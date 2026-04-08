Andreea Bălan, imagini spectaculoase cu localul unde va avea loc nunta ei cu Victor Cornea: „Cu vedere superbă la lac”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Andreea Bălan și Victor Cornea pun la punct ultimele detalii în ceea ce privește nunta lor. Amândoi au mari emoții pentru acest eveniment grandios din viața lor.

Andreea Bălan, imagini cu localul unde se va desfășura nunta ei

La finalul anului 2024, Andreea Bălan și Victor Cornea s-au logodit. Artista a fost cerută în căsătorie de către jucătorul de tenis în avion, înainte de decolarea spre Laponia, acolo unde se îndreptau în vacanță alături de fiicele cântăreței, Ella și Clara, băiețelul sportivului, Luca, precum și mama Andreei Bălan.

Andreea Bălan și logodnicul ei, Victor Cornea, sunt în toiul pregătirilor pentru nuntă. Evenimentul este programat pentru data de 10 mai 2026, iar amândoi abia așteaptă să facă acest pas. Artista a dezvăluit că va schimba trei rochii de mireasă, iar petrecerea va avea loc într-o locație exclusivistă de pe malul lacului din Buftea. Spațiul ales pentru eveniment este cunoscut pentru organizarea unor petreceri fastuoase și a găzduit în trecut și alte nunți celebre, printre care cea a lui Dani Oțil cu Gabriela Prisăcariu. Artista a dezvăluit că își va păstra numele de scenă, dar în buletin și restul actelor va purta numele Cornea.

Pe Instagram, Andreea Bălan își ține la curent fanii cu privire la detaliile despre nuntă. Artista a făcut o vizită localului de la situat pe malul lacului unde se va desfășura evenimentul. Cântăreața și-a pus amprenta asupra nunții, așa că se asigură ca fiecare detaliu ce ține de decor să fie respectat.

„Am ajuns la una dintre cele mai frumoase locații, cu vedere superbă la lac… și stabilim ultimele detalii pentru ziua cea mare

Ne dorim un decor elegant, dar în același timp cald și romantic, așa că am ales aranjamente înalte, în nuanțe pastelate, cu flori delicate, care să completeze perfect atmosfera.

Pentru un efect special, vom avea și mese șerpuite, unde decorul va curge natural, cu lumânări plutitoare și accente fine la bază.

Abia aștept să vă arăt rezultatul final.”

Andreea Bălan, despre luna de miere

Andreea Bălan a mărturisit că, imediat după ceremonie, nu vor pleca în luna de miere.

„Nunta mea cu Victor știți deja că este pe data de 10 mai. O să îmbrac trei rochii de mireasă la nunta mea. Mai avem multe de pus la punct. Mai avem niște detalii, dar o să ne ocupăm abia după concertul meu de la Sala Palatului. Nu avem timp de lună de miere, dacă mă întrebați asta, pentru că el este ocupat cu competițiile mari care se desfășoară. Este în plin sezon. Vor urma cele mai mari turnee. Probabil la finalul anului, în decembrie, când Victor este liber vom pleca undeva. Atunci va fi luna noastră de miere. Însă noi am fost în multe vacanțe până acum. De pildă, după Sala Palatului o să plecăm într-o vacanță de schi”, a declarat artista, potrivit Cancan.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro