Keanu Reeves, apariție rară alături de iubita sa, Alexandra Grant. Cum au fost surprinși cei doi pe covorul roșu

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Keanu Reeves a apărut pe covorul roșu alături de partenera sa, Alexandra Grant, cu ocazia premierei noului său film, Outcome, la AMC Lincoln Square Theater din New York.

Actorul în vârstă de 61 de ani a ales un costum negru, în timp ce Alexandra Grant, 53 de ani, a optat pentru o apariție discretă, purtând un palton gri, peste o ținută complet neagră. Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână în timp ce pozau pentru fotografii prezenți la eveniment.

La premiera filmului au participat și colegii de distribuție ai actorului, Cameron Diaz, Matt Bomer și Jonah Hill.

Înainte de eveniment, Keanu Reeves și Alexandra Grant au fost văzuți sosind la The Late Show With Stephen Colbert, unde actorul a fost invitat.

Alexandra Grant, despre zvonurile de căsătorie

În toamna anului trecut, Alexandra Grant, iubita de lungă durată a lui Keanu Reeves, a vorbit despre zvonurile de căsătorie care au apărut în mediul online. Artista a distribuit o fotografie în care ea și Keanu Reeves se sărută, surprinsă în timpul unei vizite la Roden Crater, o instalație artistică semnată de James Turrell, în Arizona. Cu umor, Alexandra Grant a comentat zvonurile apărute pe rețelele sociale, mulțumindu-le fanilor pentru felicitările primite, deși cei doi nu s-au căsătorit.

„Aceasta este o fotografie reală. Nu este o poză de logodnă și nici un anunț de nuntă generat de AI… doar un sărut! (Poate chiar momentul de dinainte sau de după, dacă ne uităm la expresiile ușor caraghioase de pe fețele noastre!)”, a scris ea în descrierea imaginii în care apare alături de actor.

„O postez aici pentru a le mulțumi tuturor celor care ne-au felicitat pentru nuntă. Doar că… nu ne-am căsătorit. Știu că avem nevoie de vești bune în perioada asta, dar, chiar dacă e o poveste frumoasă, rămâne totuși o știre falsă, așa că fiți atenți!”, a mai adăugat artista. „Așadar, iată un strop de fericire autentică!”.

Alexandra Grant, în vârstă de 53 de ani, și Keanu Reeves, 61 de ani, formează un cuplu din 2019, relația lor devenind publică în noiembrie același an, la gala LACMA Art + Film. În septembrie 2023, artista a oferit câteva detalii rare despre legătura lor, declarând pentru revista People că actorul este „atât de creativ” și „atât de bun”.

„Este o adevărată inspirație pentru mine”, a spus ea. „Muncește enorm. Partea frumoasă atunci când te îndrăgostești ca adult este că, până când relația a început, eu îmi construisem deja cariera”, a adăugat artista, subliniind însă că își păstrează propria identitate și carieră, independent de faima partenerului său.

De-a lungul anilor, cei doi nu s-au ferit să-și arate afecțiunea pe covorul roșu. În aprilie 2024, starul din Matrix a fost surprins sărutând-o pe iubita sa, la gala Muzeului de Artă Contemporană din Los Angeles.

Keanu Reeves, dezvăluiri despre partenera lui

Într-un interviu acordat pentru E! News, Keanu Reeves a făcut o serie de dezvăluiri despre relația cu Alexandra, menționând care sunt secretele unei iubiri de durată: „Sinceritatea, comunicarea, susținerea reciprocă”.

Keanu Reeves a povestit că au făcut câteva călătorii împreună pe motocicletă și că le-au plăcut foarte mult aceste aventuri. „De atunci, nu am mai repetat experiența. Dar nu a fost vreo declarație de genul: ‘Nu voi mai merge niciodată cu tine pe motocicletă pentru că ești nebună!'”, a glumit el.

Reeves, care a co-fondat ARCH Motorcycle în 2011 împreună cu Gard Hollinger, a recunoscut chiar că Alexandra ar putea fi mai rapidă decât el: „Probabil, da”.

Și Alexandra Grant a făcut câteva declarații rare despre relația lor în urmă cu câțiva ani. Aceasta a vorbit despre un moment în care s-a simțit blocată din punct de vedere creativ și despre cum Reeves a ajutat-o să treacă peste acel moment.

„Într-un moment de frustrare din viața mea, am spus odată: ‘Uneori mă simt ca un Maserati blocat în trafic, că am acest motor mare, dar, din diverse motive, că nu pot merge niciodată. Și știu că o mulțime de oameni se simt frustrați în viața lor, că nu sunt capabili să-și pună în funcțiune motorul. Cred că fiecare persoană creativă se simte așa. Ceea ce îmi place la Keanu și la schimbul nostru este că ne împingem unul pe celălalt să construim noi drumuri. Faptul că vedem cum celălalt rezolvă problemele este o sursă de inspirație, de genul: ‘O, bine, bine, asta e o fundătură. Cum să încerc cealaltă chestie?”, a povestit ea pentru presă.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro