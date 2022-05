Filmele verii 2022, pe care nu trebuie să le ratezi în cinematografe

Filmele verii 2022 sunt un mix între acțiune, dramă, horror, animații simpatice și nelipsitele pelicule cu super eroi.

Jurassic World: Dominion

Încă o franciză care promite să livreze unul dintre cele mai interesante și antrenante filme din 2022. Chris Pratt și Bryce Dallas Howard revin în rolurile dintre precedentele pelicule și de această dată îi vor avea alături pe veteranii din filmele originale Sam Neill, Laura Dern și Jeff Goldblum. Din informațiile oferite până acum de producători, pelicula prezintă o lume apocaliptică în care dinozaurii trăiesc liberi pe pământ alături de oameni, asta până când încep să apară dezastrele.

Premiera: 10 iunie

Lightyear

Cu siguranță îți amintești de îndrăgitul personaj Buzz Lightyear, din franciza Toy Story. Iată că studiourile Pixar ne aduc în această vară un film de animație care îl are ca protagonist și care va prezenta aventuroasa lui călătorie… to infinity and beyond (către infinit și dincolo de el)! Chris Evans, Keke Palmer, Dale Soules, Taika Waititi și-au împrumutat vocea personajelor principale.

Premiera: 17 iunie

Elvis

Producția se axează pe cariera starului Elvis Presley, regele Rock’n’Roll-ului, și interacțiunea cu managerul său, colonelul Tom Parker. Austin Butler îl interpretează pe Presley, iar actorul și-a luat foarte în serios rolul și trebuie să recunoaștem că asemănărea este incredibilă. În plus, coloana sonoră este una extraordinară și deja circulă zvonuri cu privire la o posibilă nominalizare a filmului la Premiile Oscar de anul viitor.

Premiera: 24 iunie

The Black Phone

Un film thriller captivant, cu accente horror, în care rolul principal este interpretat de Ethan Hawke. Finney Shaw, un băiat de 13 ani, timid, dar inteligent, este răpit de un ucigaș sadic și închis într-un subsol izolat fonic, unde țipetele nu-l ajută cu nimic. Când un telefon deconectat prins în perete începe să sune, Finney descoperă că în acest mod poate auzi vocile victimelor anterioare ale ucigașului. Și acestea sunt gata să se asigure că ceea ce li s-a întâmplat lor nu i se va întâmpla lui Finney.

Premiera: 24 iunie

L’événement

Anamaria Vartolomei, actrița de origine română, a cucerit, cu L’événement, juriul de la Veneția (unde filmul lui Audrey Diwan a luat Leul de Aur și premiul FIPRESCI), premiul Lumiere, și care i-a și adus o nominalizare la un César. Acțiunea din L’événement are loc în 1963, într-o vreme a eliberării sexuale a femeilor care decid că își doresc să fie mai mult decât mame, dar când avortul este încă ilegal în Franța, și se bazează pe romanul autobiografic al lui Annie Ernaux. În film, Anamaria Vartolomei este Anne, o studentă care își vede întregul viitor transformându-se într-un lucru pe care nu vrea măcar să și-l imagineze și care, în lipsa unor aliați (cei din jur se feresc să o ajute, sub teroarea legii), e nevoită să găsească de una singură metoda prin care își va întrerupe sarcina.

Premiera: 24 iunie

Minions: The Rise of Gru

Încă un film de animație își face loc printre recomandările noastre. Este povestea neștiută a unui băiețel de 12 ani care visează să devină cel mai mare superticălos al lumii. Vocile le aparțin lui Alan Arkin, Steve Carell, Lucy Lawless, Jean-Claude Van Damme și Michelle Yeoh.

Premiera: 1 iulie

Thor: Love & Thunder

Al patrulea film care îl are ca protagonist pe Thor în interpretarea lui Chris Hemsworth este regizat de Taika Waititi și ne aduce ocazia de a o revedea pe marile ecrane pe Natalie Portman în rolul lui Jane Foster, dar și pe Christian Bale în rolul maleficului Gorr the God-Butcher. La ce să se aștepte fanii? Scene de acțiune, momente amuzante, prezența personajelor din Guardians of the Galaxy, dar și un mesaj mai serios despre dragoste și importanța pe care cei dragi o au în viața noastră.

Premiera: 8 iulie

Filmele verii 2022: Nope

Jordan Peele și-a creat un renume de maestru al peliculelor horror moderne, aducând până acum pe marile ecrane filme de succes precum Get Out și Us și nu dă semne că se va opri prea curând. Nope ar putea fi considerat al treilea film al trilogiei și îi are în rolurile principale pe Daniel Kaluuya, Keke Palmer și Steven Yeun. Trailerul ne dă puține detalii din ceea ce privește acțiunea filmului, vedem un nor ciudat plutind noaptea peste un orășel izolat din munți, iar locuitorii sunt martorii unor evenimente cel puțin bizare. Reputație lui Peele dar și secretul din spatele proiectului îi fac pe fani să aștepte cu mare nerăbdarea lansarea în cinematografe.

Premiera: 22 iulie

DC League of Super-Pets

Nedespărțiti, Krypto Super-Câinele și Superman sunt doi buni prieteni care împărtășesc aceleași superputeri și luptă împotriva criminalității în Metropolis. Când Superman și restul Ligii Justiției sunt răpiți, Krypto trebuie să convingă un grup de animale fără stăpân, Ace câinele, PB porcul cu burtă, Merton țestoasa și Chip veverița – să-și stăpânească propriile puteri noi și să-l ajute să-i salveze pe supereroi. Printre actorii care dau voce personajelor se numără Keanu Reeves, Kevin Hart, Dwayne Johnson, Kate McKinnon, John Krasinski.

Premiera: 29 iulie

Bullet Train

Printre filmele verii 2022 se numără și această peliculă care are o distribuție impresionată: Brad Pitt, Joey King, Zazie Beetz, Aaron Taylor-Johnson, Sandra Bullock. Este povestea a cinci asasini care se îmbarcă în același tren ultra-rapid care călătorește între Tokyo și Morioka, având pe traseu doar câteva opriri. Fiecare dintre cei cinci realizează la scurt timp că misiunea sa are ceva în comun cu ale celorlalți.

Premiera: 5 august

Foto: PR

