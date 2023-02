Ilinca Vandici, dezvăluiri despre noul sezon „Bravo, ai stil!”: „Sunt înscrise 700 de persoane”

Fanii emisiunii „Bravo, ai stil!” așteaptă cu nerăbdare un nou sezon. În luna noiembrie a anului 2022, telespectatorii au aflat faptul că show-ul de la Kanal D va reveni pe micile ecrane cu un nou sezon și că s-a dat deja start castingului.

Recent, Ilinca Vandici a fost invitată în emisiunea „Bară la Bară”, moderată de Mihai Hînda la Radio Impuls și cu ocazia asta a vorbit despre noul sezon Bravo, ai stil!, show care e prezentat de ea la Kanal D. Vedeta a spus că încă este deschis castingul și că până acum s-au înscris destul de multe persoane.

În acest sezon nu vor fi celebrități, așa că orice persoană care își dorește să participe în această competiție și să demonstreze că are stil se poate înscrie.

„În ultimele sezoane au fost cu celebrități, acum ne întoarcem la început și ne place enorm. Sunt atât de multe femei superbe în țara asta cu un potențial fantastic chiar dacă nu sunt pasionate de modă. Moda asta se învață pentru că nici eu nu eram strălucită în modă. Îmi plăcea să mă îmbrac și să-mi cumpăr haine, dar nu știam mare lucru. Am învățat în timp ce am stat și i-am ascultat pe jurați în fiecare ediție. Am învățat foarte multe lucruri, iar acum îmi este foarte ușor când merg la cumpărături și îmi aleg ce mi se potrivește”, a adăugat Ilinca Vandici.