Alina Pușcaș, dezvăluiri despre cel mai nebunesc lucru făcut din dragoste: „Nu știu dacă e legal”

Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu au împlinit la finalul anului trecut 8 ani de relație, iar împreună au trei copii superbi. Cu toate că viața de familie este una agitată, adăugând și proiectele profesionale, cei doi nu își neglijează relația de cuplu și găsesc mereu timp de petrecut în doi.

Astfel, cei doi nu au avut niciodată o viață monotonă și nu încetează să se mai surprindă reciproc. Alina și Mihai organizează escapade romantice, iar vacanțele petrecute în doi, departe de casă, sunt un prilej perfect pentru a se bucura de relația lor. Actrița a dezvăluit ce îi place cel mai mult la partenerul ei și ce a atras-o încă de la început.

„ Aș trece tot, până și nebunia pe care o are o apreciez, pentru că mă ține în priză și mă ține tânără, adică am tot timpul preocupări. Îmi place foarte mult nebunia asta a lui, spontaneitatea lui, îmi place că știe cât de important este să ne trăim viața de cuplu, că știe că trebuie să ne împărțim între copii și noi, îmi place că îmi face cadouri frumoase. Ultima oară mi-a schimbat ceasul, pentru că m-am plictisit de fostul meu ceas, e chiar ultimul pe care mi l-a făcut cadou, mi l-am și dorit, e foarte frumos”, a povestit, pentru Playtech Știri , Alina Pușcaș.

În ceea ce privește gesturile mărețe, Alina Pușcaș nu se dă în lături. Vedeta a dezvăluit cel mai nebunesc lucru pe care l-a făcut din dragoste pentru partenerul ei. În perioada în care Mihai era medic de gardă, actrița a decis să îi țină de urât și să îl acompanieze la spital, fiind și însărcinată atunci.

„Nu știu dacă e legal să zic asta. Cred că e o nebunie. Am fost acum mai mulți ani, mai la început, când el a fost la un moment dat și medic de gardă și nu am putut să-l las singur și m-am dus la el, am stat amândoi de gardă, am fost amândoi de gardă, ne-am ținut de urât să zic și mi se pare că a fost o idee drăguță. Eram și însărcinată”, a mărturisit ea pentru sursa citată.