10 drame de epocă foarte bune, pe care nu trebuie să le ratezi

Dacă îți dorești să descoperi povești care se petrec acum zeci de ani sau secole, te poți inspira din dramele de epocă de mai jos, de la filme sau miniserii care aduc în atenție diverse epoci.

1. The Favourite

Olivia Colman, Emma Stone și Rachel Weisz sunt câteva dintre actrițele care joacă în The Favourite, un film regizat de Yorgos Lanthimos despre Regina Anne. La începutul secolului al XVIII-lea, ocupă tronul, dar Lady Sarah, care e o prietenă foarte apropiată, guvernează țara în locul ei, în timp ce are grijă de starea de sănătate a Annei. Atunci când își face apariția o nouă servitoare, Abigail, Sarah e cucerită imediat de farmecul ei. Sarah o ia pe Abigail sub aripa ei, fapt ce o face pe Abigail să fie tot mai aproape de o poziție în înalta aristocrație.

2. Jane Eyre

Jane Eyre, cartea scrisă de Charlotte Brontë, a avut multe adaptări până în prezent, iar una dintre ele a apărut în 2011, cu Mia Wasikowska și Michael Fassbender în rolurile principale. În filmul regizat de Cary Joji Fukunaga, o orfană care a trăit o copilărie dificilă se angajează ca guvernantă la Thornfield Hall. Acolo se cunoaște cu domnul Rochester. Cei doi se apropie tot mai mult și încep să aibă sentimente reciproce.

3. Belle

Belle are la bază o poveste adevărată, mai concret cea a lui Dido Elizabeth Belle, fiica de culoare ilegitimă a căpitanului Marinei Regale Britanice. Pelicula este plină de romantism pentru că protagonista, interpretată de Gugu Mbatha-Raw, pornește să întâlnească adevărata iubire. Și pare că a găsit-o în brațele lui John. Dar, povestea lor de dragoste e presărată cu diferențe sociale și de clasă.

4. Phantom Thread

Paul Thomas Anderson semnează regia filmului Phantom Thread, cu Vicky Krieps, Daniel Day-Lewis, Lesley Manville și Julie Vollono în distribuție. Pe fundalul anilor 1950, în Londra, pelicula urmărește povestea designerului Reynolds Woodcock, care e atras încă de la prima privire de Alma Elson, care mai târziu devine și muza lui. Relația lor nu are un parcurs la care te-ai putea aștepta, acest aspect intrigând publicul.

5. The New Look

Dacă te pasionează fenomenul complex al modei, atunci serialul The New Look îți va stârni din prima interesul, pentru că se concentrează pe ascensiunea creatorului de modă Christian Dior. Parcursul său în fashion nu decurge lin și fără obstacole, deoarece rivala sa este întocmai Coco Chanel.

6. Marie Antoinette

Povestea regizoarei Sofia Coppola despre tânăra regină Marie Antoinette te va impresiona cu siguranță. Filmul relatează viața fascinantă a Mariei Antoaneta, interpretată de talentata Kirsten Dunst, la opulenta și excentrica Curte de la Versailles. Descoperim în film felul în care se maturizează, de la o mireasă adolescentă la o tânără femeie și regină a Franței.

7. The Gilded Age

Serialul The Gilded Age ne poartă prin secretele familiilor înstărite care trăiesc în New York-ul secolului al XIX-lea. De la tensiuni, conflicte, pasiuni ascunse și diferențe de opinie, acestea fac parte din seria creată de Julian Fellowes în care joacă Carrie Coon, Denée Benton, Louisa Jacobson, Morgan Spector și Taissa Farmiga

8. The Queen’s Gambit

Miniseria The Queen’s Gambit o urmărește pe Beth Harmon, interpretată de actrița Anya Taylor-Joy, o tânără care își petrece copilăria într-un orfelinat. Deși este o tânără care trece neobservată, totul se schimbă atunci când joacă primul ei joc de șah. Simțurile și gândirea ei devin tot mai clare și, pentru prima dată în viață, se simte pe deplin în control. Pe măsură ce își perfecționează abilitățile, miza devine tot mai mare și gândul de a evada este tot mai tentant.

9. Portrait of a Lady on Fire

Filmul Portrait of a Lady on fire surprinde o pictoriță care trebuie să realizeze portretul lui Héloïse, o viitoare mireasă. În pelicula scrisă și regizată de Céline Sciamma, acțiunea are loc la sfârșitul secolului al XVIII-lea, în Franța, și e cu atât mai complicată cu cât portretul va fi făcut în secret, pentru că Héloïse nu își dorește asta. Filmul abordează legătura care evoluează între cele două femei.

10. The Great

În serialul The Great o regăsim pe actrița Elle Fanning în rolul Reginei Ecaterina a II-a, înainte de a deveni cea mai longevivă regină din Rusia. Ea se mută în Rusia în timpul secolului al XVIII-lea, ocazie prin care își dă seama că soțul nu este apt pentru a conduce regatul. Așa că, ea este nevoită să aleagă între fericirea ei și viitorul Rusiei.

