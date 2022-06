10 dintre cele mai bune filme care au încasat peste 1 miliard de dolari la box office

Probabil că ai vizionat până acum filme care deși au câștigat sume fabuloase de bani, nu au fost deloc pe placul criticilor. Totuși, sunt și pelicule care au reușit performanța de a încasa peste 1 miliard de dolari, dar și de a primi aprecieri de la critici, potrivit site-ului de cronici Rotten Tomatoes.

10. Spider-Man: No Way Home

Spider-Man: No Way Home a fost așteptat cu sufletul de gură de fanii celebrei serii. În film, asistăm la demascarea lui Spider-Man, care nu mai găsește vreo modalitate de a separa viața normală de toate presiunile resimțite odată cu statutul de supererou. Pelicula a fost apreciată și datorită revenirii actorilor Tobey Maguire și Andrew Garfield și de maniera în care aceștia au jucat rolurile unor mentori față de Tom Holland, fără să ocolească obiectivul protagonistului de a salva lumea de răufăcători. Pe Rotten Tomatoes are un scor de 93% și 410 recenzii.

9. Star Wars: The Force Awakens

Lansat la 10 ani după Revenge of the Sith, The Force Awakens a reprezentat prima încercare a Disney în universul Star Wars și a fost o provocare promițătoare pentru admiratori. În această peliculă, ucenicul secret al lui Darth Vader, pe numele lui de cod Starkiller, este antrenat să îi învingă pe dușmanii Imperiului, fiind nevoit să apeleze la propria sa cale atunci când este trădat de stăpânul său. A primit pe Rotten Tomatoes 93% și 448 de recenzii.

8. Finding Dory

Deși este un film de animație, Finding Dory ne readuce aminte de importanța familiei în viețile noastre. Dory pornește într-o căutare a părinților pierduți de mai mult timp. Pe parcurs, fiecare percepe adevărata valoare a familiei. Criticii au lăudat tema peliculei, drept dovadă a obținut un scor de 94% pe Rotten Tomatoes și 340 de recenzii.

7. The Dark Knight

Despre The Dark Knight, regizat de Christopher Nolan, s-a spus că este cel mai bun film cu Batman care a fost realizat vreodată. Actorul Heath Ledger îl joacă pe Joker și a fost recompensat cu un premiu Oscar pentru prestația sa. Joker își pune la îndoială perspectiva pe care o are asupra lumii și își reconsideră alegerile când vine vorba de cât de departe ar merge pentru dreptate. The Dark Knight a primit tot un scor de 94%.

6. Avengers: Endgame

Robert Downey Jr., Sebastian Stan, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Tom Holland și Elizabeth Olsen sunt câteva dintre numele pe care le regăsești în distribuția filmului Avengers: Endgame, care nu a obținut un scor maxim, ci 94%. Fanii s-au bucurat de această călătorie, plină atât de lacrimi, cât și de bucurie. Deși sunt destule francize care se luptă pentru a ocupa locul fruntaș în rândul preferințelor, Avengers s-a diferențiat și a arătat asta.

5. Harry Potter And The Deathly Hallows: Part 2

Seria Harry Potter a durat din 2001 până în 2011 și este impresionant faptul că a menținut întreaga distribuție principală pe toată durata, aspect care a implicat și un cost financiar care nu este de ignorat. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 este considerat unul dintre cele mai bune filme din serie și constituie și un punct culminant al unui deceniu de filmare. A obținut 96% pe Rotten Tomatoes.

4. Black Panther

Black Panther este unul dintre ultimele filme în care a jucat regretatul actor Chadwick Boseman, înainte ca acesta să moară după o luptă de patru ani cu cancerul la colon. Pelicula regizată de Ryan Coogler a stârnit interesul în rândul publicului datorită efectelor speciale, dar și intrigii care te ține cu sufletul la gură până la final. Pe Rotten Tomatoes a obținut 96% și 528 de recenzii.

3. Toy Story 4

Fiind singura franciză Pixar care a ajuns la patru filme, Toy Story nu a dezamăgit până acum. În Toy Story 4 avem parte de revenirea lui Bo Peep, după două decenii, după ce nu a mai apărut din Toy Story 2, din 1999, și de explorarea relației ei cu Woody. Al patrulea film aduce un element nou, și anume separarea lui Woody de gașcă, care se retrage din funcția sa de conducere din dorința de a căura fericirea. Și nu este de mirare că are un scor de 96% pe Rotten Tomatoes.

2. Zootopia

Zootopia a fost unul dintre filmele îndrăgite ale anului 2016. Într-un oraș în care predomină animalele, Judy, noua polițistă, și Nick trebuie să lucreze împreună pentru a descoperi o conspirație care amenință întregul oraș. Pelicula a fost lăudată pentru faptul că a păstrat un echilibru între umor și seriozitate și oferă multe referințe ale vieții din oraș. Deși nu a obținut chiar 100%, are un rating de 98.

1. Toy Story 3

Criticii nu au crezut că Toy Story 3 va avea succes, iar asta pentru că primele două filme au fost apreciate și au considerat că nu mai pot fi impresionați atât de ușor. Cu toate astea, iată că a reușit să emoționeze, dar și să câștige peste 1 miliard de dolari, precum și o nomalizare pentru cel mai bun film. Ratingul pe Rotten Tomatoes este de 98%.

Foto: PR

