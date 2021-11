Filme fascinante, care ne îndeamnă să evadăm din cotidian

Cu toții ne-am gândit cum ar fi să trăim într-o lume desprinsă din basme. Chiar dacă știm că nu este posibil, acest lucru nu ne împiedică să facem un scurt exercițiu de imaginație. Iar în ajutorul nostru vin și filmele, așa cum sunt și cele de mai jos, care surprind o atmosferă magică și ne ajută să uităm, chiar și pentru o clipă, de cotidian.

Big Fish (2003)

Filmul Big Fish este regizat de Tim Burton și este o îmbinare excelentă între bunătate, naivitate, dragoste, și ceea ce este cel mai important, și anume magia care poate vrăji până și pe cei care sunt spectici. Protagonistul peliculei se întreabă dacă o persoană ar putea să își transforme viața într-una asemănătoare unui basm. Scopul acesta este singurul care va da sens vieții.

The Secret Life of Walter Mitty (2013)

The Secret Life of Walter Mitty este un omagiu adus faimoasei reviste Life. Atunci când Walter și unul dintre colegii săi sunt pe cale să își piardă locul de muncă, acesta decide să ia măsuri, așa că ponește într-o aventură extraordinară, pe care nici el nu și-ar fi putut să și-o imagineze vreodată, cu scopul de a-l regăsi pe fotograful revistei, Sean O’Connell. Pentru Walter, această călătorie este cu atât mai importantă cu cât îi schimbă întreaga viață. Dacă povestea nu te-a convins, atunci sigur te vor inspira peisajelele Islandei si Groenlandei.

Alice in Wonderland (2010)

Având la bază celebrul basm al lui Lewis Carroll publicat în 1865, această versiune din 2010 a fost făcută pentru publicul matur. Alice, în vârstă de 19 ani, se întoarce în lumea magică din aventura copilăriei, unde se reîntâlnește cu vechii ei prieteni și află despre adevăratul ei destin și motivul pentru care se află acolo.

Mirrormask (2005)

Inspirați de Alice in Wonderland, dar și de picturile lui Salvador Dali, regizorul, scriitorii și artiștii acestui film au creat o producție plină de suprarealism și fantezie. Helena este o tânără în vârstă de 15 ani, născută într-o familie de artiști de circ, care visează să poată fugi de această lume și să ducă o viață obișnuită. După o ceartă cu părinții săi, mama ei se îmbolnăvește, iar Helena simte un sentiment profund de vinovăție. Lumea imaginară o va ajuta să se înțeleagă mai bine, dar și să afle un adevăr.

Moonrise Kingdom (2012)

Acțiunea filmului Moonrise Kingdom regizat de Wes Anderson are loc în anul 1965 pe o insulă numită New Penzance. Sam a evadat dintr-o tăbără de cercetași, iar Suzy fuge de părinții ei. Cei doi adolescenți intenționează să fugă împreună și să găsească un golf izolat și romantic pe o insulă. Ambii au o personalitate puternică și își creează propria lume, în care nu există loc pentru violență și răutate.

Interstate 60 (2001)

Neal Oliver este un artist tânăr și foarte confuz, care pornește într-o călătorie de o viață pe autostrada 60, care nu există nici măcar pe o hartă, mergând în locuri de care nici nu a auzit, căutând un răspuns și sperând să o găsească pe fata visurilor sale. Filmul ne oferă oportunitatea de a reflecta cu mai mare atenție asupra sensului vieții.

Pan’s Labyrinth (2006)

În 1994, o fată care este fascinată de basme e trimisă împreună cu mama ei, care e însărcinată, să locuiască cu noul ei tată vitreg, un căpitan nemilos al armatei spaniole. La un moment dat, tânăra evadează într-o lume fantastică, extrem de bizară, dar totuși captivantă.

The Science of Sleep (2006)

La prima vedere, The Science of Sleep pare un amestec între realitate și fantezie. Însă, adevărul este că filmul te va pune serios pe gânduri și merită să îl vizionezi. Un bărbat încântat de imaginația lui este îndrăgostit de o franțuzoaică și simte că îi poate arăta lumea lui.

What Dreams May Come (1998)

What Dreams May Come ne prezintă o poveste fantastică despre iubire. Chris Nielsen moare într-un accident și ajunge în Rai. Atunci când află că soția lui, Annie, s-a sinucis din cauza acestei pierderi, pornește într-o aventură periculoasă cu scopul de a se reîntâlni cu ea.

Stardust (2007)

În filmul Stardust predomină magia și romantismul și te va purta într-o lume plină de semnificații ascunse. Pelicula surprinde o poveste de dragoste ușor atipică. Tristan Thorne se îndrăgostește de una dintre cele mai frumoase fete. El îi promite iubitei sale că va recupera o stea căzătoare pentru a-și dovedi dragostea față de ea, iar pentru a face asta pornește într-o aventură în tărâmul magic.

Foto: PR

