Ioana Ginghină, dezvăluiri neștiute despre familie. De ce fiica ei nu vrea să locuiască și la tatăl ei, Alexandru Papadopol: "Ea nu-i obișnuită..."

Ioana Ginghină a dezvăluit că fiica sa, Ruxandra, refuză categoric să mai petreacă timp cu tatăl ei, Alexandru Papadopol. Actrița a fost surprinsă când adolescenta i-a mărturisit că intenționează să se mute singură în viitorul apropiat.

În vârstă de 47 de ani, Ioana Ginghină trece printr-o etapă delicată în viața personală, fiind nevoită să accepte dorința fiicei sale de pleca din casa părintească. Ruxandra, în vârstă de 17 ani, copilul pe care îl are din căsnicia cu Alexandru Papadopol, vrea să își găsească propriul apartament în București și să înceapă o viață independentă.

Această decizie vine pe fondul unei relații tot mai reci dintre tânără și tatăl său, aflat în centrul unui scandal amoros care implică o actriță din Constanța. După divorțul de Papadopol, Ioana Ginghină a rămas în vila familiei, pe care a reușit să o păstreze achitându-i fostului soț partea sa.

Chiar dacă nu este genul care să organizeze petreceri zgomotoase, Ruxandra obișnuiește să își invite colegii acasă. Actrița a mărturisit că, având încredere în fiica sa, a fost de acord ca aceasta să rămână singură în casă timp de patru zile, ca o pregătire pentru viitoarea ei independență.

„Acum, când am fost eu și Cristi în Malaezia, Ruxi a stat patru zile singură. A preferat să stea singură decât să meargă să stea la tatăl ei. Am mai lăsat-o singură o zi-două, ea face acum 17 ani, și a demonstrat că are grijă de casă, nu a dat foc la casă, am găsit ordine și disciplină când m-am întors din vacanță. Nu dă bairamuri sau petreceri, dar mai aduce acasă colegi. Dacă am văzut că e ok și putem să avem încredere, am lăsat-o patru zile să stea singură. Nu a mai vrut să meargă cu noi în vacanță, a fost alegerea ei. Acum un an am avut o experiență deloc plăcută cu ea. I-am zis: ‘Gata, e momentul să ne despărțim în vacanță, dacă nu ne mai suportăm!’ Mie acum mi-a fost dor de ea, mi-a lipsit, ei nu prea cred că i-a fost! Ea zice că acum, când termină liceul, la 18 ani, se mută singură! Eu o susțin, nu sunt contra! Dar nu pot să zic că mi-e ușor, adică eu lucrez acum cu mine, mai vorbesc cu părinți care trec prin asta, e chestia cu ‘rămâne cuibul gol’. Dar, asta e viața, nu ai ce să faci!”, a spus Ioana Ginghină pentru Click!.