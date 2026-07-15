Nina Dobrev, surprinsă în ipostaze romantice alături de modelul Dougie Joseph

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Nina Dobrev pare să traverseze un nou capitol în viața personală. Actrița a fost surprinsă în compania modelului Dougie Joseph, iar imaginile publicate de People au stârnit imediat speculații privind o posibilă poveste de dragoste între cei doi.

Pe 11 iulie, Dobrev și Joseph au fost fotografiați în timp ce se plimbau prin New York ținându-se de mână. În fotografii, cei doi apar relaxați și zâmbitori, iar la un moment dat modelul îi oferă actriței un sărut pe obraz, un gest care a atras atenția fanilor. Pentru ieșirea lor, Nina Dobrev a ales o ținută lejeră de vară, compusă dintr-o rochie slip din mătase bleumarin, pe care a accesorizat-o cu o șapcă Ralph Lauren în aceeași nuanță. Și-a completat look-ul cu un cardigan crem purtat pe umeri, o geantă albă purtată crossbody și o pereche de ochelari de soare negri.

Dougie Joseph a optat pentru un outfit casual, format dintr-un tricou alb, blugi și o șapcă maro.

Nu este pentru prima dată când cei doi sunt văzuți împreună. În luna iunie, Nina Dobrev și Dougie Joseph au fost fotografiați la parada organizată pentru celebrarea titlului câștigat de echipa New York Knicks, imaginile fiind distribuite inițial de contul Deuxmoi. La acel moment, apariția lor a stârnit primele zvonuri privind o posibilă apropiere.

Noua apariție vine la aproximativ zece luni după despărțirea actriței de fostul ei logodnic, snowboarderul olimpic Shaun White. Cei doi și-au încheiat relația în septembrie 2025, după cinci ani petrecuți împreună.

La momentul separării, o sursă declara pentru People că decizia a fost luată de comun acord.

„A fost o decizie reciprocă și deloc ușoară, însă a fost luată cu dragoste și cu un profund respect unul față de celălalt.”

O altă sursă declara ulterior pentru Us Weekly că actrița a trecut cu greu peste despărțire.

„Nina este devastată. Începuseră, în sfârșit, să organizeze nunta, iar planurile erau deja în desfășurare.”

După încheierea logodnei, Nina Dobrev a fost asociată pentru scurt timp cu actorul Zac Efron, după ce cei doi au fost fotografiați împreună pe un iaht. Ulterior, o sursă apropiată a clarificat pentru Us Weekly că nu este vorba despre o relație.

„Nu formează un cuplu și sunt prieteni foarte buni de mai bine de zece ani.”

În ceea ce îl privește pe Dougie Joseph, acesta este un model cunoscut în industria fashion, colaborând de-a lungul carierei cu branduri precum RM Williams, Emporio Armani, Vuori și Sandro Paris. De asemenea, a apărut în paginile revistei L’Officiel Hommes și este fondatorul brandului de îngrijire a pielii Bondi Skin Co.

Deși nici Nina Dobrev, nici Dougie Joseph nu au comentat până în acest moment natura relației lor, imaginile surprinse pe străzile din New York par să indice că între cei doi există o apropiere evidentă. Pentru moment, însă, cei doi preferă să păstreze discreția, lăsând fotografiile să vorbească de la sine.

foto: Profimedia

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