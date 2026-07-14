Paul Wesley, cunoscut din serialul The Vampire Diaries, și Natalie Kuckenburg s-au căsătorit în secret

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Paul Wesley, cunoscut din serialul The Vampire Diaries, și Natalie Kuckenburg s-au căsătorit în acest weekend. Actorul, în vârstă de 43 de ani. și modelul, de 26 de ani, au anunțat vestea printr-o postare pe Instagram, unde au publicat primele imagini din ziua nunții, îmbrăcați în ținutele purtate la ceremonie.

Pentru marele moment, Natalie a ales să poarte rochia Lilou, semnată de Galia Lahav, din colecția ready-to-wear a brandului. Modelul are un preț obișnuit de 1.080 de dolari, însă în prezent este disponibil la reducere, pentru 750 de dolari. Brandul descrie creația astfel: „‘Lilou’, în nuanța ivoire, redefinește eleganța, reinterpretând silueta clasică pentru mireasa modernă. Rochia senzuală din satin este croitǎ pe bie, pentru o cădere mai fluidă și un aspect delicat. Se remarcă prin bretelele subțiri, încrucișate la spate, și cusăturile diagonale, care urmăresc perfect conturul corpului.”

Alături de fotografiile din ziua nunții, Natalie a scris: „Mr. and Mrs. and the Best Boy Greg.”

Din imaginile publicate reiese că cei doi au ales o ceremonie discretă și intimă, la care a fost prezent și câinele lor, Greg. Postarea a fost rapid inundată de mesaje de felicitare din partea prietenilor și colegilor din industrie. Printre cei care le-au transmis urări s-a numărat și actrița Nina Dobrev, colega lui Paul Wesley din serialul „The Vampire Diaries”, care a comentat simplu: „Felicitări!!!!”, însoțind mesajul de mai multe emoji-uri festive.

Paul Wesley a mai fost căsătorit cu Ines de Ramon, însă cei doi s-au despărțit în 2022, după trei ani de căsnicie. În prezent, Ines este într-o relație cu Brad Pitt.

Paul Wesley a anunțat anul trecut logodna cu partenera sa, Natalie Kuckenburg

Paul Wesley s-a logodit anul trecut cu partenera lui! Actorul a cerut-o în căsătorie pe iubita sa, Natalie Kuckenburg, vestea fiind anunțată chiar de aceasta pe Instagram.

Inelul de logodnă a fost în prim-planul postării, care includea o fotografie alb-negru în care cei doi își țin mâinile strâns.

„Da”, a scris Kuckenburg în dreptul imaginii, în care se vedea clar inelul cu diamant tăietură ovală. „Pentru totdeauna.”

În martie 2024, Paul Wesley a oferit revistei PEOPLE o privire rară asupra relației lor, explicând că umorul este un ingredient esențial în povestea lor de dragoste:

„Sunt două ființe care mă fac să râd cel mai tare — pe primul loc, câinele meu, iar pe locul doi, sincer, e iubita mea”, a spus el. „Cred că motivul pentru care ne înțelegem atât de bine e că râdem continuu. Și cred că asta e, probabil, unul dintre cele mai importante lucruri într-o relație”, a adăugat actorul.

Paul Wesley este un actor, regizor și producător american, cunoscut la nivel internațional pentru rolul lui Stefan Salvatore din serialul de succes „The Vampire Diaries”, difuzat între 2009 și 2017. De-a lungul carierei, a apărut în numeroase producții de televiziune și film, iar în ultimii ani și-a extins activitatea în spatele camerelor, regizând episoade din seriale precum „The Vampire Diaries”, Legacies și Roswell, New Mexico. În 2023, Wesley a revenit în atenția publicului interpretându-l pe James T. Kirk în serialul „Star Trek: Strange New Worlds”.

foto: Profimedia

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