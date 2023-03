Alina Pușcaș vorbește deschis despre ideea de a deveni mamă pentru a patra oară: "În ultimii 8-9 ani, viața mea s-a schimbat mult..."

Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu au aniversat opt ani de relație. Prezentatoarea TV și medicul stomatolog s-au logodit în 2016, iar pe 12 octombrie 2019 s-au căsătorit civil, după cinci ani de relație. Au împreună trei copii, pe Alexandru, Melissa și Iris.

Alina Pușcaș și soțul ei se bucură din plin de căsnicia lor, și deși au o familie fericită, momentele în doi sunt prețioase. Prezentatoarea emisiunii „Te cunosc de undeva” obișnuiește să împărtășească cu publicul imagini de cuplu și vorbește deschis despre relația cu soțul ei în fiecare interviu pe care îl acordă.

Într-un interviu recent, vedeta a fost întrebată dacă ia în considerare ideea de a deveni mamă pentru a patra oară. Alina Pușcaș a povestit că soțul ei și-ar mai fi dorit încă un copil, însă au ajuns la concluzia că viața cu trei copii este suficient de aglomerată și agitată, deși este plină de momente foarte frumoase.

„În ultimii 8-9 ani, viața mea s-a schimbat mult. A devenit mai agitată. La început, poate că nu, pentru că era doar Alex, băiețelul, dar am fost suficient de rapizi și în 5 ani, am rămas de 2 ori însărcinată. N-a fost o perioadă ușoară, dar foarte frumoasă. Am avut noroc și sunt recunoscătoare pentru chestia asta, nu am avut niciun fel de problemă în sarcină. Copiii au fost foarte cuminți, de asta am și avut curajul să fac 3 și nu m-am oprit la unul”, a povestit Alina Pușcaș, la Antena Stars, citată de spynews.ro.