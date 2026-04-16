5 remedii naturale care te vor ajuta să scapi de cearcăne

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Cearcănele reprezintă o provocare și pentru tine, nu-i așa? Chiar și în zilele în care nu vrei să te machiezi, sigur ți s-a întâmplat să simți nevoia să aplici cel puțin un anticearcăn.

Cel mai bun mod prin care poți scăpa de cearcăne este să îți dai seama ce anume le provoacă. Este vorba despre lipsa somnului sau despre o dietă nepotrivită și probleme de sănătate? Acest lucru este important, deoarece dacă dormi suficient și cu toate acestea cearcănele nu dispar, este posibil ca problema să fie organismul tău și să fie nevoie de o vizită la medic.

Dacă ești însă sigură că lipsa somnului este de vină pentru zona închisă din jurul ochilor, atunci poți încerca aceste remedii, care te vor ajuta cu siguranță.

1. Ulei de migdale

Uleiul de migdale este excelent pentru îngrijirea pielii. Trebuie să știi că există două tipuri, ulei dulce și ulei amar, pentru corp și pentru față. În cazul cearcănelor și a petelor închise la culoare este recomandat să folosești uleiul de migdale amar. Îl poți folosi noaptea și îți clătești tenul a doua zi, de dimineață. Acest remediu este excelent și pentru genele tale.

2. Cartof

Se pare că sucul de cartof crud este un produs natural de albire datorită enzimelor pe care conține. Stoarce sucul de la un cartof și aplică-l cu ajutorul unei dischete de bumbac în fiecare seară înainte de culcare. Vei vedea diferențe după o săptămână dacă îl vei utiliza în fiecare zi.

3. Castravete

Castravetele conține 96% apă, așadar este cel mai bun ingredient natural pentru hidratare. Totodată are și un efect de răcire, iar zona ochilor va fi mult mai luminoasă. Datorită antioxidanților, pielea ta se va deschide.

4. Roșia

La fel ca în cazul castravetelui, roșia conține antioxidanți care minimizează pigmentația din jurul ochilor. Totodată hidratează foarte bine pielea și o curață, așadar îți poți aplica și diferite măști.

5. Turmeric

Turmericul este un ingredient magic pentru pielea ta. Îl poți folosi pentru cearcăne fie singur, fie în combinații cu suc de lămâie sau miere. Ajută la deschiderea culorii pielii și reduce inflamațiile. În plus, îți poți aplica și diferite măști folosind turmericul, oferind mai multă luminozitate tenului.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro