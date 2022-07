8 filme care au fost nevoite să-și schimbe sfârșitul în ultimul moment

După cum spuneam, realizarea unui film implică un efort considerabil, mai ales din punct de vedere financiar, așa că totul trebuie plănuit în detaliu, înainte de începerea efectivă a filmărilor. De obicei, acest lucru se respectă cu strictețe, însă există și cazuri în care totul ia o întorsătură neașteptată.

De exemplu, regizorul poate conștientiza că finalul filmului nu se îmbină perfect cu restul acțiunii sau feedback-ul din partea testului pentru audiențe nu este cel așteptat. Astfel, întreaga echipă trebuie să se descurce cu această situație și să facă schimbări majore asupra acțiunii. Câteva dintre aceste producții au reușit să ducă la bun sfârșit proiectele, însă altele s-au confruntat cu o schimbare tragică, pe care nimeni nu o vedea venind:

Clerks

Comedia clasică a anilor 90 redă o zi din viața vânzătorului Dante Hicks. În prima vizionare a filmului, la Independent Film Market, „Clerks” s-a terminat cu un ultim client care a intrat în magazin în timp ce Dante închidea. Acesta era, de fapt, un hoț înarmat care, fără niciun fel de avertisment, l-a împușcat pe Dante, a golit casa de marcat și a fugit.

În documentarul „Snowball Effect: The Story of Clerks”, regizorul Kevin Smith a recunoscut că a apelat la acest plot, deoarece nu știa cum să sfârșească filmul, inspirându-se din pelicula lui Spike Lee, „Do the Right Thing”. Brian O’Halloran, actorul care a interpretat rolul lui Date, a recunoscut că a urât sfârșitul filmului, la fel și John Pierson, mentorul lui Smith.

Rogue One

„Rogue One: A Star Wars Story” a fost un proiect care a trecut prin multe schimbări în etapele de producție. A existat o versiune a scriptului în care protagonista Jyn Erso era sergent, un soldat din Rebel Alliance, în locul unui criminal constrâns să se alăture rebeliunii. În anumite versiuni ale scenariului, ea și Cassian au supraviețuit bătăliei de pe Scarif.

Ei bine, sfârșitul a suferit o modificare esențială, realizată foarte târziu în procesul de filmare. În timp ce parcurgeau scenele, regizorul Gareth Edwards și editorul Jabez Olssen au realizat că Darth Vader nu a avut ocazia să facă nimic interesant în cel de-al treilea act. Așa că au decis că are nevoie de o scenă de acțiune, apărând astfel scena luptei din hol, filmată cu doar patru luni înainte de premieră.

Casablanca

„Casablanca” este considerat unul dintre cele mai bune filme ale tuturor timpurilor, iar ceea ce l-a menținut în preferințele publicului este construirea în detaliu a acțiunii. Scenariști renumiți precum Robert McKee îl folosesc deseori ca și exemplu pentru structurarea unei povești. Parte a seminarului de scenaristică, McKee susține o vizionare de șase ore a filmului „Casablanca”, vorbind pe durata lui și analizând structura, scenă cu scenă.

Decizia echipei dacă Rick va rămâne sau nu cu Ilsa nu a fost finalizată decât în ultimele zile de filmare, iar ultima replică iconică, de altfel, din film, „Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship”, a fost filmată în timpul montajului, deoarece atunci când scena trebuia să fie realizată, producătorii nu au putut să se decidă cum să-l încheie.

First Blood

Primul film al seriei „Rambo”, „First Blood”, este surprinzător de întunecat de standardele filmelor de acțiune. Scenariul original s-a terminat cu Rambo, înconjurat de poliție, încercând să-l provoace pe colonelul Trautman să-l împuște. Când Trautman a refuzat, Rambo i-a luat arma și a apăsat pe trăgaci, alegând moartea în locul închisorii. Finalul trebuia să sublinieze destinul nefericit al multor veterani de război, și anume, sinuciderea.

S-a ajuns la filmarea a două versiuni diferite pentru final, una în care Rambo supraviețuiește, iar una în care acesta moare, și să lase audiența să decidă care dintre ele a fost mai mult pe placul lor. În versiunea care a ajuns în cinematografe, Rambo se predă în ultimul moment, plângând și lăsând autoritățile să-l ia în custodie.

Brazil

„Brazil” spune povestea lui Sam Lowry, care trăiește într-o birocrație totalitară, însă visează să devină un erou care luptă împotriva monștrilor și salvează tinere de la moarte. După o serie de aventuri, Sam este capturat de autorități pentru crimă. În finalul original, acesta evadează din captivitate și se refugiază în suburbie. Însă ni se arată în scurt timp că, de fapt, el nu a fugit deloc. Încă este în închisoare, visând la evadare după ce este lobotomizat.

Documentarul „The Battle of Brazil” arată ce se întâmplă în continuare, echipa simțind că publicul ar prefera un sfârșit fericit. Fără permisiunea sau cunoștința lui Gilliam, o altă echipă de editare a creat o secvență care se sfârșește cu Sam evadând, înlăturând dubiul că acest lucru s-ar întâmpla doar în mintea lui. Acțiunea nu se termină aici. Nemulțumit de rezultat, Gilliam a început să organizeze vizionări private ale versiunii proprii, care a atras atenția criticilor și a reușit să câștige Los Angeles Film Critics Award pentru Best Picture.

World War Z

Finalul inițial a fost o scenă foarte scumpă, cu protagonistul Gerry Lane luptând cu sute de zombie din Piața Roșie a Moscovei. Cu toate acestea, echipa de producție nu a fost încântată de rezultat. Povestea a început concentrată pe dorința lui Gerry de a se reuni cu familia lui, însă s-a sfârșit printr-o baie de sânge și nicio rezoluție privind obiectivul inițial.

Într-un interviu cu Vanity Fair, regizorul Simon Crane a precizat că cea mai mare problemă a fost aceea că acțiunea nu mai era îndreptată către personaj. Scenaristul Damon Lindelof a fost adus pentru a realizat ceva ce nu s-a mai făcut până atunci într-un film de aceste dimensiuni – să scrie un final complet nou, de 40 de minute, pentru un film deja finalizat. În versiunea care a debutat în cinematografe, noul final se desfășoară într-un spital abandonat, cu Gerry alături de familie.

Blade Runner

Deși filmul lui Ridley Scott este considerat un clasic în zilele noastre, nu a fost dintotdeauna un favorit al pasionaților de sci-fi. Când a debutat în cinematografe, recenziile nu au fost tocmai în favoarea lui. În versiunea inițială, povestea era misterioasă, mai ales ultima secvență din film, care i-a arătat pe protagoniști fugind de justiție, privind către o soartă incertă. Potrivit documentarului „On the Edge of Blade Runner”, testele inițiale de audiență au indicat că povestea și-a făcut treaba un pic prea bine, deoarece toți cei care au urmărit-o au rămas destul de confuzi.

Echipa nu doar că l-a sfătuit pe Scott să adauge o voce de narator pentru a păstra lucrurile clare, dar și un nou final care îi arată pe eroi conducând, de unde putem deduce că și-au găsit fericirea. În ciuda eforturilor suplimentare, noul final nu a mulțumit pe nimeni. Unii au considerat că filmul este la fel de confuz, în timp ce alții au afirmat că vocea din fundal și finalul sunt prea plictisitoare.

The Shining

Finalul inițial realizat de Stanley Kubrick presupune o scenă suplimentară între cele două faimoase finaluri, Jack înghețând de frig în labirint și fotografia de grup din Overlook. Această diversiune îi arată pe Wendy și Danny recuperându-se în spital și vorbind cu poliția despre ceea ce li s-a întâmplat. Scena a fost folosită pentru premiera și lansarea din Los Angeles și New York. Apoi, înainte de premiera globală, Kubrick a decis ca mai mulți asistenți să meargă prin cinematografe să schimbe finalul. Astfel, secvența a fost înlăturată și nu mai este disponibilă nicăieri, toate copiile fiind distruse.

