Te grăbești să ierți? Cum îți afectează asta negativ relația de cuplu

Graba de a ierta poate părea o dovadă de iubire, însă, în realitate, ea ascunde adesea evitarea conflictului, frica de abandon sau nevoia de a menține armonia cu orice preț, inclusiv cu prețul propriei persoane sau cu prețul denaturării realității interioare și exterioare. Iar efectele nu sunt deloc neglijabile.

Minimizarea emoțiilor

Când ierți mult prea repede, de fapt sari peste un pas esențial și anume peste procesarea emoțională. Furia, dezamăgirea, tristețea, neputința, copleșirea nu dispar doar pentru că ai decis tu la nivel rațional că e ok să mergi mai departe. Aceste emoții rămân acolo, în fundal, și se vor manifesta cu alte ocazii uneori pasiv-agresiv sau în maniere disproporționate. În loc să rezolvi conflictul, tu îl arhivezi incomplet. Iar relația ta devine un spațiu în care emoțiile reale nu sunt nici recunoscute complet, nici exprimate într-un mod sănătos, ci gestionate superficial.

Transmiți un mesaj eronat partenerului

Iertarea rapidă transmite mesajul că nu a fost atât de grav. Și chiar dacă inițial tu ai setat o limită, prin acest tip de iertare demonstrezi că nici măcar tu nu îți respecți propriile limite impuse. Intenția ta este să eviți tensiunile? Din păcate pentru partener asta se poate traduce într-o validare implicită a comportamentului său. În lipsa unor consecințe emoționale clare, comportamentele care te rănesc tind să se repete. Nu pentru că partenerul vrea să îți facă rău intenționat, ci pentru că nu există un feedback real, granițe în funcție de care acesta să știe cum se poate deplasa.

Eviți discuțiile dificile

Creșterea, schimbarea nu apar din rămânerea în zona de confort, ci din depășirea ei. Iertarea autentică vine după o discuție incomodă în care fiecare vorbește despre ceea ce simte, ce are nevoie, negociați acea cale comună. Dar dacă treci peste, bagi sub preș, pierzi exact acel moment în care relația poate crește. Fără clarificări, fără negocieri problemele nu sunt înțelese și rezolvate, ci doar ocolite. Iar ulterior ele vor reapărea, poate și mai puternice, și mai deranjante sau de-a dreptul dureroase. Ce nu-ți antrenezi? Abilitățile de comunicare, de navigare relațională. Și în același timp nu te uiți la nevoile tale…

Dezechilibrul emoțional…

… nu se referă doar la gradele diferite de efort, ci și la perpetuarea de către ambele părți ale unor tipare de gândire și comportamentale disfuncționale. Dacă tu ești constant cea care înțelege și trece peste, care este flexibilă, practic tu oferi un aparent reglaj emoțional, iar partenerul îl consumă. Pe termen lung apare senzația că ești singura responsabilă pentru menținerea, repararea, creșterea relației. Și dacă partenerul se complace în comportamente fără consecințe, nu își asumă partea lui de responsabilitate, tu te afunzi și mai mult în capitulare. Iar fiecare compromis nesănătos pentru tine transmite, subtil, că nevoile tale nu sunt atât de importante, ci doar ale partenerului, iar tu ești în regulă cu dinamica aceasta.

Dorința de pace

Crezi că o relație liniștită este o relație sănătoasă. Dar lipsa conflictelor poate indica, de fapt, lipsa autenticității emoționale. Conflictul gestionat corect construiește intimitate, evitarea lui creează distanță. A ierta nu înseamnă să ignori, ci să înțelegi, să procesezi și abia apoi să alegi conștient să mergi mai departe. Iertarea sănătoasă vine după ce ai exprimat ceea ce te-a rănit, include asumarea responsabilității de către partener și nu anulează limitele personale.

