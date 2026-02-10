Anghel Damian, dezvăluiri despre compromisurile din relația cu Theo Rose și viața de familie: „Ne-am format aceste obiceiuri”

La aproape trei ani de când Theo Rose și Anghel Damian au devenit părinți pentru prima dată, cei doi își trăiesc rolul de mamă și tată cu multă implicare. Artista a născut un băiețel sănătos, Sasha Ioan, iar venirea lui pe lume a schimbat radical ritmul vieții familiei.

Anghel Damian, despre compromisuri și familie

Într-un interviu acordat recent, Anghel Damian, cunoscut publicului ca regizor, scenarist și actor, implicat în producții precum „Vlad”, „Clanul”, „Tătuțu'”, „Cei trimiși” sau „Groapa”, a vorbit deschis despre responsabilitățile de părinte și despre modul în care el și Theo Rose își organizează timpul pentru a fi prezenți în viața fiului lor.

Regizorul a explicat că încearcă să fie cât mai prezent în rutina zilnică a copilului și că își adaptează programul profesional pentru a nu rata momentele importante. De asemenea, familia are un sistem clar de organizare a timpului, astfel încât unul dintre părinți să fie mereu alături de copil.

„Sunt foarte implicat. Avem un băiat extraordinar de cuminte și de deștept, care de la început a fost plimbat cu noi. Ne ajută, avem o bonă care ne ajută până la ora 17.00, după care bineînțeles că unul dintre noi este acasă. Încercăm să fim amândoi, dacă nu, măcar unul dintre noi. Și ne împărțim. Avem așa un calendar al familiei și ne împărțim zilele în funcție de filmare, de cum filmezi și așa mai departe. Pe lângă asta, ne facem clar zile punctate de activități comune. Și niște responsabilități fixe. Eu, de exemplu, nu există seară, indiferent de ce fac și cum fac, în care să nu îi fac baia, de exemplu. Nu există… Adică încerc, în 80% dintre dimineți, eu să fiu cel care îl duce la grădiniță. Chiar dacă am filmare! Fac cumva în așa fel încât… fie mut filmarea, fie… fiind mai mulți regizori, încerc să… Rog unul dintre regizori să fie dimineața, iar eu să fiu după-masa. Adică avem responsabilități clare amândoi, eu și Theo Rose. Dar nu e ca o matematică treaba asta. Pur și simplu ne-am format aceste obiceiuri care sunt naturale. Și lui îi e mai confortabil așa. Și îți dai seama că e cea mai mare bucurie să fii activ. Ideea să ai copii nu e doar ca să fie acolo undeva, să crească, să zici: ‘Lasă că muncesc și îi asigur viitorul’. Nu! E vorba de cum le duci, de redescoperirea unor bucurii mici ale vieții prin ochii lui. Acum e perioada în care e cel mai… e ca un burete. Învață foarte multe și practic tu reînveți anumite lucruri prin interacțiunea cu el”, a spus Anghel Damian pentru Libertatea.

Theo Rose, dezvăluiri despre al doilea copil

Theo Rose a vorbit recent despre provocările și bucuriile vieții de mamă, dezvăluind cât de mult se bucură acum de timpul petrecut alături de băiețelul ei.

„Nu-mi doresc în 2026 un copilaș. Abia am înțeles ce e asta! Acum, mai stau un pic să mă bucur de el, acum am început să-mi placă. Nu mai sunt obosită, doarme copilul noaptea. Mi-am adaptat programul la el, îl duc dimineața la grădiniță ca să nu existe probleme de nici un fel”, a mărturisit vedeta pentru Click.

Într-un ton optimist, Theo Rose a făcut și o retrospectivă a anului care a trecut:

„A fost un an bun! La mine de când a început cu Anghel a fost numai bine. Așa a vrut Dumnezeu să fie! Am fost și la biserică, mă rog și la Dumnezeu în fiecare seară, îi mulțumesc că mi-a ales un destin frumos. Sper să fie tot așa!”

Citește și:

Helen Mirren, apariție strălucitoare la 80 de ani în timpul unei prezentări de modă. Ce ținută a purtat actrița

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro