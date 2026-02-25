Ada Galeș, confesiuni despre povestea de dragoste cu partenerul ei. Cum a cucerit-o Andrei Dinu: „Mă susține în tot ceea ce fac”

Ada Galeș a vorbit deschis despre povestea de dragoste pe care o trăiește alături de partenerul ei, Andrei Dinu.

Ada Galeș, despre relația cu Andrei Dinu

Ada Galeș a făcut recent mai multe mărturisiri despre povestea de dragoste cu partenerul ei. Andrei Dinu i-a fost alături actriței pe parcursul anului trecut, care a fost dificil pentru ea după ce a fost diagnosticată cu o formă rară de cancer localizat pe cerul gurii și a trecut prin patru intervenții chirurgicale. Ada Galeș, care a depășit cancerul, și-a ținut la curent urmăritorii cu privire la lupta ei cu această boală și a fost extrem de vulnerabilă și sinceră cu privire la toate trăirile pe care le-a experimentat.

„Suntem amândoi creativi, suntem ambii… n-aș zice trecuți prin greu, deși așa este. Suntem blânzi, curioși de alți oameni, cred că suntem calzi, empatici, și îmi place enorm de mult să lucrez cu el. Acum am o emisiune nouă la Telegen, pe YouTube, iar el a făcut decorul pentru producția asta și mi-a fost foarte simplu să vorbesc cu el despre asta, să înțeleagă ce am nevoie. Avem un stil foarte mișto de lucru. Pare că sunt workaholică. (râde) Cu mama lucrez, cu iubitul lucrez… Aia e, mie chiar îmi place să lucrez. Pare că-i muncesc pe ăștia doi, pe mama și pe prietenul meu, de-i rup”, a spus Ada Galeș pentru VIVA!

Ada Galeș a mai vorbit și despre cum a cucerit-o Andrei Dinu. Relația lor se bazează pe o comunicare onestă și se ghidează după aceleași valori.

„Mi-a plăcut că mă ascultă, mă întreabă, e atent, îmi mulțumește când îi dau feedback la orice, apoi și integrează ce i-am zis eu. De exemplu, dacă-i zic: „Uite, mi-ar plăcea foarte tare să-mi spui „o să fie bine”, pentru că eu acum sunt furioasă sau n-am încredere în mine, e omul care nu vine cu soluții seci, că nu de asta am nevoie, ci îmi spune din tot sufletul exact ce am nevoie să aud. Cred că asta e foarte important! El e un bărbat super feminist și foarte blând, înțelegător și smart. Înțelege ce gândesc, cum gândesc și mereu mă susține în tot ceea ce fac.”

Cu ce se ocupă Andrei Dinu, partenerul Adei Galeș

Andrei Dinu este de profesie scenograf, domeniu pe care l-a aprofundat pe parcursul studiilor de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale.” El a fondat brand-ul de haine Prosper Center, iar în 2017 a fost nominalizat pentru munca sa la ELLE Style Awards, pentru Best Young Designer.

Printre proiectele sale se numără design-ul expoziției „steaua. young and innocent days”, s-a ocupat de scenografie și costume pentru spectacolul „Nimic nu e întâmplător” regizat de David Schwartz, de la Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din București, a mai semnat scenografia spectacolului de teatru „Criza. Kit de supraviețuire” regizat de David Schwartz la Teatrul Masca și performance-ului „TransLucid.”

