Dana Rogoz, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre cei doi copii ai ei și pasiunea acestora pentru actorie: „Chestii care pe mine mă depășesc deja…”

Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, s-au căsătorit în 2012 și au împreună doi copii, pe Vlad, în vârstă de 11 ani, și Lia, în vârstă de 5 ani. Dintr-o relație anterioară, regizorul mai are un fiu, pe nume Barbu.

Dana Rogoz, dezvăluiri despre pasiunea pentru actorie a celor doi copii ai ei

Recent, Dana Rogoz a împărtășit cu fanii săi o veste importantă: au început filmările pentru un nou lungmetraj semnat de regizorul Radu Dragomir, soțul ei. Proiectul are o valoare aparte pentru familie, deoarece, pe lângă actriță, în distribuție se vor regăsi și copiii cuplului, Vlad și Lia.

„Și uite așa am plecat de dimineața spre mare, pentru prima zi de filmare pentru lungmetrajul regizat de Radu. De data aceasta, Radu a scris atât pentru mine, cât și pentru Vlad și Lia, care vor avea și ei câte un rol. Așadar, va fi, într-un fel, un film al familiei noastre, chiar dacă povestea e pur ficțională. Dar e ceva de la fiecare dintre noi care va rămâne pentru totdeauna păstrat, conservat în imaginile acestui lungmetraj. Pe de-o parte, cred că asta e cea mai frumoasă cale a mea și a lui Radu de a crea amintiri. Iar pe de altă parte, e sigur cea mai puternică modalitate a noastră de a spune povești. Să ne țineți pumnii tuturor!”, a scris Dana Rogoz pe rețelele sociale.

În plus, fiica ei, Lia, are un rol într-un scurtmetraj pentru care a filmat deja primele cadre, iar fiul ei, Vlad, a obținut un rol într-un lungmetraj.

„Am fost și mamă tutore pe set pentru Lia, care Lia a filmat un scurtmetraj al ei, a luat castingul și eu doar am însoțit-o, fără să am vreun rol sau vreo legătură cu filmarea, alta decât mama Liei, la cadru. Și a fost foarte cuminte, s-a lucrat foarte bine.

Cel mai important este să fie răbdător copilul, să fie disciplinat și răbdător pentru că poți să tragi o singură secvență de dimineață până seara și e foarte greu și pentru noi, adulții, uneori, să ne păstrăm energia și răbdarea să facem de un milion de ori același lucru.

Dar chiar m-a surprins că a reușit și ea. A dat castingul încă din vară pentru rolul ăsta și eu îi spuneam regizoarei că nu știu exact cum se va comporta, că a mai filmat, dar a mai filmat cu mine, am mai avut o zi chiar la Bota și, între timp, a mai filmat și în filmul lui Radu, dar tot așa una e când suntem noi la cadru, și era și Radu ca regizor, și era și Vlad, care a jucat și el și urmează să mă joace cu mine”, a povestit actrița pentru Cancan.ro.

Dana Rogoz s-a arătat impresionată de pasiunea pentru actorie a fiului ei, mai ales că acesta a obținut un rol destul de solicitant.

„Vlad chiar are un rol greu în lungmetraj. Dar asta zic, una era că eram noi într-un mediu de familie, dar de data asta nu, erau la cadru alți actori, alți părinți, și eu eram doar în spate acolo. S-a descurcat foarte bine.

Și în același timp, Vlad, care, repet, a jucat cu mine și am fost super impresionată tot așa de firescul cu care tratează subiectul ăsta, că nu are nicio fascinație pentru partea de vedetism sau de glam. El chiar era interesat de o acțiune și de cum să o facă credibilă, ceea ce mi se pare minunat.

Este în cadru, pentru că mai urmează să mai filmăm, e un partener de încredere pentru mine, și în același timp este și un copil extraordinar de deștept și trebuie să-l laud pentru că anul acesta a început școala la Tudor Vianu, la clase de matematică și este foarte pasionat și se înscrie la toate centrele de excelență, de informatică, matematică, chestii care pe mine mă depășesc deja. Adică, realmente, eu nu mai fac față”, a mai dezvăluit ea pentru sursa citată.

Dana Rogoz, de mică în fața camerei

Dana Rogoz este în lumina reflectoarelor de foarte multă vreme. Atunci când avea trei ani, actrița a debutat în grupul Minisong, devenind celebră drept Abramburica, personaj din serialul TV Abracadabra.

În 2023, Dana Rogoz și-a făcut debutul în calitate de regizoare și scenaristă cu scurtmetrajul „La distanță”, în care protagonistele sunt interpretate de actrițele Mădălina Craiu și Andreea Vasile. Filmul ei a fost selectat în cadrul mai multor festivaluri importante de film, atât din România, cât și din străinătate, dar a obținut și o serie de premii.

Dana Rogoz are parte în carieră de sprijinul soțului ei, Radu Dragomir, pe care l-a cunoscut pe platourile de filmare ale serialului „La Bloc”, acesta fiind unul dintre regizorii serialului. Pe lângă relația lor de cuplu, cei doi colaborează și pe plan profesional. Actrița a jucat rolul principal în filmul „Mo”, alături de Mădălina Craiu și Răzvan Vasilescu, peliculă care a fost regizată de Radu Dragomir și care a avut ca sursă de inspirație un caz mediatizat din presă, despre un profesor universitar care și-a agresat sexual o studentă. De asemenea, Radu Dragomir a fost cel care a încurajat-o și sprijinit-o pe Dana Rogoz să facă pasul către regie.

