Laura Cosoi face dezvăluiri despre cariera ei, după ce a devenit mamă pentru a treia oară: „Un proiect cât de curând în televiziune”

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, formează unul dintre cuplurile solide din showbiz-ul românesc. S-au cunoscut în anul 2003, iar în 2012 și-au început relația. În 2015 s-au căsătorit iar acum sunt cu adevărat împliniți, având trei fetițe superbe, Rita, Vera și Lara, cu care se mândresc ori de câte ori au ocazia.

Laura Cosoi și soțul ei au o căsnicie solidă și foarte mulți se întreabă care sunt secretele din spatele relației lor fericite. Actrița și-a obișnuit fanii cu sinceritatea cu care abordează atât momentele frumoase, cât și cele neplăcute din viața ei. Recent, vedeta a vorbit despre relația cu soțul ei, dar și planurile ei profesionale de când a devenit mamă pentru a treia oară.

Actrița a dezvăluit într-un interviu acordat recent că a primit câteva propuneri pentru a reveni în televiziune.

„Deocamdată încă spectacolele pe care le joc: „Ghici, cine te sună!”, „Barza domnului ministru” și acum încă o repetiție la Teatrul Elisabeta pentru o comedie în regia Taniei Popa alături de Gabi Costin și Olimpia Melinte. Da, sunt propuneri în sensul că sper să încep un proiect cât de curând în televiziune, la un serial, însă deocamdată vă invit pe Netflix, pentru că acolo este serialul „Înfruntarea bacilor” care are mare succes, a fost și în top trei dacă nu mă înșel”, a declarat Laura Cosoi în interviul acordat Playtech știri .

Laura Cosoi a mai vorbit în același interviu și despre dorința de a deveni mamă pentru a patra oară.

Vedeta a mai făcut și unele dezvăluiri despre cele trei fiice adorabile pe care le are.

„Rita și cu Vera sunt împreună tot timpul, vorbesc, povestesc, se joacă, se ceartă, se împacă. Încerc să nu intervin în relația lor, să nu fac comparație, nu le responsabilizez foarte tare în ceea ce o privește pe Lara, care are 8 luni. Cea mică nu este la creșă, dar urmează să meargă de la un an. Și pe surorile ei tot la un an le-am dus la creșă”, a mai povestit Cosoi pentru Playtech.