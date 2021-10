10 filme extraordinare care nu s-au bucurat de succes la box office, dar nu trebuie ratate

Filmele de mai jos nu au fost primite atât de bine de critici atunci când au apărut și s-au dovedit a fi un eșec la box office. Cu toate astea, se pare că de-a lungul timpului mai multe aspecte, printre care construcția personajelor, dar și poveștile interesante, au reușit să impresioneze publicul. Iată 10 pelicule clasice care nu s-au bucurat de laude, dar care au devenit unele dintre cele mai importante din istoria filmului.

Donnie Darko (2001)

Donnie Darko este un thriller psihologic regizat de Richard Kelly. Un adolescent pe nume Donnie nu se înțelege foarte bine cu familia, profesorii și colegii săi, însă reușește să se împrietenească cu Gretchen. Mai are un prieten, pe nume Frank, care este de fapt un iepure uriaș pe care nu îl mai poate vedea nimeni, cu excepția lui Donnie. Intriga peliculei se rezumă la creația unui univers paralel care trebuie distrus, astfel încât să nu se amestece cu realitatea pe care o cunoaștem noi.

Heathers (1988)

Heathers surprinde mai multe fete populare dintr-un liceu din Statele Unite care își terorizează colegii de clasă. Alături de un nou student care li se alătură, ajung să comită infracțiuni grave. Deși își dau seama că este greșit ceea ce fac, le este greu să părăsească grupul în acest moment. Nu este chiar un film tipic cu adolescenți, mai ales că abordează și subiectul agresiunii.

Blade Runner (1982)

Blade Runner este un film de acțiune regizat de Ridley Scott care a stârnit multe discuții etice, dar și filosofice. În această peliculă, androizii sunt foarte asemănători cu oamenii și au fost creați artificial pentru a lucra în spațiu. O unitate specială din cadrul poliției are misiunea de a-i urmări și de a-i elimina pe cei care se întorc pe Pământ.

Dredd (2012)

Acest film este inspirat după benzile desenate Judge Dredd și în ciuda faptului că nu s-a bucurat de succes la box office, criticii au avut cuvinte de laudă atunci când a fost lansat. Într-un oraș care se numește Mega-City, ofițerul Dredd și judecătoarea Cassandra Anderson sunt pe urmele unui clan mafiot și trebuie să se lupte să readucă ordinea.

Event Horizon (1997)

În filmul Event Horizon, câțiva astronauți sunt trimiși să investigheze cum o navă experimentală a dispărut în spațiu. În timp ce caută supraviețuitori, echipa de salvare realizează că acea navă a creat de fapt o gaură neagră. Nava a dispărut în mod misterios cu 7 ani înainte în călătoria sa inițială. Odată cu întoarcerea sa echipajul află adevărul din spatele dispariției.

Citizen Kane (1941)

Citizen Kane a fost considerat unul dintre cele mai surprinzătoare filme când vine vorba de efecte speciale. Câțiva reporteri încearcă să descifreze sensul ultimului cuvânt rostit de către magnatul Charles Foster Kane înainte de a muri, și anume „Rosebud.” Filmul oferă mai multe detalii interesante cu privire la viața fascinantă pe care a avut-o.

Raging Bull (1980)

Raging Bull este considerat de mulți drept unul dintre cele mai bune filme care abordează tema sportului. În pelicula regizată de Martin Scorsese, actorul Robert De Niro îl interpretează pe jucătorul de box Jake LaMotta. Filmul spune povestea acestuia care visează să devină campion. Însă problema lui o reprezintă agresivitatea, pe care și-o dezvăluie atât în ringul de box, cât și în afara acestuia.

The Wizard of Oz (1939)

The Wizard of Oz face parte din lista filmelor clasice pe care trebuie neapărat să le urmărești. Atunci când o tornadă lovește Kansas, Dorothy și câinele ei, Toto, ajung într-o lume magică. Pe parcursul acestei aventuri, ea își face noi prieteni în drumul spre Vrăjitorul care speră să o poată ajuta să ajungă acasă în Kansas. Pelicula este una fascinantă, care a fermecat multe generații.

Willy Wonka & the Chocolate Factory (1971)

Willy Wonka & the Chocolate Factory are la bază cartea scrisă de Roald Dahl. Filmul povestește aventura unui băiat pe nume Charlie, care are norocul să găsească un bilet care îi asigură un tur în faimoasa fabrică de ciocolată a lui Willy Wonka. În timpul acestei vizite, are parte de o serie de evenimente surprinzătoare și astfel apar și dileme morale în urma deciziilor pe care Charlie trebuie să le ia.

Labyrinth (1986)

În filmul Labyrinth, o tânără în vârstă de 16 ani pleacă într-o călătorie pentru a-și salva fratele care a fost răpit de către Jareth, regele Goblinilor, interpretat de regretatul David Bowie. Acesta locuiește într-un castel în mijlocul unui labirint. Sarah va fi nevoită să facă tot posibilul să își aducă fratele înapoi înainte de miezul nopții.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro