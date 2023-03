Alina Pușcaș, detalii inedite despre începuturile relației cu Mihai Stoenescu: „A ținut minte acest lucru”

Alina Pușcaș este una dintre cele mai îndrăgite și apreciate prezentatoare TV din showbiz, iar de-a lungul carierei sale, ea a strâns o mulțime de fani care o susțin enorm. Vedeta a fost întotdeauna sinceră cu admiratorii săi, împărtășind detalii din viața sa, atât momentele bune cât și cele mai puțin plăcute.

Recent, în cadrul podcast-ului „Te ascult”, găzduit de Ilinca Vandici , Alina Pușcaș a făcut câteva declarații despre cum a început relația cu Mihai Stoenescu, tatăl copiilor săi, cu care trăiește o poveste de dragoste frumoasă de aproape 10 ani. Vedeta a povestit cum a început relația lor și ce dorințe avea atunci.

„În momentul în care mi-am dat seama că mă concentrez total pe plan profesional, am simțit că m-am detașat total de ceea ce însemna viața mea personală. M-am despărțit de persoana cu care eram atunci. Înainte să-l cunosc pe Mihai, în acel an, am avut numeroase proiecte. (…) Eu mă întorceam acasă tot eu la mine, uitându-mă la seriale după seriale și citind cărți. (…) Eram foarte singură. Mi-am dat seama că trebuie să găsesc o soluție. Îmi doream altceva. Nu eram deloc împlinită, deloc. Am zis că am nevoie de un om care să mă împlinească pe plan personal. Nu voiam să prind 40 de ani fără să am copii. Manifestam să găsesc pe cineva. (…) Și așa a fost. În anul ăla a venit și Mihai. În mai puțin de un an. Eu eram singură din ianuarie și în august mi-am făcut un implant de măseluță la el, la stomatologul meu. (…) Vorbeam pe WhatsApp si el știa că de mică îmi doream să învăț să schiez. Dar na, nu puteam. El a ținut minte acest lucru și mi-a trimis un bilet de avion și rezervarea la hotel să mergem la schi. (…) Am zis: „Wow, m-a ascultat. A reținut.” M-a impresionat. Noi nu ne văzusem până atunci și am ieșit la cină împreună. (…) De acolo nu a mai existat stop.”