Cele mai bune 15 surse de antioxidanți, cu beneficii extraordinare pentru sănătatea ta

Te simți adesea lipsită de energie? Te-ai gândit că poate corpului tău îi lipsește ceva? Este posibil să nu ai cantitatea necesară de antioxidanți în organism.

Homepage  / Health & Diet / Health
  de  ELLE
Cele mai bune 15 surse de antioxidanți, cu beneficii extraordinare pentru sănătatea ta

Nu este însă cazul să te îngrijorezi. Sunt anumite alimente care sunt surse de antioxidanți. Vestea cea bună este că majoritatea sunt comune, accesibile, și vei putea să le incluzi imediat ce vei dori în dieta ta.

În primul rând, ce este un antioxidant?

Antioxidantul este, după cum ne indică prefixul, o moleculă ce oprește procesul de oxidare. Acesta reprezintă o reacție în lanț ce are loc într-o celulă și care duce în final, la degradarea celulei sau chiar la moartea acesteia. Prin urmare, alimentele bogate în această substanță, aceste surse de antioxidanți, vor preveni acest proces dăunător celulelor și îți vor îmbunătăți starea de sănătate. Iată câteva informații legate de alimentele bogate în antioxidanți.

Cele mai bune 15 surse de antioxidanți sunt:

1. Lămâia

Deja cunoscut pentru efectele sale benefice asupra tenului, fructul citric bogat în vitamina C conține și antioxidanți. Fii sigură că vei include lămâia în viitoarele tale mese.

2. Căpșunile

Căpșunile sunt și ele alimente bogate în vitamina C. Acest fruct delicios se numără printre principalele surse de antioxidanți, așa că nu ezita să le pui pe meniu, ca desert.

3. Nucile

Nucile conțin vitamina E care, contrar vitaminei C, poate fi stocată în ficat alături de grăsimi. Pe lângă nuci poți încerca migdalele, fisticul, caju, etc. Un studiu recent arată chiar că persoanele care consumă nuci pot trăi cu 2 ani mai mult.

4. Broccoli

Temuta legumă verde, detestată de toți copiii, este și ea un aliment bogat în vitamina C. Pe lângă aceasta, broccoli conține selenium, o altă substanță ce previne deteriorarea celulelor.

5. Ou

Oul este poate cel mai nutritiv aliment sau poate cea mai bună alegere la micul dejun. Conține vitamina E care, după cum am menționat mai sus, va împiedica procesul de oxidare.

6. Pește

Peștele conține selenium care va salva celulele și va împiedica distrugerea sub orice formă a celulelor.

7. Orezul brun

Ce-i drept, orezul brun nu se găsește la orice pas și nici nu putem spune că este la fel de apetisant ca o căpșună, dar are nenumărate proprietăți nutriționale. Orezul brun are puține calorii și nu are gluten.

8. Merișoare

Deși nu sunt exploatate zilnic de cumpărători, merișoarele sunt niște fructe de pădure bogate în nutrienți și antioxidanți.

9. Fasole

Fasolea este recunoscută pentru aportul său proteic, însă nu mulți știu că această legumă conține și cisteină, care reduce procesul de oxidare din interiorul celulei.

10. Vinul roșu

Este bine să consumi un pahar de vin roșu pe zi, căci îmbunătățește circulația sângelui. În plus, strugurii din care este făcut vinul conțin polifenoli care pot controla procesul de oxidare din organism.

11. Pepene

Unul dintre cele mai delicioase fructe este și un antioxidant. Pepenele este o sursă de glutation, ce apără celulele de toxine.

12. Cafea

Cafeaua este chiar benefică organismului dacă este consumată în cantități mici. Cu toate acestea, trebuie să fii foarte atentă, căci boabele de cafea normale pot avea pesticide. Îți recomandăm cafeaua organică.

13. Ceaiul negru

De obicei, ceaiul verde este cel asociat cu numeroase beneficii pentru organismul nostru. Ceaiul negru însă este bogat în antioxidanți și poate fi consumat în loc de cafea, dimineața.

14. Ovăz

Pe lângă faptul că reduce colesterolul, ovăzul se numără și printre cele mai bune surse de antioxidanți.

15. Bananele coapte

Cele mai multe persoane aruncă bananele prea coapte însă ai fi surprinsă să afli că acestea sunt una dintre cele mai importante surse de antioxidanți.

Citește și:
10 alimente bogate în vitamina A pe care să le adaugi dietei tale

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
10 lucruri pe care să le faci înainte de 10 dimineața pentru a fi mai sănătoasă
Health & Diet
10 lucruri pe care să le faci înainte de 10 dimineața pentru a fi mai sănătoasă
6 moduri științifice în care poți scăpa de grăsimea de pe abdomen
Health & Diet
6 moduri științifice în care poți scăpa de grăsimea de pe abdomen
De ce nu este sănătos să dormi mai mult de 8 ore pe noapte
Health & Diet
De ce nu este sănătos să dormi mai mult de 8 ore pe noapte
17 dintre cele mai periculoase lucruri pe care știința le-a asociat cu cancerul
Health & Diet
17 dintre cele mai periculoase lucruri pe care știința le-a asociat cu cancerul
7 mituri legate de pierderea în greutate pe care nu trebuie NICIODATĂ să le crezi
Health & Diet
7 mituri legate de pierderea în greutate pe care nu trebuie NICIODATĂ să le crezi
7 alimente care îți vor oferi mai multă energie decât o cană de cafea
Health & Diet
7 alimente care îți vor oferi mai multă energie decât o cană de cafea
Publicitate
Cum consumă cultură generația Z: „E ușor să spui că românii nu merg la teatru, însă câți își permit un bilet de 100 lei?”
Cum consumă cultură generația Z: „E ușor să spui că românii nu merg la teatru, însă câți își permit un bilet de 100 lei?”
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Vara care te schimbă: cum transformi fiecare amintire într-o poveste pe care o porți cu tine
Vara care te schimbă: cum transformi fiecare amintire într-o poveste pe care o porți cu tine
Antena 1
Ce a pățit un american care s-a pus să bea palincă împreună cu socrul! Alți americani au recunoscut ce au pățit cu soțiile românce
Ce a pățit un american care s-a pus să bea palincă împreună cu socrul! Alți americani au recunoscut ce au pățit cu soțiile românce
Cum arată azi Cerasela de la Insula Iubirii! Imagini cu ea în ipostaza de mamă
Cum arată azi Cerasela de la Insula Iubirii! Imagini cu ea în ipostaza de mamă
Ce a putut să facă un român pe holul blocului, chiar la ușa de la intrarea în apartament
Ce a putut să facă un român pe holul blocului, chiar la ușa de la intrarea în apartament
Ce diagnostic a primit Arkan, fiul cel mic al lui Dan Alexa. Antrenorul a trecut prin mari emoții cu micuțul în vârstă de 5 ani
Ce diagnostic a primit Arkan, fiul cel mic al lui Dan Alexa. Antrenorul a trecut prin mari emoții cu micuțul în vârstă de 5 ani
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Minune la 55 de ani! Celebrul actor a dat vestea cea mare: va deveni tată pentru prima dată! Soția lui mai tânără este însărcinată! "Așa e viața!"
Minune la 55 de ani! Celebrul actor a dat vestea cea mare: va deveni tată pentru prima dată! Soția lui mai tânără este însărcinată! "Așa e viața!"
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din health & diet
Cele mai comune 6 greșeli pe care le faci după actul sexual și care îți pot afecta sănătatea
Cele mai comune 6 greșeli pe care le faci după actul sexual și care îți pot afecta sănătatea
Health & Diet

Când trăiești intens momentul este destul de ușor să uiți de problemele de sănătate pe care le poți avea după încheierea actului sexual.

+ Mai multe
6 efecte negative ale pilulelor contraceptive, de care trebuie să ții cont
6 efecte negative ale pilulelor contraceptive, de care trebuie să ții cont
Health & Diet

Chiar dacă te ajută să previi o sarcină nedorită, pastilele contraceptive pot avea o mulțime de efecte adverse, de la creșterea în greutate până la greață și sângerări neregulate.

+ Mai multe
Ce probleme de sănătate ar putea ascunde faptul că îți este mereu sete
Ce probleme de sănătate ar putea ascunde faptul că îți este mereu sete
Health & Diet

Faptul că nu te hidratezi suficient ar putea ascunde unele probleme de sănătate destul de serioase și pe care nu ar trebui să le ignori.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC