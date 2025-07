10 filme care au avut încasări mari la box office, dar au rămas într-un con de umbră

Aceste filme nu au atins popularitatea visată, dar au înregistrat sume demne de admirat la box office.

1. Stakeout

Stakeout este o comedie de acțiune în care doi detectivi urmăresc o fostă iubită a unui deținut evadat. Dar, se întâmplă ca unul dintre ei să se îndrăgostească de ea, ceea ce complică masiv această urmărire. Stakeout a obținut aproape 66 de milioane de dolari la box office-ul pe plan intern.

2. Crocodile Dundee II

John Cornell a regizat filmul Crocodile Dundee II, care este o continuare pentru Crocodile Dundee. În timp ce prima parte a avut cifre neașteptat de îmbucurătoare, încasând 328 de milioane de dolari, a doua parte a dezamăgit câțiva privitori. Dar, cu toate astea, a strâns 240 de milioane de dolari pe plan intern.

3. Eraser

În Eraser, filmul regizat de Chuck Russell, Arnold Schwarzenegger a interpretat un specialist în protecția martorilor forțat să meargă împotriva aliaților săi în timp ce se ocupă cu un contract ilegal de arme. Pelicula de acțiune a încasat peste 242 de milioane de dolari la box office.

4. Conspiracy Theory

Conspiracy Theory este un thriller politic cu Julia Roberts și Mel Gibson în rolurile protagoniștilor. Un taximetrist care e adeptul teoriilor conspirației ajunge să fie o țintă a guvernului atunci când una dintre aceste teorii se apropie de adevăr. Filmul a stârnit reacții diverse și a acumulat la box office 137 de milioane de dolari.

5. The Perfect Storm

George Clooney, Diane Lane, John C. Reilly și Mark Wahlberg au jucat rolurile principale în filmul The Perfect Storm, care pornește de la evenimente reale și care arată lupta unor pescari comerciali cu o furtună puternică. The Perfect Storm a avut un buget de 140 de milioane de dolari, iar la box office a încasat 328 de milioane de dolari.

6. Public Enemies

Christian Bale, Christian Stolte, Stephen Graham, Marion Cotillard și Carol Slayman au jucat în filmul Public Enemies. Această dramă biografică surprinde cum FBI-ul este pe urmele gangsterului John Dillinger în timpul Marii Depresiuni Americane. La box office, Public Enemies a obținut 214 milioane de dolari.

7. Super 8

JJ Abrams a scris și regizat filmul Super 8, în care joacă Elle Fanning, Kyle Chandler, Joel Courtney și AJ Michalka. În peliculă întâlnim niște prieteni care își propun să afle adevărul din spatele unor evenimente care nu își găsesc explicația, după ce au văzut un accident de tren chiar în orașul lor. La box office, Super 8 a avut încasări de peste 260 de milioane de dolari și un buget de 50 de milioane de dolari.

8. San Andreas

San Andreas, filmul regizat de Brad Peyton, a încasat 474 de milioane de dolari la box office. Pelicula ne face să asistăm la catastrofa care are loc în urma unui cutremur de proporții de-a lungul Coastei de Vest a Americii. În rolurile principale îi avem pe Dwayne Johnson, Carla Gugino, Colton Haynes și Alexandra Daddario.

9. The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor

The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor este al treilea film din seria The Mummy. Cu Brendan Fraser, Michelle Yeoh, Maria Bello, John Hannah și Jet Li în rolurile principale, pelicula nu a înregistrat succesul așteptat, reușind să obțină încasări de 405 milioane de dolari. A fost și filmul care a acumulat cele mai mici încasări din întreaga franciză.

10. Dinosaur

Julianna Margulies, D.B. Sweeney, Alfre Woodard, Samuel E. Wright și nu numai, și-au împrumutat vocile pentru personajele din filmul de animație Dinosaur. După ce o ploaie de meteoriți îi ruinează casa, un dinozaur pornește într-o aventură care abundă de provocări. Dinosaur a înregistrat aproximativ 350 de milioane de dolari la box office.

