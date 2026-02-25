Perspective greșite atunci când ai un partener inteligent emoțional

Un partener inteligent emoțional este valoros, dar ceea ce crezi tu că presupune asta pentru relație poate îngreuna dinamica în cuplu.

  de  Cristescu Catalina
Ești foarte fericită că ai un partener inteligent emoțional, știi că alături de el șansele de a avea o relație bună, cu un grad înalt de satisfacție sunt foarte ridicate. Iar în toată această încântare poți pierde din vedere partea ta de responsabilitate în cuplu ori că perspectiva ta este poluată tocmai de interpretarea pe care i-o dai acestei caracteristici pozitive a partenerului.

Un monument de calm

Așteptarea nerealistă numărul 1 este că un partener inteligent emoțional nu se va enerva niciodată, nu va ridica vocea vreodată. Iar când se întâmplă asta să fii dezamăgită, partenerul să pice de pe piedestal, iar tu de pe norișorul cu numărul 9. Nu este nici robot, nici aplatizat emoțional, își trăiește emoțiile, iar o reacție din partea sănătoasă presupune și fermitate. Își pierde cumpătul? Tocmai pentru că este inteligent emoțional capacitatea sa de autoreglare este mai mare, la fel și cea de rezolvare a problemelor, de asumare a propriilor fapte împreună cu procesul de reparare de după.

Va fi doar despre tine

Știi că bărbatul inteligent emoțional este empatic, atent la celălat, te ascultă, te înțelege. Ca atare, modalitatea ta de adaptare ce include superioritate, egoism, aroganță să ceară uneori concentrare exclusivă pe persoana ta. Un om inteligent emoțional nu este unul subjugat, capitulant, care se anulează pe sine. Ci unul deschis către negociere, care își vede propriile nevoi emoționale, vede și nevoile tale emoționale, și e dispus ca împreună să găsiți o soluție agreabilă pentru ambii, să vă armonizați cu succes diferențele. A fi inteligent emoțional nu presupune că devine un asistent personal dispus să facă orice pentru a te mulțumi.

El face și în locul tău

El este persoana inteligentă emoțional din cuplu, ca atare el trebuie să accepte orice, să înțeleagă orice, să ierte orice, să facă toată munca relațională. Ca un tătic care să fie bun cu fetița lui indisciplinată sau impulsivă care nu vrea să accepte limite și reguli, care nu vrea să se gândească la consecințele care pot apărea pe termen mediu, îndelungat sau imediat. Îi plasezi lui și partea ta de responsabilitate în cuplu, dar și partea de responsabilitate în ceea ce privește munca ta tu cu tine. Ești nervoasă? El să te co-regleze, fără să iei în calcul să te reglezi și tu singură emoțional.

Fără limite

Dacă este inteligent emoțional este și un om care tolerează multe, care nu cere, care are răbdare infinită, care nu spune nu. Ei bine, nimic mai fals. Tocmai pentru că este foarte conectat la propria persoană, la nevoile sale, el va cere ori de câte ori este necesar, va explica natura granițelor în funcție de care simte confort sau disconfort.

Inteligent emoțional = extrovert

Dar de ce o persoană introvertă nu ar putea fi inteligentă emoțional? Acestea două nu se exclud. Poate că nu este sufletul petrecerii, nu își face imediat prieteni, dar are capacitatea de autoanaliză corectă și profundă, un stil de comunicare asertiv, este un bun ascultător.

Nu e conflictual

Un inteligent emoțional nu este dramatic, nu se victimizează, nu manipulează, nu este conflictual, dar nici nu evită o ceartă în cuplu. În ciocnirea dintre voi navigarea este mai sănătoasă, nu e defensiv, nu te atacă, nu te învinovățește. În aceeași măsură exprimă onest ceea ce simte, cere punctual ce are nevoie să primească din partea ta.

Ești singură pentru prima dată după mulți ani? Cu ce situații te poți confrunta când cochetezi cu ideea de relație

