Ada Galeș, noi detalii despre starea de sănătate după operația recentă împotriva cancerului: „A decurs foarte bine”

Ada Galeș, în vârstă de 34 de ani, a făcut public recent faptul că a primit un diagnostic de cancer, după ce medicii au identificat o tumoră localizată pe cerul gurii. Dezvăluirea a fost făcută pe rețelele sociale, într-o postare sinceră și emoționantă. În prezent, actrița se recuperează după cea de-a patra intervenție chirurgicală.

Fără să anunțe anterior problemele de sănătate, Ada Galeș și-a surprins urmăritorii atunci când a vorbit deschis despre lupta cu boala. Potrivit declarațiilor ei, forma de cancer este una considerată „mai puțin invazivă', iar faptul că a fost depistată într-un stadiu incipient a fost esențial în gestionarea tratamentului.

„O să fiu bine, am o formă mai puțin invazivă, l-am prins devreme, posibil după ultima operație să scap și de radioterapie, iar tot ce simțiți când citiți cuvântul «cancer» e normal. Bref, am avut o tumoră pe cerul gurii și în funcție de când postez, fie mă pregătesc de a 4-a operație, pe 23 iulie, fie sunt deja după. Am doctori extraordinari care merită postarea lor și o vor avea.

Operația din 23 iulie a decurs conform așteptărilor, iar mesajele de susținere primite din partea comunității sale au fost o sursă de încurajare. Deși trece printr-o perioadă sensibilă, Ada Galeș nu și-a pierdut speranța și simțul poetic al introspecției.

„Operația a decurs foarte bine. Am medici extraordinari pentru care nu am destule cuvinte de laudă, dar le voi găsi. Mulțumesc pentru toată iubirea pe care am primit-o de la voi zilele astea, e imensă. Mulțumesc familiei, prietenilor, colegilor. Vă iubesc. Mă adun zilele astea și vă mai scriu. De când m-am lăudat pe internet că nu plâng am plâns de am rupt și cred că este despre iubire, mai vedem”, a mai scris actrița într-o postare recentă.