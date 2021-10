Cele mai bune 10 drame în care au jucat actori de comedie

Unele staruri sunt recunoscute pentru faptul că în întreaga lor carieră acceptă anumite personaje și nu se îndepărtează de imaginea pe care și-au construit-o în timp. Pe de altă parte, mai sunt și actori, precum sunt cei de mai jos, recunoscuți pentru rolurile din comedii, care au jucat în drame, iar în cazul unora putem spune că au fost unele dintre cele mai bune interpretări ale lor.

10. Uncut gems (2019)

În filmul Uncut Gems, îl vedem pe Adam Sandler, cunoscut în special pentru rolurile în comedii, într-o ipostază diferită față de cea cu care ne obișnuise. El îl interpretează pe Howard Ratner, care se confruntă cu dependența de jocuri de noroc. Din cauza acestei dependențe, și-a pus familia în pericol și s-a ales cu o mulțime de datorii. El pornește în goana de a-și achita datoria pe care o are față de niște oameni periculoși. Howard e nevoit să conștienteze faptul că nu poate fugi la nesfârșit de consecințele acțiunilor sale și că trebuie să le înfrunte. Uncut Gems a primit laude din partea criticilor profesioniști și e unul dintre cele mai bune filme thriller, așa că trebuie să îl urmărești.

9. Stranger Than Fiction (2006)

Dintre toți actorii de comedie de la Hollywood, Will Ferrell este cel care a jucat în cele mai puține drame. Filmul Stranger Than Fiction îl are în prim-plan pe Harold Crick, care este brusc subiectul unei narațiuni și care începe să îi afecte întreaga existență. Lucrurile se complică atunci când narațiunea dezvăluie că Harold va muri, iar el se vede pus în situația în care trebuie să găsească autorul poveștii pentru a-l convinge să schimbe finalul înainte să fie mult prea târziu. Chiar dacă și aici există umor, această peliculă este un exemplu în care putem admira interpretarea dramatică a actorului Will Ferrell.

8. Moneyball (2011)

Moneyball are ca sursă de inspirație cartea cu același nume scrisă de Michael Lewis. Brad Pitt îl joacă pe Billy Beane, un fost jucător de baseball care ajunge managerul echipei Oakland Athletics. Scopul lui este de a aduna o echipă de baseball, cu un buget redus, folosind informații și analize generate de un computer. Însă actorul care s-a făcut remarcat în acest film este Jonah Hill, care îl interpretează pe Peter Brand, un expert în analiza datelor. El selectează jucătorii pe baza datelor și statisticilor. Hill și-a propus ca prin acest rol să schimbe percepția pe care o fanii o aveau despre el, iar de atunci a jucat în mai multe drame.

7. Lost In Translation (2003)

Bill Murray era unul dintre actorii în plină ascensiune în anii ’80 și ’90, iar în anii 2000 a avut roluri dramatice, cum ar fi cel din Lost In Translation. În film, joacă alături de actrița Scarlet Johansson. Cei doi se întâlnesc la Tokyo și ajung să fie prieteni. Însă de la o relație de prietenie până la una amoroasă mai este un singur pas. Iar în ziua de astăzi, filmul regizat de Sofia Coppola este considerat un clasic.

6. The Big Short (2015)

După ce a părăsit The Office, Steve Carell s-a orientat către rolurile în drame, iar cel mai bun exemplu este The Big Short, care a primit multe aprecieri. Înainte de acest film a mai jucat și în Little Miss Sunshine, iar peliculele îl înfățișează pe Carell în posturi diferite, dar care îi pun în valoare talentul și abilitățile.

5. The Trial Of The Chicago 7 (2020)

Filmul The Trial Of The Chicago 7 are o distribuție grozavă, care include nume precum Michael Keaton, Joseph Gordon-Levitt, Jeremy Strong și Eddie Redmayne, dar actorul principal al filmului este Sacha Baron Cohen. El îl joacă pe Abbie Hoffman, un protestatar împotriva războiului din Vietman.

4. The Truman Show (1998)

În anii ’90 s-au produs mai multe filme care nu au avut un buget fabulos, dar care totuși au avut parte de succes, iar publicul s-a arătat încântat. Unul dintre acestea este The Truman Show, cu Jim Carrey în rol principal. Filmul îl urmărește pe Truman, care descoperă că întreaga lui viață este un reality show. Pe parcurs, descoperă indicii care îl determină să fie convins de ceea ce se întâmplă cu viața sa.

3. The Wolf Of Wall Street (2013)

În The Wolf Of Wall Street, Jonah Hill a avut un rol secundar. L-a jucat pe Donnie și și-a dorit atât de mult să joace în această peliculă regizată de Martin Scorsese, încât a acceptat un salariu de 60.000 de dolari. Deși este recunoscut pentru comediile în care a jucat, actorul Jonah Hill a arătat că se poate transpune cu ușurință și în pielea unui personaj complex.

2. Good Will Hunting (1997)

Good Will Hunting nu ar fi fost la fel de reușit dacă nu ar fi jucat și Robin Williams. Actorul a interpretat rolul unui terapeut în acest film plin de emoție. Personajul principal, Will, jucat de Matt Damon, e obligat să apeleze la ajutorul unui terapeut după ce a atacat un ofițer de poliție. Robin Williams a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru interpretarea sa din acest film.

1. Eternal Sunshine Of The Spotless Mind (2004)

Pe lângă The Truman Show, Jim Carrey a arătat cât de ușor se poate adapta unui nou rol și unei ipostaze necunoscute lui și cu ajutorul rolului din Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Filmul îmbină cu succes drama cu romantismul, având în vedere că subiectul principal este povestea de dragoste dintre Joel și Clementine.

