5 remedii naturale care te vor ajuta să scapi de cearcăne

Cearcănele sunt o problemă cu care se confruntă aproape orice persoană. Deși ne-am dori să nu ne facem griji în privința lor, sigur te-ai gândit și tu dacă nu cumva există o metodă prin care să scapi de ele în mod natural.

  Actualizat 16.04.2026, 07:39, de ELLE
Cearcănele reprezintă o provocare și pentru tine, nu-i așa? Chiar și în zilele în care nu vrei să te machiezi, sigur ți s-a întâmplat să simți nevoia să aplici cel puțin un anticearcăn.

Cel mai bun mod prin care poți scăpa de cearcăne este să îți dai seama ce anume le provoacă. Este vorba despre lipsa somnului sau despre o dietă nepotrivită și probleme de sănătate? Acest lucru este important, deoarece dacă dormi suficient și cu toate acestea cearcănele nu dispar, este posibil ca problema să fie organismul tău și să fie nevoie de o vizită la medic.

Dacă ești însă sigură că lipsa somnului este de vină pentru zona închisă din jurul ochilor, atunci poți încerca aceste remedii, care te vor ajuta cu siguranță.

1. Ulei de migdale

Uleiul de migdale este excelent pentru îngrijirea pielii. Trebuie să știi că există două tipuri, ulei dulce și ulei amar, pentru corp și pentru față. În cazul cearcănelor și a petelor închise la culoare este recomandat să folosești uleiul de migdale amar. Îl poți folosi noaptea și îți clătești tenul a doua zi, de dimineață. Acest remediu este excelent și pentru genele tale.

2. Cartof

Se pare că sucul de cartof crud este un produs natural de albire datorită enzimelor pe care conține. Stoarce sucul de la un cartof și aplică-l cu ajutorul unei dischete de bumbac în fiecare seară înainte de culcare. Vei vedea diferențe după o săptămână dacă îl vei utiliza în fiecare zi.

3. Castravete

Castravetele conține 96% apă, așadar este cel mai bun ingredient natural pentru hidratare. Totodată are și un efect de răcire, iar zona ochilor va fi mult mai luminoasă. Datorită antioxidanților, pielea ta se va deschide.

4. Roșia

La fel ca în cazul castravetelui, roșia conține antioxidanți care minimizează pigmentația din jurul ochilor. Totodată hidratează foarte bine pielea și o curață, așadar îți poți aplica și diferite măști.

5. Turmeric

Turmericul este un ingredient magic pentru pielea ta. Îl poți folosi pentru cearcăne fie singur, fie în combinații cu suc de lămâie sau miere. Ajută la deschiderea culorii pielii și reduce inflamațiile. În plus, îți poți aplica și diferite măști folosind turmericul, oferind mai multă luminozitate tenului.

Tenul nostru este delicat și necesită îngrijire adecvată pentru a-și menține aspectul frumos și sănătos. Prin urmare, este mai mult decât necesar să renunțăm la unele dintre obiceiurile noastre zilnice de beauty care, fără să conștientizăm, dăunează major frumuseții noastre.

Așa cum știm cu toții ziua noastră este ruinată atunci când ne trezim și vedem că pielea noastră nu arată așa cum ne-am dori. Desigur, atunci când părul ne face probleme, reușim să o scoatem la capăt într-un fel sau altul dar atunci când întrega față este problema, începi să te sperii.

Știm că îți dorești, cel mai probabil, să arăți tot mai tânără, pe zi ce trece, iar pentru asta trebuie să-ți păstrezi o strălucire sănătoasă și un aspect care radiază, totul cu ajutorul câtorva mici sfaturi din partea experților.

