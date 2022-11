Alina Pușcaș, dezvăluiri despre creșterea copiilor săi: „Sper să ne ocolească bullyingul”

Alina Pușcaș își dorește tot ce este mai bun pentru copiii ei, iar vedeta și soțul său fac tot ce pot pentru a le oferi acestora o educație cât mai bună. Prezentatoarea de la Antena 1 este mamă a trei copii și se bucură din plin de timpul pe care îl petrece cu familia, fiind preocupată de atenția pe care le-o oferă micuților.

Vedeta nu neglijează viața profesională și este implicată în mai multe proiecte, însă este foarte organizată când vine vorba de responsabilități. Cu toate acestea, Alina Pușcaș a dezvăluit pentru pentru VIVA! că are parte și de ajutorul unei bone când vine vorba de îngrijirea copiilor, iar ea și soțul ei au decis să îi dea pe micuți la grădiniță de la o vârstă fragedă.

Astfel, Alina Pușcaș a spus că este mulțumită de evoluția copiilor, iar Alexandru, Melissa și Iris sunt deja sociabili și comunicativi. Ba mai mult, cei trei s-au adaptat foarte bine programului și au fost învățați de mici să împărtășească totul cu părinții lor.

„Cu ajutorul grădiniței și al bonei. Am dat copiii la grădiniță de la un an și opt luni și se vede. Sunt extrem de sociabili, vorbesc foarte bine, sunt foarte intuitivi, sunt simpatici și fericiți. De la un an și opt luni ei au programul lor de la 9 la 17, timp în care și noi lucrăm. Este extrem de important să ai parte de ajutor (indiferent dacă este din familie sau ajutor plătit) când ai o viață plină.”