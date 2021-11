Filme din 2021 apreciate de public, dar care au fost considerate slabe de critici

2021 a fost un an excelent când vine vorba de filme pentru că publicul a avut ocazia să vadă o mulțime de pelicule de succes care au reușit să genereze încasări de sute de milioane de dolari, în ciuda criticilor primite. Având la bază rating-ul opiniilor criticilor și ale publicului, exprimate pe site-ul de cronici Rotten Tomatoes, putem spune că peliculele de mai jos au stârnit reacții diverse în rândul lor.

The Tomorrow War

Filmul The Tomorrow War îl are în rol principal pe actorul Chris Pratt, care îl joacă pe Dan Forester, un profesor și un familist convins. El este recrutat pentru a lupta într-un război în viitor în care soarta umanității se bazează pe capacitatea sa de a se confrunta cu trecutul. Această peliculă SF a primit din partea criticilor un scor de 52%, considerând că va fi uitată curând. Pe de altă parte, publicul a oferit un scor de 77%, iar printre aspectele apreciate se numără divertismentul și acțiunea.

Fast & Furious 9

Fanii Fast & Furious vor fi dezamăgiți când vor afla că al nouălea film din această franciză cinematografică de mare succes a obținut un punctaj de 59% din partea criticilor. Din distribuție fac parte nume mari precum Charlize Theron, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris „Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang și Helen Mirren. Dincolo de critici, publicul s-a arătat mulțumit de acest film, drept dovadă a oferit un punctaj de 82%.

Spiral: From The Book Of Saw

În filmul Spiral: From the Book of Saw, un veteran al poliției, un detectiv și partenerul său începător fac echipă și preiau o anchetă cu privire la crimele cumplite care amintesc de trecutul groaznic al orașului. Conform criticilor, care au acordat un scor de 35%, filmul este mult prea complicat pentru că s-a dorit să fie atât un thriller criminal, cât și un film de groază. În ceea ce privește publicul, acesta a acordat un scor de 75%, ceea ce poate fi un indicator de luat în calcul dacă intenționezi să urmărești și tu acest film.

Red Notice

Red Notice a fost așteptat de foarte mulți, dacă stăm să ne gândim la distribuția din care fac parte Gal Gadot, Dwayne Johnson și Ryan Reynolds. Cu toate astea, spre dezamăgirea tuturor, criticii au considerat că filmul nu este captivant și că actorii carismatici de pe marile ecrane nu sunt suficienți pentru a-l cataloga drept un film bun, motiv pentru care scorul lor a fost de 35%. Însă, publicul a răspuns foarte bine în urma vizionării lui, iar scorul de 92% arată acest lucru.

Halloween Kills

Filmul Halloween din 2018 a avut un succes incredibil, încasând peste 250 de milioane de dolari în întreaga lume, așa că fanii seriei au așteptat cu nerăbdare continuarea din 2021. Din păcate, rezultatul a fost dezamăgitor, iar Halloween Kills a obținut un scor din partea criticilor de 41%, iar publicul a acordat un punctaj de 66% mai mult pentru momentele palpitante.

Space Jam: A New Legacy

Protagonistul filmului live-action Space Jam: A New Legacy este campionul de baschet LeBron James. El pornește într-o aventură epică alături de gaşca Tune şi Bugs Bunny. Publicul a apreciat producția și a punctat-o cu un scor de 79%, însă criticii s-au arătat nemulțumiți și dezamăgiți, motiv pentru care au acordat un scor de 25%.

Venom: Let There Be Carnage

Actorul Tom Hardy îl joacă pe Eddie Brock, un jurnalist care este luat ostatic de un simbiot extraterestru, care îi oferă abilități supraomenești. La fel ca primul film Venom (2018), continuarea e interesantă și plină de suspans, drept urmare publicul a oferit un scor de 84%. Însă, criticii nu au avut foarte multe cuvinte de laudă la adresa peliculei și nu au apreciat atât de mult efectele vizuale incerte, așa că scorul din partea lor este de 59%.

Eternals

Eternals a fost considerat o mare dezamăgire în rândul criticilor, chiar dacă din distribuție se numără nume de actori faimoși la Hollywood, cum ar fi Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani și Salma Hayek. Filmul a fost inspirat de Man of Steel, care nu s-a bucurat de foarte multe aprecieri. Eternals a obținut de la critici un scor de 47%, în timp ce publicul a luat în calcul acțiunea care poate avea potențial și a acordat un scor de 80%.

The Green Knight

The Green Knight prezintă o repovestire fantastică a poveștii medievale a nepotului Regelui Arthur, Sir Gawain. Se pare că pelicula a fost convingătoare și a propus o viziune aparte, iar criticii au aplaudat acest lucru, scorul din partea lor fiind de 89%. Pe de altă parte, publicul nu a fost la fel de încântat, iar scorul a fost de 50%.

Mortal Kombat

Având la bază cunoscuta serie de jocuri video cu același nume, filmul Mortal Kombat a fost creat special pentru fani. Pelicula se apropie foarte mult de ideea jocurilor video, iar efectele vizuale întregesc acest tablou. Dar aceste motive nu au fost suficiente pentru critici, care au oferit un scor de 54%, spre deosebire de public care a dat 86%.

