Ce distruge intimitatea emoțională și face despărțirea un scenariu foarte probabil

Ce reprezintă intimitatea într-un cuplu? Este al 3 lea pilon sau a 3 a funcție a relației pe lângă funcția de încredere și funcția financiară. Intimitatea este împărțită în intimitate emoțională și intimitate fizică, iar împreună cu celelalte două asigură echilibrul și stabilitatea relației. O funcție nu mai există sau funcționează prost? Imaginează-ți un scaun cu 3 picioare și ce se petrece dacă unul dintre picioare se rupe, nu mai este înșurubat corect, nu mai stă la locul lui sau e mai scurt. Așa și cu relația. Iar ce sabotează relația și intimitatea depinde de voi în a fi prevenit sau corectat la timp.

Celălalt este de vină

Aruncarea responsabilității complet asupra partenerului este foarte periculoasă. El este de vină, el procedează prost, el exagerează, manipulează, minimizează și ce mai vrei tu să treci pe listă. El, el, el. Nu te uiți la propriul comportament, la ce anume faci greșit, la ce impact au comportamentele tale în exterior (familie, cuplu, prieteni), la ce anume este necesar să schimbi, să faci diferit. Te ascunzi în spatele perfecțiunii sau în spatele bunelor intenții, care totuși nu scuză și nu ar trebui să perpetueze un comportament care rănește.

Lipsa comunicării

Despre ce intimitate emoțională să discutăm când nu există comunicare, ci doar responsabilități împărțite militărește, evaluări despre ce mai este de făcut și ce nu? Subiectele sensibile sunt ignorate, nimeni nu vorbește despre ceea ce simte și ce are nevoie. Problemele sunt îngropate, nu vă uitați la ele, iar cu timpul desigur că devin din ce în ce mai mari. Dar comunicarea nu înseamnă doar să vorbiți în momente de criză, ci și împărtășirea celor întâmplate peste zi, ce v-a plăcut, ce nu, cum vă simțiți în cuplu alături de partener, ce vă place și respectați la el, pentru ce anume este fiecare dintre voi recunoscător legat de relația sa.

Timpul de calitate în cuplu…

… nu înseamnă să vă vizitați părinții ori să mergeți cu ei într-o vacanță. Nici să citiți fiecare în altă cameră ori să vă uitați separat fiecare la serialul preferat. Timpul de calitate nu presupune doar vacanțe și city break-uri, căci voi nu trăiți doar 40-50 de zile pe an sau cât călătoriți în total. Timpul de calitate este cel și în afara zilelor speciale precum zile de naștere, de nume, Paște, Crăciun, final de săptămână. Trăiți și de luni până vineri. Ce faceți ca activitate încât să vă simțiți apropiați, iubiți, susținuți? Cât de mult este prezentă atingerea fizică? Există tandrețe, afecțiune fizică? Cât de des faceți sex?

Vă sprijiniți obiectivele personale?

Nu mă aude, nu mă înțelege, nu mă susține, se așteaptă sau chiar îmi cere să mă sacrific, să mă pun pe mine pe locul 25, așa cum a văzut la mama lui și a făcut ea toată viața. Sună cunoscut? Realitatea este că avem și ambiții personale, planuri, țeluri personale, nu doar de cuplu, iar dacă în materializarea lor nu găsim susținere emoțională la partener situația nu va fi deloc roz.

Foto: PR

