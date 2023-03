Cu ce probleme de sănătate se confruntă Iris și Alex, cei doi copii ai Alinei Pușcaș

Alina Pușcaș a vorbit despre problemele de sănătate pe care le au Iris și Alex, cei doi copii ai ei. Ce au pățit aceștia, de fapt?

Alina Pușcaș obișnuiește să le împărtășească fanilor de pe rețelele de socializare momente din viața ei, fie că sunt plăcute sau dificile. De această dată, prezentatoarea TV le-a vorbit despre o perioadă mai grea prin care trece, deoarece copiii ei, Alex și Iris, se confruntă cu probleme de sănătate. Drept urmare, vedeta a decis să lucreze de acasă, astfel încât să fie alături de cei mici și să îi supravegheze, pentru ca starea lor de sănătate să nu se înrăutățească.

Alina Pușcaș trăiește o poveste de dragoste alături de Mihai Stoenescu. Prezentatoarea TV și medicul stomatolog s-au logodit în 2016, iar pe 12 octombrie 2019 s-au căsătorit civil, după cinci ani de relație. Au împreună trei copii, pe Alexandru, Melissa și Iris.

Într-un interviu recent, vedeta a fost întrebată dacă ia în considerare ideea de a deveni mamă pentru a patra oară. Alina Pușcaș a povestit că soțul ei și-ar mai fi dorit încă un copil, însă au ajuns la concluzia că viața cu trei copii este suficient de aglomerată și agitată, deși este plină de momente foarte frumoase.

„În ultimii 8-9 ani, viața mea s-a schimbat mult. A devenit mai agitată. La început, poate că nu, pentru că era doar Alex, băiețelul, dar am fost suficient de rapizi și în 5 ani, am rămas de 2 ori însărcinată. N-a fost o perioadă ușoară, dar foarte frumoasă. Am avut noroc și sunt recunoscătoare pentru chestia asta, nu am avut niciun fel de problemă în sarcină. Copiii au fost foarte cuminți, de asta am și avut curajul să fac 3 și nu m-am oprit la unul”, a povestit Alina Pușcaș, la Antena Stars, citată de spynews.ro.