Lecția impresionantă primită de Dana Rogoz de la Nadia Comăneci: „Răspunsul ei a fost excelent”

Dana Rogoz a avut ocazia să o întâlnească pe legendara Nadia Comăneci, supranumită „Zeița de la Montreal”, iar momentul s-a transformat într-o experiență memorabilă pentru actriță. Cu această ocazie, Dana Rogoz i-a adresat marii campioane o întrebare importantă pentru orice părinte, iar răspunsul primit s-a dovedit a fi o adevărată lecție de viață.

Dana Rogoz și Nadia Comăneci, o întâlnire de „10 absolut”

Prezentă la un eveniment recent, actrița a povestit pe Instagram cât de emoționată a fost să o întâlnească pe sportiva care a schimbat istoria gimnasticii mondiale. Pornind de la preocupările pe care le au mulți părinți atunci când copiii se confruntă cu momente dificile în sport, artă sau studiu, Dana Rogoz a întrebat-o pe Nadia Comăneci cum ar trebui gestionată situația în care cei mici vor să renunțe.

Răspunsul fostei campioane olimpice a fost simplu, dar profund:

„Ce întâlnire emoționantă! Am simțit un mare privilegiu să fiu azi în prezența Nadiei Comăneci, acest simbol al perfecțiunii, al 10-lui absolut! Mi-am permis să o întreb cum ar trebui noi, părinții, să îi sprijinim pe copii în momentele în care devine greu, fie că vorbim de sport sau de o pasiune din altă arie în care vor să performeze. Iar răspunsul ei a fost excelent: ‘Spuneți-le că dacă vor să renunțe, să renunțe într-o zi bună’. Mi s-a părut cel mai bun sfat pe care l-am primit vreodată pe acest subiect. Vrei să renunți la înot, la scrimă, la pian, la matematică, atunci nu o face după o ratare, după ce ai pierdut o calificare, o competiție, după ce te-ai simțit slab sau nepregătit. Fă-o, dacă vrei, după ce tocmai ai câștigat. ‘Da, mamă, azi tocmai am atins un obiectiv dorit și tocmai azi vreau să renunț. Îmi ajunge.’ Dar, real, câți ar mai face-o atunci?”, a spus Dana Rogoz.

Postarea a adunat rapid mii de aprecieri, iar mulți dintre urmăritori au comentat că marile decizii nu ar trebui luate în zilele dificile, ci în cele senine. Unii au amintit chiar exemplul retragerii lui Toni Kroos, care și-a încheiat cariera după ce a câștigat UEFA Champions League în 2024.

Dana Rogoz, dezvăluiri despre pasiunea pentru actorie a celor doi copii ai ei

Recent, Dana Rogoz a împărtășit cu fanii săi o veste importantă: au început filmările pentru un nou lungmetraj semnat de regizorul Radu Dragomir, soțul ei. Proiectul are o valoare aparte pentru familie, deoarece, pe lângă actriță, în distribuție se vor regăsi și copiii cuplului, Vlad și Lia.

„Și uite așa am plecat de dimineața spre mare, pentru prima zi de filmare pentru lungmetrajul regizat de Radu. De data aceasta, Radu a scris atât pentru mine, cât și pentru Vlad și Lia, care vor avea și ei câte un rol. Așadar, va fi, într-un fel, un film al familiei noastre, chiar dacă povestea e pur ficțională. Dar e ceva de la fiecare dintre noi care va rămâne pentru totdeauna păstrat, conservat în imaginile acestui lungmetraj. Pe de-o parte, cred că asta e cea mai frumoasă cale a mea și a lui Radu de a crea amintiri. Iar pe de altă parte, e sigur cea mai puternică modalitate a noastră de a spune povești. Să ne țineți pumnii tuturor!”, a scris Dana Rogoz pe rețelele sociale.

În plus, fiica ei, Lia, are un rol într-un scurtmetraj pentru care a filmat deja primele cadre, iar fiul ei, Vlad, a obținut un rol într-un lungmetraj.

„Am fost și mamă tutore pe set pentru Lia, care Lia a filmat un scurtmetraj al ei, a luat castingul și eu doar am însoțit-o, fără să am vreun rol sau vreo legătură cu filmarea, alta decât mama Liei, la cadru. Și a fost foarte cuminte, s-a lucrat foarte bine.

Cel mai important este să fie răbdător copilul, să fie disciplinat și răbdător pentru că poți să tragi o singură secvență de dimineață până seara și e foarte greu și pentru noi, adulții, uneori, să ne păstrăm energia și răbdarea să facem de un milion de ori același lucru.

Dar chiar m-a surprins că a reușit și ea. A dat castingul încă din vară pentru rolul ăsta și eu îi spuneam regizoarei că nu știu exact cum se va comporta, că a mai filmat, dar a mai filmat cu mine, am mai avut o zi chiar la Bota și, între timp, a mai filmat și în filmul lui Radu, dar tot așa una e când suntem noi la cadru, și era și Radu ca regizor, și era și Vlad, care a jucat și el și urmează să mă joace cu mine”, a povestit actrița pentru Cancan.ro.

Citește și:

Ana Bodea și Valentin Butnaru, declarații rare despre povestea lor de dragoste și diferența de vârstă dintre ei: „Avem un limbaj propriu'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro