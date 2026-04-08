Fiica Ioanei Ginghină pleacă de acasă. Ce planuri de viitor are Ruxandra: „Va trebui să te gospodărești singură”

Ruxandra, fiica Ioanei Ginghină și a lui Alexandru Papadopol, se apropie de majorat și se pregătește pentru o schimbare importantă în viața ei. În acest an, tânăra va împlini 18 ani și a decis să plece de acasă, părăsind Bucureștiul pentru a studia în alt oraș. Ideea a venit chiar de la mama sa, care consideră că acesta este pasul potrivit pentru dezvoltarea fiicei sale.

Ioana Ginghină, despre planurile fiicei sale

Ioana Ginghină, care a fost căsătorită timp de aproximativ 12 ani cu Alexandru Papadopol și care a divorțat în 2019, a vorbit despre planurile Ruxandrei și despre motivul pentru care a încurajat-o să plece de acasă.

„Face 18 ani anul acesta. Are de gând să plece la facultate și să părăsească Bucureștiul. Clujul ar fi o opțiune. Eu am susținut-o să plece, pentru că ea voia să dea admiterea și la București. Eu i-am spus așa: Dacă vei fi în București, chiar dacă vei sta în altă casă, vei veni la mine să mănânci sau să îți dau niște bani. Când vei fi acolo, în Cluj, nu vei mai putea să vii la mama la o ciorbă caldă. Atunci va trebui să te gospodărești singură, iar astfel vei simți viața de student, dacă vrei să o simți. Așa, cu mama la o stație de autobuz distanță, nu poți spune că te-ai mutat de acasă, că vii cu hainele murdare… Este tot un confort pe care ți-l oferă părinții. Și ea a spus: Da. Este dispusă să plece așa. Eu așa am făcut, a fost o creștere extraordinară să plec de acasă. Eu nu știam să fac aproape nimic, iar acum sunt obsedată de curățenie, cumva m-am ordonat foarte bine singură după ce am plecat de acasă”, a explicat actrița pentru Spynews.

Vedeta a mai vorbit și despre perioada dificilă din adolescența fiicei sale și despre modul în care s-a schimbat relația lor.

„Au fost perioade grele, în adolescență, prin clasa a opta și a noua, când ne certam foarte mult. Dar acum este copilul acela… fata perfectă. Nu vrea la festivaluri, nu am genul acesta de probleme. Este artistă, se uită la filme, are altfel de preocupări. Ce îmi place foarte mult este că are foarte multă grijă de mine. Să ne înțelegem, mă mai sună și să îmi ceară bani (n.r. râde)”, a adăugat Ioana Ginghină.

Ioana Ginghină, relație apropiată de fiica ei

În ultima perioadă, Ioana Ginghină spune că a trecut printr-o schimbare personală vizibilă. Actrița afirmă că se simte diferit față de anii trecuți și consideră că această transformare se reflectă și în felul în care arată, chiar dacă se apropie de 50 de ani.

Recent, vedeta a participat la un eveniment monden alături de soțul ei, Cristi. Apariția sa a atras atenția invitaților, în special datorită rochiei alese, o ținută care a ieșit rapid în evidență și a stârnit reacții din partea celor prezenți. Actrița a explicat că nu ia decizii legate de vestimentație, apariții publice sau postări online fără acordul fiicei sale. Ea spune că această alegere vine din dorința de a o proteja pe Ruxandra și de a evita situațiile în care adolescenta s-ar putea simți afectată de expunerea mamei sale.

„Eu, întotdeauna, de când are ea 13 ani, poate chiar 12, tot ce am postat și poate tot ce am zis undeva în spațiul public sau tot ce am purtat a fost cu acordul Ruxandrei. A fost foarte sensibilă în perioada de adolescență. Orice psiholog poate să confirme. În momentul în care există o mamă care e frumoasă, cotată ca o femeie frumoasă, poate exista un complex de inferioritate la fiică și eu nu am vrut chestia asta. Și rochia de pe mine de astăzi a fost luată cu acordul ei, nu fac nimic fără acordul ei. În general, cu soțul și cu fiica venim la evenimentele care ne leagă, era normal să fie alături de mine. Nu prea mai cunosc oameni, e o altă generație atunci când merg la evenimente”, a spus ea pentru Spynews.ro.

