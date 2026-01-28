Ada Galeș, confesiuni despre lupta cu cancerul. Cum i s-a schimbat viața după acest diagnostic: „E OK să-ți fie frică”

Ada Galeș a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă din cauza problemelor de sănătate. Actrița a aflat în timpul repetițiilor pentru un spectacol că tumora descoperită pe cerul gurii era malignă, iar vestea a venit ca un adevărat șoc.

Ada Galeș, confesiuni despre lupta cu cancerul

Actrița Ada Galeș a decis să își transforme propria luptă cu boala într-un mesaj de sprijin pentru toți cei care trec printr-un diagnostic greu de dus. În vârstă de doar 34 de ani, artista a reușit să depășească cancerul, după un an marcat de operații succesive și temeri profunde.

Într-un interviu acordat recent, Ada Galeș a făcut dezvăluiri despre momentul în care a aflat că suferă de cancer.

„Am avut un adenocarcinom de glandă salivară, adică o tumoră pe cerul gurii, neereditară, nu de la fumat, pur și simplu un accident genetic, două gene s-au ciocnit, au proliferat, și aia a fost. Am avut o mică umflătură pe cerul gurii, am crezut că e benignă, însă a crescut. Am scos-o, să vedem ce e, să facem o biopsie excizională. Analizele au arătat că era malignă”, a povestit ea pentru VIVA!.

Actrița a mărturisit că este norocoasă că a beneficiat de sprijinul moral al celor din jur și al mamei sale.

„Am avut momente în care mi-a fost greu, momente în care am fost speriată, ai momente înainte de operație în care îți faci liste, le dai mesaje oamenilor cărora crezi că le-ai greșit cu ceva sau cărora vrei să le spui că îi ierți. Trebuie să știi că e normal să treci și prin astfel de clipe, că e OK să-ți fie frică. Eu m-am simțit privilegiată că am avut o terapeută bună și o mamă extraordinară, care este și ea coach și terapeută. Mama a știut foarte bine cum să gestioneze toată perioada asta pentru mine. Pentru ea… nici acum nu știu cât de greu a fost pentru că nu-mi zice, îi este și greu să vorbească despre asta. Uite, acum are lacrimi în ochi și vrea să plece de lângă noi. Mie îmi e ușor să vorbesc despre asta, că am și trecut, și am și o apetență spre a mă deschide, dar unei mame, fraților, îi e extrem, extrem de greu”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Ada Galeș, mesaj pentru oamenii cu cancer

Considerată una dintre vocile importante ale noii generații de actori de teatru din România, Ada Galeș a avut parte în 2025 de cea mai dificilă perioadă din viața ei. Descoperirea unei forme agresive de cancer a schimbat totul, obligând-o să își concentreze energia nu pe scenă, ci pe propria supraviețuire.

Cu toate acestea, actrița a rămas un exemplu de reziliență. A înfruntat diagnosticul cu luciditate și a trecut prin mai multe intervenții complexe, reușind, în final, să învingă boala. Astăzi, Ada Galeș vorbește deschis despre experiența ei, cu dorința clară de a oferi curaj celor aflați în situații similare.

Într-o apariție recentă la emisiunea Medicool, de la Antena 1, artista a adresat un mesaj direct tuturor pacienților diagnosticați cu cancer, subliniind importanța tratamentului și a sprijinului specialiștilor:

„Trebuie să meargă la doctor, există soluții, suntem în 2025, trecem mult mai mulți prin asta decât ne putem imagina. E o boală care de multe ori poate fi depășită alături de medici și familie”, a spus actrița.

Cu toate acestea, actrița a declarat recent că în prezent se simte foarte bine, trecând peste pericol. Ba mai mult, acum merge doar la controalele periodice.

„Sunt foarte bine, am depășit pericolul. A fost extraordinar ce a făcut echipa medicală. Acum merg doar la controale periodice: o dată la două luni la controlul clinic și o dată la șase ani la RMN. Mă simt bine și chiar vorbeam mai devreme cu prietenele mele cât de important e să fii bine la cap și cum te poți antrena toată viața ca să faci față momentelor grele”, spune Ada pentru Cancan, amintind că a suferit patru operații în vară, dintre care trei au fost efectuate la Cluj, alături de echipa profesorului Horațiu Rotar.

