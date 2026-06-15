Oana Zara a fost cerută în căsătorie după 11 ani de relație. Momentul emoționant a avut loc chiar de ziua ei: „Mi-am dat seama de ce…”

Oana Zara a avut parte de una dintre cele mai emoționante surprize chiar de ziua sa de naștere. După 11 ani de relație, Bogdan Medvedi a cerut-o în căsătorie în fața familiei și a prietenilor apropiați.

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  . Actualizat 15.06.2026, 11:43,  de  ELLE.ro
Oana Zara a fost cerută în căsătorie după 11 ani de relație. Momentul emoționant a avut loc chiar de ziua ei: "Mi-am dat seama de ce..."

După un deceniu petrecut împreună, Oana Zara și Bogdan Medvedi se pregătesc să își ducă relația la următorul nivel. Actrița a avut parte de o surpriză emoționantă chiar în ziua aniversării sale, când partenerul său a ales să o ceară în căsătorie în fața celor apropiați.

Cererea în căsătorie a venit chiar la aniversarea actriței

Momentul special a avut loc în cadrul unei petreceri organizate pe un rooftop, unde au fost prezenți membri ai familiei, prieteni și numeroși influenceri cunoscuți. Data de 13 iunie, considerată de mulți o zi cu ghinion, a căpătat pentru cei doi o semnificație cu totul aparte și va rămâne una dintre cele mai importante din povestea lor de dragoste.

Luată complet prin surprindere, Oana a fost copleșită de emoții. Ulterior, actrița a publicat un mesaj emoționant în care a povestit cum a avut loc cererea.

Nu înțelegeam ce vrea Medvedi de la mine
Cam așa a fost capitolul ‘cerea în căsătorie’
Am aflat că are inelul de mai bine de jumătate de an și ieri out of the blue s-a întâmplat
Inelul are o poveste aparte pe care abia aștept să o împărtășesc cu voi. După aceea am înțeles că mulți dintre prietenii noștri s-au prins ce urma să se întâmple, dar nu și eu. Când l-am întrebat cum a luat decizia, mi-a zis: ‘Mi-am dat seama că așteptam de prea mult timp momentul perfect, locul perfect și mereu căutam o scuză: ‘ba că nu sunt toți oamenii importanți din viața noastră’, ‘ba că nu e locul potrivit, contextul, anotimpul’.
Am inelul de mai mult de jumătate de an și m-am gândit că, dacă aș fi murit mâine, tu nu ai fi aflat niciodată că voiam să fac asta și eu nu aș fi apucat să văd în ochii tăi bucuria acelui ‘Da’.
Așa că am zis că o să fie cel mai sincer moment.
Tu sigur nu te aștepți, ești și stresată cu organizarea petrecerii.
Nu am pregătit nimic, nu mi-am făcut niciun speech. Mi-am dorit să fie din inimă.
A fost așa, ca o revelație, ziua de ieri. Mi-am dat seama că viața e mult mai simplă de atât, noi o luăm prea în serios și asta ne răpește bucuria pură'”., a scris ea pe Instagram.

Prezenți au fost și numeroși prieteni, care s-au bucurat alături de ei și le-au făcut primele urări speciale.

„Cele mai sincere felicitări! @oanazara & @bogdanmedvedi! Sunt extrem de fericită pentru voi amândoi. Vă doresc o viață plină de iubire, fericire și amintiri minunate împreună.', a scris Marisa Paloma pe Instagram.

La sfârșitul lunii mai, Oana Zara vorbea despre relația sa cu Bogdan Medvedi și despre motivele pentru care cei doi nu au ajuns până acum în fața altarului. Actrița mărturisea că atât ea, cât și partenerul său au ales să se concentreze, în ultimii ani, pe dezvoltarea personală și profesională.

„Mi-am dat seama de ce nu ne-am căsătorit. Eu am fost tot timpul cu școala, am făcut coregrafie, am avut licență, master, după aceea actorie încă trei ani. Și cred că de asta am lăsat-o așa, mai încolo, ca eu să-mi așez lucrurile, la fel Bogdan să-și așeze lucrurile și apoi să fim așa pregătiți să-i oferim ce e mai bun copilului nostru, să fim și noi atât de maturi încât să reușim să-l facem pe el fie un om bun.”, a spus ea pentru cancan.ro.

Deși spunea atunci că lucrurile vor veni natural atunci când va fi momentul potrivit, se pare că acel moment a sosit mai repede decât se aștepta. În timpul petrecerii aniversare, Bogdan Medvedi a îngenuncheat și a adresat întrebarea care a emoționat întreaga audiență.

Răspunsul actriței a fost unul fără ezitare. În aplauzele invitaților, Oana Zara a spus un hotărât „DA”, marcând începutul unui nou capitol din viața lor.

Nunta va avea loc anul viitor

Chiar dacă au făcut deja pasul logodnei, cei doi nu intenționează să organizeze nunta în grabă. Oana Zara a dezvăluit că își dorește ca evenimentul să fie exact așa cum și l-a imaginat încă din copilărie, motiv pentru care pregătirile vor avea loc pe îndelete.

„Anul ăsta nu cred, pentru că e un moment special și vreau să fie așa cum l-am visat eu când eram mică. Cred că la anul o să ne luăm un wedding planner și vedem ce o să fie”, a declarat actrița.

Oana Zara este actriță și creator de conținut, cunoscută publicului atât pentru aparițiile sale din mediul online, cât și pentru activitatea din zona artistică. De-a lungul anilor, ea a vorbit deschis despre pasiunea pentru actorie și despre parcursul său educațional, care a inclus studii de coregrafie, licență, master și ulterior formarea în domeniul actoriei.

Partenerul său, Bogdan Medvedi, este artist și creator de conținut, activ în industria muzicală și în mediul online. De-a lungul relației lor de 11 ani, cei doi au devenit un cuplu apreciat de public, împărtășind frecvent momente din viața de cuplu și din proiectele profesionale.

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foto: Instagram

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