Cele mai bune seriale thriller ale ultimilor ani, pe care chiar merită să le vezi

Ultimii ani ne-au adus o mulțime de seriale noi care au reușit să ne țină cu sufletul la gură, să ne șocheze cu momente neașteptate, să ne facă să rămânem înlemniți în fața schimbărilor de situație.

Așa că am făcut o scurtă selecție de seriale thriller pentru a-ți ușura sarcina de a găsi un nou show tv care să te facă să îți petreci câteva ore (sau zile) acasă, seriale care te vor captiva chiar de la primul episod.

Squid Game

Este cu siguranță serialul despre care toată lumea vorbește în acest moment. Încă de la debutul lui în luna septembrie pe Netflix, show-ul coreean a atras un număr record de vizualizări și a devenit rapid una dintre cele mai urmărite producții de pe platforma de streaming. Serialul spune povestea unui grup de oameni cu mari datorii care își dau acordul să participe la un joc în speranța că vor câștiga premiul cel mare. Ce nu știu ei însă este că această competiție, în care sunt reinterpretate mai multe jocuri de copii coreene, este una mortală. Dacă nu l-ai văzut până acum, crede-ne, trebuie să îi acorzi o șansă!

Behind Her Eyes

Serialul are la bază romanul bestseller al lui Sarah Pinborough și este un thriller noir supernatural a cărui acțiune se învârte în jurul unei mame singure, Louise, a cărei viață este dată peste cap atunci când începe o aventură cu șeful ei, David. Printr-o răsturnare de situații, ea devine bună prietenă cu Adele, soția șefului ei, iar de aici acest triunghi amoros neconvențional se cufundă într-o poveste psihologică plină de suspans și mistere. Cele șase episoade sunt disponibile pe Netflix.

Sharp Objects

Dacă ți-a plăcut filmul Gone Girl, atunci cu siguranță vei fi captivată și de acest serial care are la bază tot o carte scrisă de Gillian Flynn. Serialul urmărește întâmplările prin care trece jurnalista Camille Preaker, care se întoarce în orașul natal pentru a rezolva misterul din jurul uciderii a două tineri. În timp ce încearcă să dea de urma criminalului, ea se luptă cu proprii ei demoni și problemele ei de sănătatea mintală. Rolul principal este interpretat de Amy Adams.

YOU

În sezonul al treilea, Joe (Penn Badgley) și Love (Victoria Pedretti), acum căsătoriți și crescându-și copilul împreună, s-au mutat în Madre Linda, o încântătoarea zonă izolată din nordul Californiei. Aici sunt înconjurați de antreprenori de succes în tehnologie, mămici bloggerițe care le știu pe toate și biohackeri faimoși pe Instagram. Joe este dedicat noului său rol de soț și tată, dar se teme de impulsivitatea letală a lui Love. Apoi, mai e și inima lui care nu-i dă pace. Cum este posibil ca femeia pe care a căutat-o o viață întreagă să locuiască chiar vizavi? Să scapi dintr-o cușcă dintr-un beci e o treabă, dar din temnița unei căsnicii perfecte cu o femeie care te știe pe de rost? Cum scapi basma curată din așa ceva? Noul sezon este disponibil din 15 octombrie.

La Casa de Papel

Revine unul dintre cele mai de succes seriale Netflix! La casa de papel Partea 5 va fi lansat în două părți: volumul 1, pe 3 septembrie 2021, iar volumul 2, pe 3 decembrie 2021. Banda este închisă în Banca Națională a Spaniei de peste 100 de ore. Membrii grupului au reușit să o salveze pe Lisbon, dar, după pierderea unuia dintre coechipieri, îi așteaptă unul dintre momentele lor cele mai întunecate. Profesorul a fost capturat de Sierra și, pentru prima dată, nu are un plan de evadare. Tocmai când pare că nimic altceva nu mai are cum să meargă prost, în fața lor apare un dușman mai puternic decât toți ceilalți întâlniți până atunci, și anume armata. Se apropie sfârșitul celui mai mare jaf din istorie, care este pe cale să se transforme într-un adevărat război. Distribuția îi include pe: Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Rodrigo de la Serna, Darko Peric, Najwa Nimri, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Fernando Cayo, Fernando Soto, Jose Manuel Poga, Mario de la Rosa.

I Know What You Did Last Summer

Un reboot al francizei de mare succes I Know What You Did Last Summer, cu premiera pe Amazon Prime pe 15 octombrie. Serialul urmărește aventurile terifiante prin care trece un grup de adolescenți după ce cauzează un accident mortal în noaptea de după absolvirea liceului. Distribuția este una notabilă, precum James Wan (Saw), Shay Hatten (John Wick: Chapter 3 – Parabellum), Neal H. Moritz (The Fast and the Furious), Pavun Shetty (The Boys), dar cuprinde și nume în ascensiune precum Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Madison Iseman, Sebastian Amoruso, Bill Heck, Fiona Rene, Cassie Beck și Brooke Bloom.

American Horror Story: Double Feature

Chiar și după 10 sezoane, American Horror Story tot mai găsește metode prin care să își păstreze fanii aproape și captivați și terorizați de acțiunea din serial. Cel mai nou sezon, intitulat Double Feature, este exact așa: două povești într-una singură. De fapt, prima parte a sezonului se concentrează asupra unui mic orășel din New England populat cu vampiri, în timp ce a doua parte prezintă o poveste complet separată care implică extratereștri. Ambele părți au în distribuție actori consacrați ai seriei, precum Sarah Paulson, Lily Rabe, Finn Wittrock, Frances Conroy, Evan Peters, Leslie Grossman, Billie Lourd, Angelica Ross și mulți alții.

Mare of Easttown

Dacă nu ai văzut încă acest serial în care rolul principal este interpretat de superba Kate Winslet, atunci trebuie neapărat să îl incluzi pe lista ta de priorități pentru că te va captiva de la primul episod. Spune povestea lui Mare (Winslet), o detectivă cunoscută și ca „Lady Hawk”, care încearcă să rezolve cazul unei mame adolescente care a fost ucisă. În paralel, ea încearcă să își mențină propria viață pe linia de plutire și să găsească puterea de a trece peste decesul fiului ei, care s-a sinucis.

Tell Me Your Secrets

Serialul Amazon, care și-a căpătat deja un număr considerabil de fani, se învârte în jurul a trei personaje: Emma (Lily Rabe), Mary (Amy Brenneman) și John (Hamish Linklater). Emma este o tânără care, în trecut, a fost un criminal periculos; John este un fost criminal care dorește să își șteargă păcatele; Mary este o mamă care își caută fiica dispărută. Când fiecare dintre cei trei se vede pus în situații la limită, atunci ies la iveală secrete cumplite despre viețile lor, astfel că linia dintre victimă și criminal devine obscură.

Clarice

Clarince este un serial care îmbină zona psihologică cu cea horror și este inspirat de romanul bestseller al lui Thomas Harris, Tăcerea mieilor. Serialul urmează firul acțiunii din celebrul film din 1991 și aduce la lumină povestea personală a agentului FBI Clarice Starling. În încercarea de a prinde cei mai perculoși criminali în serie și agresori sexuali, ea trebuie să navigheze prin ițele politice de la Washington DC și să scape de secretele de familie care i-au marcat copilăria.

The Sinner

Jessica Biel interpretează rolul principat din acest serial pe cât de captivant, pe atât de înfricoșător. Ea este o tânără mamă care, inexplicabil, înjunghie un străin pe o plajă în fața soțului și a fiului ei. Un detectiv primește sarcina de a afla care a fost, de fapt, motivația din spatele acestui gest. Serialul are la bază romanul bestseller scris de Petra Hammesfahr.

Clickbait

În acest serial thriller, care a debutat pe 25 august pe Netflix, opt perspective oferă indicii incitante legate de identitatea autorului unei crime groaznice, comise sub influența rețelelor de socializare. Din distribuție fac parte Zoe Kazan și Adrian Grenier.

Loki

Mini-seria Loki prezintă aventurile prin care trece maleficul frate al lui Thor după ce fură Tesseract-ul în Avengers: Endgame și îl folosește pentru a călători în timp și a schimba cursul istoriei. Din distribuție, în afară de Tom Hiddleston în rolul protagonistului, mai fac parte și Owen Wilson și Gugu Mbatha-Raw.

Citește și:

TOP 10 cele mai bune filme romantice bazate pe cărți cunoscute

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro