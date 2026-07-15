Fetița Elenei Gheorghe a împlinit 9 ani. Mesajul transmis de artistă pentru Amelie Nicole: „Sunt recunoscătoare că am privilegiul…”

Elena Gheorghe și-a emoționat fanii cu o postare dedicată fiicei sale, Amelie Nicole, care a împlinit 9 ani.

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  de  ELLE.ro
Elena Gheorghe și fiica ei (1)
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Elena Gheorghe și-a sărbătorit fiica într-un mod emoționant. Cu ocazia împlinirii vârstei de 9 ani a lui Amelie Nicole, artista a publicat imagini de familie, inclusiv fotografii din perioada în care micuța era bebeluș, alături de un mesaj sincer despre ziua în care a devenit mamă.

Elena Gheorghe, mesaj pentru fiica ei

Elena Gheorghe trăiește momente speciale în familie. Fiica artistei și a soțului ei, Cornel Ene, Amelie Nicole, a împlinit 9 ani, iar cântăreața a marcat aniversarea printr-o postare emoționantă pe rețelele de socializare. Alături de un carusel de fotografii care surprind momente din copilăria fetiței, inclusiv imagini din primele luni de viață, Elena Gheorghe a rememorat ziua în care Amelie a venit pe lume, mărturisind că nașterea a avut loc cu două săptămâni mai devreme decât era așteptat.

Artista a povestit că, în dimineața respectivă, a simțit că ceva nu este în regulă și a decis să meargă de urgență la spital, fără să bănuiască faptul că avea să își țină fiica în brațe chiar în acea zi.

„Acum 9 ani ai venit pe lume cu două săptămâni mai devreme decât ne așteptăm. A fost una dintre cele mai emoționante dimineți din viața mea. La 4 dimineață m-am trezit și am simțit că ceva este diferit. Burtica nu mai mișcă așa cum o făcea de obicei. Am așteptat două ore, sperând că doar mi se pare. La șase dimineață am luat primul taxi spre spital, cu inima cât un purice, doar ca să mă asigur că eșți bine. Nimeni nu se aștepta ca ziua aceea să fie chiar ziua în care aveam să te țin pentru prima dată în brațe. Mă bucur și acum că ai avut răbdare să nu vii pe lume până nu au ajuns și tati, Nico, bunicii și întreaga familie. Cred că atunci s-au bătut toate recordurile la curse prin Bucureșți, doar ca să fie cu toții lângă noi. De atunci ai rămas la fel: cea mai matinală, cea mai activă și cea care umple fiecare zi cu energie, zâmbete și iubire. Astăzi împlinești 9 ani, iar eu sunt recunoscătoare că am privilegiul să-ți fiu mamă. La mulți ani, iubirea mea! Să rămâi mereu curioasă, bună, curajoasă și cu sufletul tău luminos. Te iubim mai mult decât pot cuprinde cuvintele”, a scris Elena Gheorghe.

Elena Gheorghe și Cornel Ene formează unul dintre cele mai discrete și longevive cupluri din showbizul românesc. Cei doi sunt căsătoriți din 2011 și au împreună doi copii: pe Nicolas, fiul lor cel mare, și pe Amelie Nicole, mezina familiei. De-a lungul timpului, artista a vorbit în repetate rânduri despre cât de importantă este familia pentru ea și despre faptul că încearcă să păstreze un echilibru între cariera muzicală și viața de acasă.

Elena Gheorghe, despre căsnicia cu soțul ei

Elena Gheorghe a vorbit într-un interviu acordat recent despre căsnicie și viața de familie. Artista susține că ea și soțul ei, Cornel Ene, formează o echipă pe cinste în ceea ce privește creșterea celor doi copii ai lor și se completează reciproc. 

„Eu zic că suntem o echipă destul de bună, mai ales în ultimul timp, pentru că eu și soțul meu ne-am făcut niște reguli ale noastre. Pentru că, lipsind foarte mult de acasă, îți dai seama că aveam tendința să-i răsfățăm mai mult decât era cazul. Și pentru că ne doream foarte tare să nu resimtă lipsa noastră, veneam acasă, le făceam totul pe plac, ei bineînțeles că profitau de aceste ocazii de a-și spune dorințele – ‘Nu vreau să mai fac asta, eu vreau să mă culc mai târziu, vreau să stau pe tabletă’. Și atunci, ei, folosindu-se de aceste argumente și umblând la partea sensibilă, cam făceau ce voiau din noi, cel puțin anul trecut. Așa că am făcut niște mici reguli interioare. Eu nu o să le spun acum, că sigur o să ajungă și ei să vadă acest material și nu vreau să divulg din casă, dar nu e ceva extraordinar. Sunt chestii general valabile și probabil că toți părinții fac așa”, a declarat Elena Gheorghe pentru VIVA!

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Foto: Instagram

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