarea pentru a pune în aplicare acest ritual de înfrumusețare în fiecare zi, poți apela cu încredere la ajutorul unui specialist. Cum tehnologia a evoluat extrem de mult în ultimii azi, astăzi există o multitudine de tratamente cosmetice care te vor ajuta să scapi de cearcăne și de aspectul obosit sau întunecat al privirii. Așa cum ai aflat deja din articolul Beauty School, peeling-urile chimice pot trata cu succes hiperpigmentările, inclusiv pe cele din zona perioculară. Nu opta pentru un peeling chimic profund, ci orientează-te mai degrabă pentru unul blând, ce nu îți va sensibiliza pielea și nu îți va agrava hiperpigmentarea. Tot pentru a ameliora culoarea pielii, poți încerca și tratamentele cu laser sau procedurile pe bază de microneedling. Dacă cearcănele tale sunt extrem de pronunțate, iar zona de sub ochi și-a pierdut volumul, atunci injectările cu acid hialuronic sunt cel mai bun remediu. Rezultatele acestei intervenții apar în câteva zile, însă se vor menține timp îndelungat, durând chiar și un an. Din proprie experință, îți pot garanta că zona cearcănelor va căpăta mai mult volum, că șanțurile nu vor mai fi la fel de accentuate și că pielea va avea un aspect mai luminos și mai odihnit!

Citește și:

6 greșeli frecvente pe care le facem când aplicăm fardul de pleoape

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro