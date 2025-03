Actori faimoși despre care cu siguranță ai uitat că au jucat și în comedii romantice

Atunci când vine vorba de comedii romantice, probabil îți vin minte actori precum Hugh Grant sau Anne Hathaway, care au jucat în numeroase producții de acest gen. Însă de-a lungul timpului mai mulți actori cunoscuți la Hollywood și-au făcut apariția în comedii romantice, iar fanii cu siguranță nu se așteptau la asta din partea lor. Iată care sunt actorii despre care ai uitat, probabil, că au jucat și în comedii romantice.

Taylor Swift – Valentine’s Day

Taylor Swift se numără printre artistele internaționale de succes, având o mulțime de piese și albume lansate la activ și nu degeaba în 2019 a fost pe primul loc în topul celor mai bine plătite celebrități ale acelui an. Însă nu trebuie să ignorăm faptul că a apărut și în comedia romantică Valentine’s Day, unde a jucat-o pe Felicia. Filmul surprindea poveștile de iubire ale mai multor cupluri, iar una dintre ele îi avea ca protagoniști pe Taylor Swift și Taylor Lautner. Nimeni nu poate contesta că este o artistă de succes și că s-a descurcat și în industria cinematografică.

Josh Gad – Love And Other Drugs

Pe Josh Gad îl asociezi de cele mai multe cu rolurile din filmele sale de comedie sau de animație, așa cum este Frozen, acolo unde i-a împrumutat vocea personajului Olaf. Însă el a jucat și în Love And Other Drugs. În film, Josh Gad l-a interpretat pe Josh Randall, fratele lui Jamie, personaj jucat de Jake Gyllenhaal. În timp ce personajul lui Jake este milionar, Josh trece printr-o despărțire și pe tot parcursul filmului stă pe canapeaua lui Jamie.

Jimmy Fallon – Fever Pitch

Jimmy Fallon are acum propriul său talk-show, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, însă în 2005 l-a jucat pe Ben în filmul Fever Pitch alături de Drew Barrymore, cunoscută pentru rolurile sale în numeroase comedii romantice. Ea o interpretează pe Lindsay, care ajunge să se îndrăgostească de Ben. Însă, obstacolul în această relație e reprezentat de dragostea pe care Ben o are față de echipa de baseball Boston Red Sox.

Ellen DeGeneres – Mr. Wrong

Astăzi este una dintre cele mai cunoscute vedete TV internaționale și are propriul său show. Însă, de-a lungul timpului Ellen DeGeneres a jucat și în filme, cum ar fi în Mr. Wrong (1996). Ellen a jucat-o pe Martha Alston și în ciuda faptului că pelicula a avut parte de multe critici, filmul a fost salvat de interpretarea ei.

Rowan Atkinson – Love Actually

Love Actually este unul dintre cele mai romantice filme de Crăciun și care are în distribuție unii dintre cei mai cunoscuți actori, precum Emma Thompson, Hugh Grant, Colin Firth, Chiwetel Ejiofor, Keira Knightley și Claudia Schiffer. În film apare și Rowan Arkinson, cunoscut în special pentru rolul Mr. Bean. În Love Actually, îl joacă pe Rufus, care este vânzător la un magazin universal.

Ewan McGregor – Down With Love

Deși pe Ewan McGregor nu îl asociezi neapărat cu filmele romantice, iată că el a avut rolul principal în Down With Love. Acțiunea este amplasată în jurul anilor 1960 și îi are în prim-plan pe Barbara Novak (Renée Zellweger) și Catcher Block (Ewan McGregor). Catcher este jurnalist, iar Barbara este o autoare care tocmai a lansat un roman care conține o serie de convingeri feministe. Deși Catcher este adeptul flirtului, în cele din urmă se îndrăgostește de Barbara.

Ralph Fiennes – Maid In Manhattan

Ralph Fiennes este cunoscut pentru rolurile din Schindler’s List și The Constant Gardener, dar i-am putut vedea abilitățile sale în actorie în comedia romantică Maid In Manhattan. El l-a jucat pe Chris Marshall, care se îndrăgostește de Marisa Ventura, interpretată de Jennifer Lopez.

Matthew Perry – Serving Sara

Atunci când te gândești la actorul Matthew Perry, rolul cu care îl asociezi este Chandler Bing din serialul Friends. Dincolo de acest rol, l-a jucat și pe Joe Taylor în Serving Sara, a cărui slujbă constă în a găsi documente legale pentru procese. Astfel că, ajunge să o întâlnească pe Sara Moore (Elizabeth Hurley), care divorțează de soțul ei, un om de afaceri din Texas.

Chris Pratt – Bride Wars

În filmul Bride Wars, Chris Pratt îl interpretează pe Fletcher. Actorul mai joacă și alături de Anne Hathaway, care de-a lungul carierei a avut roluri în mai multe comedii romantice. Anne o joacă pe Emma, care se află într-o cursă cu cea mai bună prietenă a ei din copilărie pentru a vedea care dintre ele va ajunge prima în fața altarului.

Hugh Jackman – Kate & Leopold

Cu siguranță nu te-ai aștepta să îl vezi pe Hugh Jackman, actorul din Wolverine, jucând în comedii romantice. În Kate And Leopold interpretează rolul unui bărbat care trăiește în anii 1870 și ajunge să fie adus printr-o poartă a timpului în această lume modernă, în care se simte tot mai confuz. Pentru a o impresiona pe Kate, Leopold apelează la ideile sale de modă veche despre romantism.

Citește și:

10 filme care prezintă povești realiste de dragoste și pe care merită să le vizionezi

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro