Ce seriale și filme merită să urmărești pe HBO Max în luna aprilie 2026

Luna aprilie aduce o mulțime de premiere de neratat pe HBO Max! „Euphoria” și „Hacks” revin cu sezoane noi, iar în sport luna aprilie vine cu competiții de ciclism și snooker, precum Turul Flandrei și Campionatul Mondial de la Sheffield. La capitolul filme, acțiunea și aventura domină cu titluri precum „G20” și „Anaconda”, iar serile petrecute în familie sunt completate de producții îndrăgite precum „Cum să-ți dresezi dragonul' și „Happy Feet”.

SERIALE

Luna aprilie începe cu premiera serialului turcesc „Deeply”. Urmărim povestea relației dintre Deniz și Barış, de la vârsta de 25 de ani până la divorț, o poveste plină de momente posibile și imposibile.

„Cealaltă soră Bennet” (The Other Bennet Sister) are premiera pe 8 aprilie. Adaptarea romanului scris de Janice Hadlow o aduce în prim-plan pe Mary Bennet. Povestea începe în Longbourn, la casa familiei Bennet, unde domnul și doamna Bennet gestionează o gospodărie plină de viață și de fete nemăritate: Jane, Elizabeth, Mary, Kitty și Lydia. În timp ce surorile ei caută romantismul și afirmarea socială, Mary pornește pe un drum diferit. Ea călătorește la Londra pentru a locui cu mătușa și unchiul ei, domnul și doamna Gardiner, și începe să-și descopere propria identitate și propria poveste.

Pe 10 aprilie începe ultimul sezon din comedia originală HBO „Hacks”, care a strâns 48 de nominalizări la premiile Emmy și a câștigat „Outstanding Comedy Series” pentru sezonul trei. Noul sezon le surprinde pe Deborah Vance (Jean Smart) și Ava (Hannah Einbinder) revenind în Las Vegas în urma unor știri eronate și defăimătoare, potrivit cărora Deborah ar fi decedat. Ele se mai hotărâte ca niciodată pentru a-i asigura lui Deborah un loc de cinste în istoria comediei.

Sezonul 3 din serialul original HBO „Euphoria” are premiera pe 13 aprilie pe HBO Max în România și urmărește un grup de prieteni din copilărie care se confruntă cu probleme precum credința, depășirea traumelor și noțiunea de rău.

Pe 16 aprilie are premiera „Apoi fugi” (Then You Run). Când vizita Tarei, în vârstă de 18 ani, la tatăl ei înstrăinat o lasă cu un cadavru, ea și cei mai buni prieteni ai ei, Stink, Ruth și Nessi, străbat Europa în căutarea mamei demult pierdute. Pe drum, se confruntă cu lipsa banilor, povești de dragoste stângace și situații complicate. Cel mai mare pericol vine însă de la Reagan, unchiul Tarei, de la care au furat droguri și care este unul dintre cei mai temuți mafioți din Rotterdam.

Pe 24 aprilie are premiera „Om pe jumătate” (Half-Man), un serial dramă semnat de Richard Gadd, care explorează relația tensionată dintre doi frați înstrăinați, pe parcursul a patru decenii.

FILME

Pe 3 aprilie intră pe HBO Max „Vacanța de iarnă” (The Holdovers), în care un student rebel, un profesor detestat și bucătăreasa școlii rămân în campus în vacanța de Crăciun și ajung să se sprijine reciproc.

„G20” are premiera pe 10 aprilie. Teroriștii iau cu asalt summitul G20, unde se află și președinta Sutton, care trebuie să-și folosească atât experiența politică, cât și pe cea militară pentru a-și proteja familia și a salva situația.

Pe 17 aprilie are premiera „Blue Moon”, care urmărește o seară din 1943 în viața compozitorului Lorenz Hart, aflat într-un moment de cumpănă, în timp ce fostul său colaborator, Richard Rodgers, sărbătorește succesul musicalului „Oklahoma!”. Din distribuție fac parte Ethan Hawke, Margaret Qualley, Andrew Scott și Bobby Cannavale.

Pe 24 aprilie îi vedem pe Jack Black și Paul Rudd în „Anaconda”. Cei doi, prieteni din copilărie, își doresc să refacă filmul lor preferat. Ajunși în Amazon pentru a-și transforma visul în realitate, lucrurile scapă de sub control atunci când o anaconda uriașă își face apariția pe platoul de filmare.

DOCUMENTARE & REALITY

Pe 13 aprilie revine cu un nou sezon „Criminalul de lângă mine” (Evil Lives Here), în care oameni își amintesc cum a fost să trăiască alături de membri ai familiei care au comis crime atroce.

În aceeași zi începe și un nou sezon din „Revista People investighează” (People Magazine Investigates), care aduce în prim-plan povești reale din spatele unor cazuri intens mediatizate.

SPORT

Luna aprilie aduce ultimele mari evenimente din ciclism înainte de Giro, inclusiv Monumentele Turul Flandrei (5 aprilie), Paris–Roubaix (12 aprilie) și Liège–Bastogne–Liège (26 aprilie), dar și tururi de o săptămână precum Turul Țării Bascilor (6–11 aprilie) și Turul Romandiei (28 aprilie – 3 mai).

Fanii snookerului au parte de cel mai important turneu din calendar, Campionatul Mondial de la Sheffield, desfășurat între 18 aprilie și 4 mai, unde concurează sportivi precum Judd Trump, Ronnie O’Sullivan și Zhao Xintong.

Cursa de 6 ore de la Imola aduce startul Campionatului Mondial de Anduranță (FIA WEC) pe 19 aprilie, iar maratoanele de la Paris și Boston au loc pe 12, respectiv 20 aprilie, în direct pe HBO Max.

KIDS & FAMILY

Aprilie vine cu conținut nou pentru întreaga familie. Pe 3 aprilie apar toate cele trei filme din seria „Cum să-ți dresezi dragonul” (How to Train Your Dragon), o aventură plină de umor și culoare în lumea vikingilor și a dragonilor.

„E.T. Extraterestrul” (E.T. The Extra-Terrestrial) apare pe 9 aprilie, povestea emoționantă a unui extraterestru rămas pe Pământ care se împrietenește cu un băiat și familia acestuia.

„Mumble, cel mai tare dansator” (Happy Feet) vine pe HBO Max pe 18 aprilie. În lumea pinguinilor imperiali, cântecul este esențial pentru găsirea perechii, însă Mumble se naște fără această abilitate — compensând prin talentul său la dans.

În aceeași zi intră pe platformă și „Happy Feet 2: Mumble dansează din nou” (Happy Feet Two), o nouă aventură în Antarctica, unde Mumble și Gloria trebuie să-și protejeze familia și comunitatea în fața unor noi pericole.

Foto: PR

