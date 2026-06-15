Actrița Cezara Munteanu a fost cerută în căsătorie după aproape 10 ani de relație. Unde a avut loc momentul special: „Am spus DA”

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Actrița Cezara Munteanu are motive de sărbătoare. După o relație care durează de aproape un deceniu, partenerul său, Liviu Chițu, a ales să îi adreseze marea întrebare, transformând o vacanță romantică într-un moment pe care cei doi îl vor păstra pentru totdeauna în amintire.

Cezara Munteanu, cerută în căsătorie într-un decor de poveste

Povestea lor de iubire a evoluat discret de-a lungul anilor, departe de lumina reflectoarelor. Deși au fost văzuți împreună la diferite evenimente și apariții publice, cei doi au preferat să își protejeze viața personală și să păstreze pentru ei cele mai importante momente ale relației.

Logodna a avut loc în Mykonos, una dintre cele mai populare insule din Grecia, recunoscută pentru peisajele spectaculoase, apusurile impresionante și atmosfera care atrage anual mii de îndrăgostiți din întreaga lume.

Pentru acest moment special, Liviu Chițu ar fi pregătit o seară romantică într-un cadru intim, cu vedere către mare. Decorul elegant, luminile ambientale și atmosfera relaxată au completat perfect surpriza pregătită pentru actriță. În timpul cinei, acesta a făcut pasul decisiv și a cerut-o în căsătorie pe Cezara Munteanu, transformând vacanța lor într-un capitol memorabil al relației.

Actrița a împărtășit ulterior vestea cu urmăritorii săi din mediul online și a publicat un mesaj emoționant dedicat viitorului său soț.

„Am spus DA! Te iubesc nemărginit! Sunt recunoscătoare că ești lângă mine în acest jurnal numit viață”, a scris Cezara Munteanu pe rețelele sociale.

O carieră construită între film și marile evenimente internaționale

Pe lângă viața personală, Cezara Munteanu este cunoscută pentru activitatea sa în domeniul artistic. Actrița a făcut parte din mai multe proiecte cinematografice și a fost prezentă la evenimente importante din industrie. De-a lungul anilor, aceasta a participat inclusiv la Festivalul de Film de la Cannes, unde aparițiile sale au atras atenția fotografilor.

Actrița a apărut în mai multe producții cinematografice, printre care lungmetrajul „Tibi” (2015), unde a avut unul dintre rolurile principale, dar și în filme precum „Transilvania Ninja”, „Combinații și Relații” și numeroase scurtmetraje independente care au circulat în festivaluri de film.

Pe lângă proiectele de cinema, Cezara Munteanu este cunoscută și din televiziune. Ea a făcut parte din distribuția serialului „Brigada Nimic” și colaborează de mai mulți ani cu Metropola TV, unde este implicată în diverse proiecte de divertisment și educație. Aceasta este gazda emisiunii „Agenda Urbană”, iar anterior a moderat show-uri precum „Dragoste de România” și „Monden Weekend”.

Cezara Munteanu este absolventă a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, unde a urmat atât studiile de licență, cât și programul de master în actorie. De-a lungul carierei, a îmbinat activitatea din teatru cu proiecte de film, televiziune și content creation.

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foto: Instagram

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