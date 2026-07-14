Ada Galeș a mărturisit că a pierdut o sarcină. Actrița a vorbit cu sinceritate și vulnerabilitate despre experiența ei: „Alesese corpul meu înaintea mea”

Ada Galeș a dezvăluit că a pierdut o sarcină și a făcut declarații vulnerabile despre experiența prin care a trecut.

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  de  ELLE.ro
Ada Galeș a mărturisit că a pierdut o sarcină. Actrița a vorbit cu sinceritate și vulnerabilitate despre experiența ei: "Alesese corpul meu înaintea mea"

Ada Galeș a mărturisit cu sinceritate că în urmă cu câteva luni a pierdut o sarcină. Actrița a vorbit cu vulnerabilitate, blândețe și empatie despre acest moment, în speranța că aceste confesiuni vor ajuta și o altă persoană care trece prin aceeași experiență. 

Ada Galeș, confesiuni după ce pierdut o sarcină

Într-un articol amplu și sincer scris pe Substack, Ada Galeș și-a început confesiunile mărturisind că în luna aprilie a aflat că este însărcinată. Actrița, care anul trecut a fost diagnosticată cu o formă rară de cancer localizat pe cerul gurii și a trecut prin patru intervenții chirurgicale, și partenerul ei, scenograful Andrei Dinu, s-au bucurat enorm, amândoi dorindu-și să aibă un copil împreună. 

„la începutul lunii aprilie am aflat că sunt însărcinată. ne-am bucurat incredibil și, în același timp, ne-am panicat. eu mai mult. ciudat, pentru că prin partea oncologică am trecut aproape senină, cu o forță care încă mă miră. de data asta m-a inundat o anxietate dintr-aia paralizantă: dacă nu mă descurc, ce mă fac cu banii, cu timpul, cu cariera, dacă nu o să îmi placă de bebeluș, dacă nu va fi ok. la un moment dat m-a și bufnit râsul, nu mă așteptam să fiu chiar așa pe pereți, dar măcar mă vedeam cum o iau razna (ceea ce e jumătate din treabă).”

În săptămâna 10 de sarcină, Ada Galeș a făcut un test de screening, care a indicat un rezultat cu risc crescut pentru sindromul Down. 

„la 10 săptămâni am făcut testele genetice. (…) eu mă temeam de cine știe ce chestie cu șanse minime, nevăzută. la un risc mare nici nu mă gândeam, eram convinși că siiigur o să iasă bine. doar că nu a ieșit. în schimb a scris: risc mare de sindrom down, 99,3% în test. iar testele astea au o marjă de eroare foarte mică, mai ales pe down.”

Când s-a prezentat a doua zi la control, Ada Galeș a descoperit atunci că sarcina s-a oprit singură din evoluție. Ea a trecut printr-un chiuretaj prin aspirație, care a decurs fără probleme. Actrița a precizat că ar fi ales să facă avort la cerere, o experiență prin care a mai trecut până acum de două ori. 

„a doua zi am fost la control (…) acolo am aflat că sarcina se oprise singură din evoluție. și acum partea pe care vreau să o spun cu grijă. sincer, aș fi întrerupt-o oricum. aș fi făcut un avort la cerere, eram încă în fereastra de 14 săptămâni în care se poate face întrerupere în România, eram fix în săptămâna 11. dar nu a mai fost nevoie să aleg, pentru că alesese corpul meu înaintea mea.

ce ușurare. să aibă grijă corpul meu de mine, să decidă înainte să apuc eu să mă frâng în bucăți. am mai făcut două avorturi la cerere până acum, știu cum e să închei o sarcină. dar e cu totul altceva să oprești ceva ce ți-ai dorit (cu condiția să fie sănătos). acolo rațiunea nu mai ajută cu nimic. rămâne pierderea, chiar dacă alegerea ar fi fost exact aceeași.”

Cum a gestionat Ada Galeș această experiență

În continuare, Ada Galeș a descris amalgamul intens de sentimente pe care l-a trăit în urma pierderii sarcinii. Pe de-o parte, a simțit o tristețe față de ceea ce tocmai i s-a întâmplat, dar și o ușurare, explicată prin faptul că de această dată, corpul a făcut o alegere pentru ea. Actrița nu și-a ascuns durerea și a tratat această experiență dintr-o perspectivă în care nu s-a văzut ea drept cea vinovată pentru că a pierdut sarcina. 

„dar a fost încercat, nu o să te mint. am stat zile întregi amorțită, fără să știu nici ce simt, nici ce urmează. o tristețe adâncă și, în același timp, o ușurare, iar creierul meu nu prea știa ce să facă cu două lucruri atât de opuse simțite deodată. așa că mi-am imaginat sentimentele ca pe niște pești într-un râu și m-am uitat la ei cum trec. i-am lăsat să fie și să treacă.

ce mi-a prins bine: am fost foarte atentă la cuvintele pe care le foloseam în capul meu și la perspectiva pe care o dădeam lucrurilor. pentru că aș fi putut foarte ușor să o iau pe ulei. e atât de la îndemână să cazi în de ce mie', și e o muncă reală să nu cazi.”

De asemenea, Ada Galeș a vorbit și despre schimbările pe care le-a produs pierderea sarcinii în relația cu partenerul ei, Andrei

„pe mine și pe Andrei experiența asta ne-a apropiat. eu eram pregătită pentru orice, mă gândeam inclusiv că o să ne îndepărteze, că lucrurile grele se strecoară așa, pe nesimțite, între doi oameni și eu nu o să am resurse să mai repar ceva. dar nu s-a întâmplat. ne-a apropiat incredibil, odată pentru că e ceva ce vrem să facem împreună, un copil, și apoi pentru că ne-am sprijinit unul de altul în timp ce viața trecea peste noi și ne mai punea și piedică.”

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Foto: Instagram

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